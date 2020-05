Lekurvázta egyik munkatársnőjét, gúnyolódott egy másikon, hogy milyen ronda ázsiai kinézetű, egy harmadik, feltételezése szerint leszbikus dolgozónőjét pedig egész egyszerűen buzizta Laetitia Avia francia Macron-párti képviselőnő. Utóbbit éppen akkor, amikor a melegek jogaiért szavazott meg egy törvényt a francia Nemzetgyűlés. De egyébként is kínozta beosztottjait, volt, akinek hajnali héttől éjjel egyig bent kellett lennie, gyakran hétvégén is. Egy másik parlamenti asszisztensét pedig a kötelező kijárási tilalom és távmunka idején az ország túlsó végéből Párizsba parancsolta. Laetitia Avia szerdán nyújtott be egy törvényt a rasszista internetes tartalmak ellen, a francia Nemzetgyűlésben. Egyébként mindent tagad, szerinte öt, megalázott beosztottja mind hazudik. A V4NA nemzetközi hírügynökség közölt összeállítást a - mondhatni - kettős életű, a szólamok szintjén baloldali értékrendet követő képviselőnőről.

Május 13-án, szerdán vitatta meg utolsó olvasatban a francia Nemzetgyűlés a kormánypárti, baloldali képviselőnő, Laetitia Avia internetes gyűlöletkeltés elleni törvénytervezetét, melynek az a célja, hogy 24 órán belül távolítsák el azokat a gyűlöletkeltő tartalmakat a közösségi oldalakról, amelyek valaki méltóságát támadják bőrszín, vallás, szexuális orientáció vagy fogyatékosság miatt. A rendelkezés elsősorban a Facebookra, a YouTube-ra és a Twitterre vonatkozik, akik, ha nem tesznek ennek eleget, hatalmas bírság befizetésére lennének kötelezhetőek, a befizetendő összeg akár a bevételük 4 százalékát is elérhetné. A baloldali cenzúrázásra is lehetőséget adó ötlet (egyik) sajátos szépséghibája, hogy a rasszizmus ellen küzdő képviselőnő nem éppen pacifista stílusáról híres, olyannyira nem, hogy panaszt tett ellene öt korábbi munkatársa, akiket rendszeresen megalázott szexista, homofób, antiszemita és rasszista megjegyzéseivel. És nemcsak éjjel-nappal dolgoztatta őket, de olyan feladatokat is meg kellett csinálniuk, amelyeknek semmi közük a munkakörükhöz. Mivel Laetitia Avia óraadó tanár a Politikai Főiskolán, a félévi dolgozatokat is a parlamenti asszisztenseinek kellett javítania.

Laetitia Avia felháborodott az őt ért vádak hallatán, és bejelentette, hogy feljelenti korábbi munkatársait rágalmazásért. A Médiapart tényfeltáró cikkében azonban egyértelműen láthatóak a politikusnő korábbi Twitter-bejegyzései is, melyekben többek között a melegeket sértő kifejezést használ, illetve egy másik posztban a kínai származású emberekre tesz elfogadhatatlan megjegyzéseket. Ezek a mondatok köszönnek vissza a munkatársainak tett megjegyzésekben.

"On a voté l'amendement des PD": La députée LREM Laetitia Avia mise en cause par 5 de ses ex-collaborateurs. Ils dénoncent, preuves à l'appui, ses propos à connotation sexiste, homophobe et raciste. Et des humiliations au travail. Mon enquête pr @Mediaparthttps://t.co/oKlZZxwdNL — David Perrotin (@davidperrotin) May 12, 2020

A jogász végzettségű képviselőnő, a kormánypárt szóvivője az idézett Twitter-bejegyzéseire azzal reagált, hogy azok tulajdonképpen egy-egy hosszabb bejegyzésből kiragadott részletek, tehát elferdítették a valóságot, valamint a Sud Radiónak adott telefonos interjújában elmondta, hogy tulajdonképpen egy lejárató kampány áldozata, szerinte nem lehet véletlen, hogy éppen most, az általa kidolgozott és előterjesztett törvényjavaslat parlamenti szavazása előestéjén kerültek elő ezek a sorok.

[Thread] En 2 mois, David Perrotin a publié 3 articles sur moi. Un acharnement qui conduit à publier des accusations mensongères et incohérentes à la veille du vote final de la #PPLCyberhaine. Ce n'est pas un hasard. — Laetitia Avia (@LaetitiaAvia) May 12, 2020

Természetesen hiteltelennek tűnik a közösségi médiában terjedő homofób és rasszista megnyilvánulások hatékony szűrésére kidolgozott törvényjavaslat egy olyan embertől, aki maga is rendszeresen megalázza és sértegeti a saját munkatársait, ráadásul jó néhányat le is ír a közösségi médiában.

Ez már önmagában is elég kínos Macron pártjára nézve, de a történetnek itt még nincs vége, ugyanis a példaképként beállított politikusnőnek messze nem ez az első botránya. Folyamatosan kritizálta kolléganői viselkedését, nemi identitásuk és puszta megjelenésük miatt még saját párttársait is, Aurore Bergé-t például az egyik Batman-filmben szereplő Pingvinemberhez hasonlította.

2017-ben, a francia kormány bemutatkozó beszédét tartotta Édouard Philippe miniszterelnök. Külön szólt Laetitia Aviáról, akit a sikeres integráció jelképének nevezett. (A togói származású, 35 éves politikusnő Párizs legnehezebb helyzetű elővárosában nőtt fel.) A miniszterelnöki beszéd másnapján kiderült, hogy a példaképnek állított képviselőnő nehezen nevezhető annak.

Laetitia Avia egész egyszerűen megharapott egy taxisofőrt. Az esetről a Le Canard Enchaîné című francia szatirikus hetilap számolt be. A konfliktus azzal kezdődött, hogy a képviselőnőnél nem volt készpénz, a taxiban azonban nem lehetett kártyával fizetni. (Köztudott: a párizsi taxik többségében nincs kártyaleolvasó.) Hiába ajánlotta fel a taxisofőr, hogy elviszi ingyen egy bankautomatához, ahol pénzt vehet ki, ez valamiért nem felelt meg Aviának, és egyszer csak minden előzmény nélkül beleharapott a taxisofőr vállába. A sofőr ezután kihívta a rendőröket. A politikusnő többször is fenyegetőzött, hogy ő kicsoda és milyen politikai körökben mozog.

A bizarr történetet Éric Zemmour francia esszéista, publicista is felidézte a Face à l'Info című tévéműsorban, majd hozzátette, hogy véleménye szerint a gyűlölet nem jogi fogalom, csupán egy érzelem. Ezért Avia törvényjavaslatának elfogadása veszélyes, mert a visszájára sülhet el, mivel sok esetben nehéz megállapítani, hogy egy másik ember vagy társadalom iránti gyűlöletről, vagy a saját társadalmunk védelméről van-e szó.

Az egyre szövevényesebb ügy legújabb fejleménye, hogy kiderült, korában Laetitia Avia megpróbálta cenzúrázni a róla szóló Wikipédia-oldalt oly módon, hogy a munkatársaival ki akart onnan törölni néhány számára kényes témájú bekezdést, például a taxis megharapásáról szóló történetet, az esetről a Les Valeurs Actuelles francia hetilap számolt be.

Egyik munkatársnője így jellemezte egyébként a Le Figarónak a baloldali képviselőnőt: jó nagy szakadék tátong a hangoztatott értékek, amelyekről nyilvánosan beszél és valódi személyisége között, amit a munka során lehet nála tapasztalni.

Tegyük hozzá: a megalázott munkatársnő elég finoman fogalmazott.