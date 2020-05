Megkezdődik a koronavírus-járvány elleni védekezés új szakasza. Budapesten és Pest megyében az eddigi kijárási és nyitvatartási korlátozások érvényben maradnak. Az ország többi részén valamennyi üzlet, strand, szabadtéri fürdő, múzeum, állatkert kinyithat és látogatható. Az üzletekben és a tömegközlekedésben azonban szájat, orrot eltakaró orvosi maszkot, sálat vagy kendőt kell viselni. Ismét újraindulnak a nem életmentő egészségügyi szolgáltatások is, például korlátozás nélkül lehet fogorvoshoz menni. Már lehet zárt kapuk mögött sporteseményeket is rendezni. 9 órától pedig kezdődik az érettségi. Minderre azért került sor, mert a járvány elleni küzdelem első, nagy szakasza sikeres volt. Ugyanakkor ősszel számítani kell a vírus következő hullámára.

Hétfőtől megkezdődik a koronavírus-járvány elleni védekezés új szakasza, aminek felügyeletére felkészült a rendőrség. Budapesten és Pest megyében az eddigi kijárási és nyitvatartási korlátozások maradnak hatályban. Az ország többi részén valamennyi üzlet, strand, szabadtéri fürdő, múzeum, állatkert kinyithat és látogatható. Az üzletekben és a tömegközlekedésben azonban szájat, orrot eltakaró orvosi maszkot, sálat vagy kendőt kell viselni. A teraszokon, kerthelyiségekben történő fogyasztásnál megengedett lesz a jellemzően a belső térben található mellékhelyiségek használata.

Mindenki köteles ugyanakkor a más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot (azaz, a védőtávolságot) tartani. A védőtávolság megtartása mellett a közterületek, parkok is látogathatóak. Az idős emberek - hiszen a vírus számukra a legveszélyesebb - továbbra is csak 9 és 12 óra között vásárolhatnak.

Orbán Viktor: az első csatát Magyarország megnyerte a vírussal szemben

A következő napok legfontosabb kifejezése a szigorú menetrend, illetve a fokozatosság

– mondta a miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában pénteken. Külön szabályok kellenek az időseknek, fenn kell tartani az időseket védő szabályainkat, és szabályok kellenek a legfertőzöttebb Budapestre és Pest megyére. Ezen a területen, az ország központjában a kijárási korlátozások fennmaradnak, viszont a többi helyen nem, ahol azt tapasztaltuk, hogy a fertőzések száma alacsonyabb, a halálozások száma jóval alacsonyabb és a terjedési sebesség is sokkal lassúbb – tette hozzá Orbán Viktor.

A miniszterelnök elmondta: az első csatát Magyarország megnyerte a vírussal szemben. Nem szabadult el, nem pusztított szándéka szerint, és korlátlanul sikerült kialakítani a védekezés módszereit, időt nyertünk, és felkészítettük az egészségügyet a védekezésre. A legjobban reménykedünk, de a legrosszabb forgatókönyvre készülünk: ha mostantól bármilyen okból, belső vagy külső okból hirtelen újra nagy hullámban támadna a járvány, akkor nincs már olyan helye Magyarországnak, nincs olyan település, és nincs olyan ember, akinek azt kéne gondolni, hogy ő talán ellátás nélkül marad – mondta a kormányfő.

Középpontban az idősek védelme

Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, gyógyszertárat, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletet 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja.

Az élelmiszerüzletben, drogériában, gyógyszertárban, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag a 65. életévét betöltött személy tartózkodhat.

Így működhetnek a piacok

A településen működő piac nyitva tartásának rendjéről és a piacnak a 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának rendjéről a települési önkormányzat e rendelettől eltérően rendelkezhet. A piac nyitva tartása alatt olyan kizárólagos látogatási idősávot kell megállapítani, amely alatt a piacot kizárólag a 65. életévüket betöltött személyek látogathatják.

A szolgáltatások szabadon bárki által igénybe vehetők, a szolgáltatás biztosítása céljából működő üzlet nyitva tarthat és látogatható. A védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosításáról az üzletek üzemeltetője gondoskodik. A vendéglátó üzlet – így különösen az étterem, a kávézó, a cukrászda, a büfé, a presszó – kerthelyiségében vagy teraszán a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása megengedett.

A vendéglátó üzleten belül – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása. A vendéglátó üzletben a védőtávolság betartását asztaltársaságonként kell érteni. A vendéglátó üzlet üzemeltetőjének e rendelet hatálybalépésétől 2020. szeptember 1. napjáig nem kell a közterülethasználati díjat megfizetnie a vendéglátó üzlet közterületen működő terasza után.

Vidéken a strand, valamint a szabadtéri fürdő nyitva tarthat és látogatható. A szabadtéri múzeum és állatkert nyitva tarthat és látogatható. A rendezvények megtartására vonatkozó korlátozásoktól eltérően vallási közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és temetés megtartható. A vallási közösség szertartása, továbbá – a házasuló felek kivételével – a polgári házasságkötés és temetés során biztosítani kell a védőtávolság megtartását.

Ekkora bírság lehet

A felsőoktatási intézmény a hallgatók által a rektor döntése szerinti rendben látogatható. A felsőoktatási intézmény kollégiuma hallgatók általi látogatása tilos. A védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosításáról a rektor gondoskodik.

Szabálysértést követ el, aki a rendeletben meghatározott védelmi intézkedést, valamint a védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosítására vonatkozó szabályokat megszegi. Szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

Lehet zárt kapuk mögött sporteseményt tartani

Magyarország egész területén sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható. A sportegyesület által szervezett, valamint az amatőr sport, a szabadidős sport és a tömegsport célú edzésen való részvétel megengedett. A lóversenyt sportrendezvénynek kell tekinteni.

Az egyéb rendezvényekről Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő bejelentéséből kiderült, hogy augusztus 15-ig semmilyen rendezvényt nem engedélyeznek (sem 500 főnél nagyobbat, sem kisebbet).

Ezek lesznek a központi régió szabályai

Fontos, hogy az idősekre továbbra is fokozottan kell vigyázni, Budapesten és Pest megyében pedig a koronavírus-fertőzöttek, illetve a halálos áldozatok magas száma miatt maradnak a korlátozások. Így például ott továbbra sem használhatók a vendéglátó egységek kerthelységei, teraszai, és továbbra is csak az élelmiszerboltok, drogériák és gyógyszertárak működhetnek rendes nyitva tartással, a többi bolt 15 órakor bezár. Ugyanakkor vidéken hétfőtől a bevásárlóközpontok már rendes nyitva tartással működhetnek - közölte a kormányszóvivő. A Budapesten és Pest megyében élők továbbra is csak alapos indokkal hagyhatják el otthonukat, nem tanácsos vidékre utazniuk, például nem mehetnek vidékre strandolni, és továbbra sem használhatják a játszótereket - tette hozzá.

Hétfőn indul az érettségi

Nagy hangsúly van a biztonsági intézkedéseken a hétfőn kezdődő érettségin, amelyre több mint 84 ezren jelentkeztek. A vizsgák 9 órakor kezdődnek, hogy az intézményekbe való eljutás egyszerűbb legyen, és "ne torlódjanak össze" az érettségizők és a munkába igyekvők tömegei. A tömegközlekedésben sűrűbben indítanak járatokat, az intézmények előtt, a közterületeken a rendőrség segíti a forgalomirányítást.

A vizsga írásbeli lesz, hogy a felére csökkentsék a személyes kontaktusok számát. A tanulóknak a vizsgáknak helyet adó intézmények folyosóin és közösségi helyiségekben kötelező, a vizsga közben pedig erősen ajánlott a maszkviselés. A védekezést megszervezték, az ehhez szükséges maszkok, fertőtlenítőszerek kiszállítása megtörtént, az épületekben kitakarítottak, ellenőrizték a mosdók, közösségi területek felszereltségét.

Az intézményekben az érettségi alatt folyamatosan betartják a higiéniás intézkedéseket, takarítanak, az épületek kapuit, ajtóit kitámasztják, a vizsga nyitott ablakok és szellőztetés mellett zajlik. A vizsgák alatt legfeljebb 10 vizsgázó lehet egy teremben, közöttük legalább másfél méter távolságot kell tartani. Nem kötelező részt venni az érettségi vizsgán, ősszel is lesz érettségi és a keresztféléves felsőoktatási felvételit is meghirdetik.

Itt vannak a legfontosabb egészségügyi változások

Fontos változás, hogy hétfőtől az ország minden részén a fogászatok már nem csak sürgős eseteket fogadhatnak a veszélyhelyzet elmúltával, valamint hogy június 1-től újraindul minden, nem koronavírussal kapcsolatos szűrővizsgálat is. Mindezek mellett hétfőtől az egészségügyben több változás is lesz. Olyan területeken indul újra a személyes rendelés is, amelyek az elmúlt hetekben a veszélyhelyzeti intézkedések miatt bizonyos korlátozásokkal voltak elérhetőek, így

a háziorvosi és házi gyermekorvosi, továbbá a védőnői ellátások és a fogászati alapellátás.

A járóbeteg-szakellátás, ideértve a diagnosztikai ellátásokat és a fogászati szakellátást is.

Az egynapos ellátások.

A fekvőbeteg-szakellátásból a rehabilitáció és a transzplantációs beavatkozások.

A nem közfinanszírozott (magán) ellátások.

Minden ellátási szinten első ütemben a Covid-19 átvitel szempontjából alacsonyabb kockázatot jelentő, egyben a beteg egészségügyi állapota szempontjából sürgősebb beavatkozásokat végzik el.

Az ellátás csak úgy folytatódik, hogy ha a beteg telefonon előzetesen időpontot kér, majd a rendelőbe lépéskor megmérik a testhőmérsékletét. A betegeknek 1,5 méteres távolságot kell tartaniuk egymástól. Folyamatos fertőtlenítőszeres takarítást kell végezni, a dolgozók részére vírusölő hatású kézfertőtlenítőt, szükség szerint védőeszközöket kell biztosítani. Az előjegyzés főszabálya: óránként maximum 4 beteg vizsgálata.

Nem lehet azonban bármiért bemenni: telefonon vagy egyéb nem személyes úton kell végezni az igazolások, a keresőképtelen állomány-igazolás, a szociális ellátáshoz szükséges dokumentumok kiállítását.

A járóbeteg-szakellátás esetében meg kell teremteni egy olyan elektronikus egészségügyi szolgáltatást, amely lehetővé teszi a személyes találkozás nélküli kapcsolattartást, a pácienssel való kommunikációt, szabályos telefonos vizit lebonyolítását. Az első távkonzultáció után három eset lehetséges:

minden elintézésre kerül, nincs több teendő

kérdéses esetben újabb távkonzultáció szükséges, a gyógyszerfelírás e-receptre történik

az új helyzetben "problémás" esetben a személyes vizsgálat nem kerülhető el, a beteget időpontra kell hívni

Ahogy az már korábban is engedélyezett volt, az orvos telefonos konzultáció alapján rendelkezhet a kórházi beutalásról és a mentőrendelésről is.

A fertőzésveszély miatt az épületekbe lépő betegeknek a szokásos triage (triázs, osztályozás) előtt kötelező a pre-triage, ahol megtörténik a beteg lázmérése, higiénés kézfertőtlenítése, a járványügyi kérdőív kitöltése, védőmaszkkal történő ellátása. A kikérdezés során a koronavírus-gyanúsnak vélt beteget az erre a célra kijelölt és elkülönített pre-triage szakrendelőben kell ellátni, ahol a megfelelő védőeszközök (FFP 2 maszk, védőszemüveg, arcvédő maszk, köpeny, gumikesztyű), kéz- és felületfertőtlenítő biztosított.

Kockázatot jelentő járóbeteg-beavatkozást csak egy negatív PCR-vizsgálati eredmény birtokában lehet elvégezni.