Elkeseredett küzdelmet indított Soros György pénzéért a baloldali média

Soros György amerikai milliárdosnak a német szocdemekhez közel álló Der Spiegelben jelent meg egy írása, amelyben propagálja a soha le nem járó, öröke szóló hitelt, amelynek „csak" a kamatait kellene fizetni az idők végezetéig. A cikket azonnal átvették Soros magyar propagandistái, majd a hvg és az Index - különböző cikkekkel - elkezdték népszerűsíteni is a második Soros-tervet. A két lap láthatóan óriási csatát vív egymással is, úgy hízeleg Sorosnak, pénzt remélve. Soros újabb tervét Orbán Viktor magyar miniszterelnök határozottan visszautasította. Azt mondta, meg is lepődött volna azon, ha Soros nem használná ki a járványhelyzetet anyagi haszonszerzésre.