A matematikával folytatódnak az érettségi vizsgák

A hétfői naphoz hasonlóan, a koronavírus-járvány miatt szigorú biztonsági intézkedések mellett, reggel 9 órakor folytatódtak az idei érettségi vizsgák országszerte a matematika írásbelikkel.

Az Oktatási Hivatal korábbi tájékoztatása szerint matematikából középszinten 65 630-an, emelt szinten 4892-en érettségiznek. A matematika középszintű írásbeli vizsga 180 percig tart.

A diákok először az I. (45 perc), majd a II. feladatlapot (135 perc) oldják meg, a feladatlapokon belül a rendelkezésre álló időt tetszés szerint oszthatják meg az egyes feladatok között és a megoldások sorrendjét is meghatározhatják.

A 10-12 feladatot tartalmazó I. lap az alapfogalmak, definíciók, egyszerű összefüggések ismeretét hivatott ellenőrizni. A II. feladatlap két részre oszlik: az A jelű rész három feladatot tartalmaz, a feladatok egy vagy több kérdésből állnak. A B jelű rész három, egymással megegyező pontszámú feladatból áll, amelyből a vizsgázó választása szerint kettőt kell megoldani, és csak ez a kettő értékelhető.

A matematika emelt szintű írásbeli vizsga 240 perces. Az írásbeli két részből áll, és a diákok a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják meg az I. és a II. rész, illetve az egyes feladatok között, és a megoldások sorrendjét is meghatározhatják.

Az I. részfeladatsor négy feladatból áll, a feladatok több részkérdést is tartalmazhatnak. A II. részfeladatsor öt, egymással megegyező pontszámú feladatból áll. A vizsgázónak az öt feladatból négyet kell kiválasztania, megoldania, és csak ez a négy értékelhető.

Vizsgázónként megengedett segédeszköz - közép- és emelt szinten is - a függvénytáblázat - egyidejűleg akár többféle is -, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó, szögmérő, amiről a diákok gondoskodnak. Ezeket az eszközöket a diákok a vizsga során egymás között nem cserélhetik.

Az érettségi dolgozatok javítása és értékelése központilag kidolgozott javítási-értékelési útmutatók alapján történik.

Szigorú egészségügyi szabályok

A járványügyi szakértők javaslatait is figyelembe véve tervezték meg az idei érettségi időpontját, szigorú biztonsági előírások mellett. Akárcsak tegnap a magyar, a mai matematika érettségi is egy órával később kezdődött az eddig megszokotthoz képest (8 helyett 9-kor), hogy a diákok és a munkába járók szeparálva legyenek a közlekedési eszközökön. Minden vizsgázó kapott egészségügyi védőfelszerelést, vagyis maszkot, kézfertőtlenítőt, a tanárok mindenhol kesztyűt is. Egy teremben maximum tízen lehetnek, de vannak olyan iskolák, ahol még ennél is kevesebben vannak egy helyiségben, tartani kell egymástól a megfelelő távolságot mindenkinek. Hétfőn példákat is mutattunk rá, hogyan tartották be a szabályokat.

Óriási többség az érettségi megtartása mellett

Az érettségizők még akár hétfő reggel is meggondolhatták volna magukat, ősszel is tartanak majd érettségit és lesznek keresztféléves képzések is a felsőoktatásban, amire az akkor vizsgázók is tudnak jelentkezni. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma viszont arról számolt be a Magyar Nemzetnek, hogy a hozzájuk beérkezett visszajelzések alapján nem, vagy csak elvétve fordult elő előre nem jelzett távolmaradás a diákok részéről, vagyis elenyészően kevesen döntöttek úgy az utolsó pillanatban, hogy mégsem érettségiznek most.

A Századvég két kutatást is végzett az érettségi megtartásának ügyében, az első esetében a megkérdezettek 80 százaléka, a másodiknál pedig 73 százalék - vagyis a társadalom döntő része - támogatta az írásbeli vizsga megtartását.

A Nézőpont Intézet április utolsó két napján készített telefonos kutatást, eszerint a magyarok 72 százaléka egyetért azzal, hogy megkezdődnek a központi írásbeli érettségi vizsgák, és csak 19 százalék mondta, hogy inkább az iskolákban kapott jegyekből kellett volna érettségi jegyet ajánlani.

A vizsgák szerdán a történelem írásbelikkel folytatódnak.