A koronavírus-járvány miatt bevezetett intézkedések további enyhítését jelentette be a megyékre nézve a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön. Gulyás Gergely online sajtótájékoztatón közölte, a Pest megyei koronavírus-fertőzöttségi adatok közelebb állnak a vidékiekhez, ezért Pest megyét mostantól a többi megyével tekinti egy egységnek a kormány.

Gulyás kijelentette: az 1,5 méteres védőtávolságra és az arc eltakarására vonatkozó szabályokat fenntartják az egész országban. A vidéki enyhítések között említtette, hogy a megyékben a vendéglátóhelyek belső zárt részében (különösen étteremben, kávézóban, cukrászdában, büfében, presszóban) a tartózkodás a jövőben megengedett; az ott dolgozók kötelesek maszkot viselni, erre kérik lehetőség szerint a vendégeket is, valamint a védőtávolság betartására.

Közölte, hétfőtől megnyitnak a szabad területen lévő vidéki játszóterek, parkok. A szállodák és a panziók a megyékben fogadhatnak vendégeket, a védőtávolság betartásáról a nap folyamán várhatóan megjelenő rendelet rendelkezik.

Gulyás Gergely azt mondta, a kormány lehetségesnek látja a koronavírus-járvány miatt bevezetett budapesti korlátozások enyhítését is.

A kormány azt kérte a főpolgármestertől és a kerületi polgármesterektől, hogy csütörtök délután 3 óráig nyilvánítsanak véleményt arról, milyen döntést hozzon a kormány. Ezt követően a kormány virológusokkal egyeztet, majd az operatív törzs dönt arról, milyen új szabályok lépjenek életbe a fővárosban - magyarázta a politikus.

Hozzátette: sok fővárosi polgármester egyértelműen véleményt nyilvánított, például Kovács Péter és Tóth József polgármesterek is fokozatos nyitást javasolnak, de

Karácsony Gergely főpolgármesternek nincs határozott álláspontja. Tarlós István esetében nehezen lehetett volna elhinni, hogy nem képes egy eldöntendő kérdésre egyenes választ adni. A döntés felelősségét a kormány vállalja

- tette hozzá..

Megjegyezte: nagy érdeklődéssel olvassák a Karácsony által jegyzett írásokat. Ezek azért születhettek, hogy ne kelljen egyértelműen nyilatkoznia a budapesti élet hogyan továbbjáról.

A legrosszabb kommunista időket idézi az Európai Parlament

Boszorkányüldözés, koncepciós eljárás zajlik Magyarország ellen az Európai Parlamentben (EP).

Már előre megírták az ítéletet és még az igazságügyi miniszter beszédét is betiltották. Példátlan, hogy miközben az EU soros elnökségét egy államtitkár képviseli, a magyar kormány tagjának nem adnak lehetőséget a megszólalásra - fogalmazott a miniszter az Európai Parlament csütörtöki ülésére utalva, ahol a magyar koronavrus-törvény volt a téma.. Hozzátette:

ez a legrosszabb időket idézi, de még a kommunista koncepciós eljárásokban sem tekintettek el a vádlott védekezésének elmondástól.

Ezek az eljárások csak arra jók, hogy az EU megítélését rontsák, a közös intézményekbe vetett bizalmat meggyengítsék Ez az eljárás tűrhetetlen és elfogadhatatlan, sem a jogállamhoz, sem az EU alapvető értékeihez nincs köze - jelentette ki.

A miniszter a német alkotmánybíróságnak az Európai Központi Bank kötvénykibocsátásával kapcsolatos döntéséről elmondta: rendkívül fontos alapelveket rögzítettek, ezeket Magyarország eddig is hangsúlyozta. A döntés nem a közép-európaiak győzelme Nyugat-Európa felett, valamennyi ország győztesnek érezheti magát - vélte. Hozzátette: az uniós jognak a magyar alkotmány szerint is meghatározott körben elsőbbsége van, de csak a közösen gyakorolt hatáskörökben.

Az Európai Bíróság csütörtök reggel megismert ítéletéről közölte: a két iráni és két afgán menedékkérő ügyében hozott döntés elkeserítő, az ítélet arra akarja kényszeríteni Magyarországot, hogy ne védje kerítéssel a magyar határt és engedje be a bevándorlókat. Amikor a fertőzésveszély miatt még az európai belső határokat is zárva tartják,

különösen fenyegető, hogy az Európai Bíróság úgy gondolja, a külső határok hatékony védelme és a menedékkérelmeknek a határokon kívüli elbírálása nem egyeztethető össze az uniós joggal

- mondta. Hozzátette: ha ez valóban így van, akkor ennek Európát arra kell késztetnie, hogy a külső határvédelem szabályait engedje tagállami hatáskörbe vagy szigorúbb uniós normákat határozzon meg.

Kérdésre megjegyezte: a Bertelsmann Alapítvány tanulmányát nem érdemes komolyan venni.

Beszélt arról is: a kormány döntött az egyszer használatos műanyagok kereskedelmi forgalomban való betiltásáról, ezzel kapcsolatban van egy uniós elvárás, de méltányolható környezetvédelmi szempontok is állnak a döntés mögött.

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy a kormány világos döntést hozott a gépjárműadóval kapcsolatban, ez 34 milliárd forintot jelent az önkormányzatoknak, ami indokolt mértéke a hozzájárulásnak a járvány elleni védekezéshez, így inkább politikai felhangja van a támadásoknak.

A vidéki vendéglátó üzletek belső részében megengedett lesz a tartózkodás, de kötelező a maszkviselés és a védőtávolság betartása - mondta Gulyás. Ebben követjük az osztrák példát.

Június 1-től 200 főig vidéken és Pest megyében megrendezhetők lesznek az esküvők

Június 1-től maximum kétszáz főig vidéken és Pest megyében megrendezhetők lesznek az esküvők - közölte Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. Az esküvőkön, lagzikon a biztonsági előírásoknak megfelelően az asztalok közötti védőtávolságot be kell tartani.

Gulyás Gergely kérdésre elmondta: a kormány arról is döntött, hogy az ottalvást nem igénylő gyermektáborokat nyáron meg lehet tartani. A hónap végén a járványügyi helyzet ismeretében döntenek az ottalvós táborokról - jelezte.

A miniszter megerősítette

június 2-ig nem lesz iskolai oktatás Magyarországon.

Hozzátette: Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár azt jelezte: a tanév lezárásával akkor sem lesz gond, ha a diákoknak már nem kell visszatérniük júniusban az iskolákba. Arról, hogy sok egészségügyi intézményben nem hordanának maszkot a szakdolgozók, illetve, hogy egyéb helyeken sem lenne elegendő védőfelszerelés, elmondta: ez az állítás nem felel meg a valóságnak. Nincs olyan kórház Magyarországon, ahol legalább tíznapos tartalék a védőfelszerelésből ne állna rendelkezésre. Minden kórház naponta 12 és 15 óra között bejelenti, hogy a készletek várhatóan milyen mértékben fogynak, és ennek megfelelően az Állami Egészségügyi Ellátó Központ szállítja a kórházaknak a védőfelszerelések utánpótlását.

Arról is beszélt Gulyás, hogy rémhírterjesztés miatt több tucat eljárás van folyamatban, közveszéllyel fenyegetés miatt pedig 27 eljárás zajlik. Ezeket - két esetet leszámítva - senki semmilyen jogi váddal nem illette. Elmondta: ezek közül az egyik ügyben, ha a sajtóinformációk pontosak, akkor az ügyészség a rendőrségtől eltérően ítélte meg a cselekményt, és nem minősítette azt bűncselekménynek. Ilyen egy jogállamban előfordul, s ha bármely hatóság hibázik, főleg, ha csak néhány órára, de a személyes szabadság korlátozásával jár, akkor kártérítési felelősség áll fenn - mondta a miniszter. Hozzátette: a kormány kérése az a hatóságokhoz, hogy csak és kizárólag a legindokoltabb esetben éljenek ilyen eszközzel, ez az esetek túlnyomó többségében így is volt.

Az újabb betegellátási rendet, illetve a járványkórházak jövőjét firtató felvetésre megerősítette, Magyarországon és Európában nagyjából egyetértés van abban, hogy egy második hullám veszélye komoly. Kitért arra is, hogy

a járvány levonulása "farkasfogszerű", azaz lehetnek néhány napig tartó emelkedések, ezért kulcsfontosságú, hogy az egészségügy kapacitása rugalmas legyen.

A veszélyhelyzet végével is fenn kell tartani olyan szabályokat, amelyek a rugalmasságot, az azonnali intézkedés lehetőségét garantálják - fűzte hozzá. Megjegyezte: most azt látják, hogy a járványban megbetegedettek száma jelentősen csökken, ezért - ha a folyamat fennmarad - az egészségügyben is visszafordulhatnak, és a szabaddá tett ágyak ismét felhasználhatóak hagyományos gyógyításra.

Arról, hogy Romániában a trianoni szerződés napjává nyilvánították június 4-ét, és a szerződést népszerűsítő rendezvényeket tartanának, elmondta: Kelemen Hunor RMDSZ-elnök minden szavával egyetért. Gulyás Gergely felidézte: a külhoni magyar politikus arról beszélt előző nap a román törvényhozásban,

ha Románia egy erős állam lenne, akkor tudomásul venné, hogy mint államot gazdagítja, hogy vannak nemzetiségei, ezen belül van egy jelentős magyar nemzetiség. Ha egy állam gyenge, különösen, ha soviniszta és öncélúan nacionalista, akkor sor kerülhet ilyen törvények elfogadására.

Gulyás Gergely kiemelte: úgy gondolják, Romániának az ott élő magyarok is állampolgárai, ennek megfelelően olyan gesztusokat kell egy országnak tenni, ami nem elidegeníti a több mint egymilliós magyarságot, hanem ami a politikai nemzet részeként tekint rájuk. Ez Romániának most sem sikerült - állapította meg Gulyás Gergely. Elmondta azt is, hogy elkészült a fővárosi trianoni emlékmű, az avatása nem június 4-én, hanem valószínűleg augusztus 20-án lesz a járványhelyzet miatt.

Gulyás Gergely kérdésre válaszolva közölte: azt remélik, hogy minél rövidebb ideig lesz szükség a veszélyhelyzet fenntartására, és ha nem változik meg alapvetően a helyzet, akkor június vége felé a rendkívüli veszélyhelyzeti felhatalmazást a kormány vissza tudja adni. De folyamatosan figyelemmel kell lenni a járványügyi helyzetre - figyelmeztetett.

Beszélt arról is, hogy a veszélyhelyzet végéig indokolt az ingyenes parkolást fenntartani.