Ugrásszerűen megnőtt a bértámogatási program iránti érdeklődés

A munkahelyvédelmi bértámogatási programra eddig több mint 7200 vállalkozás adott be pályázatot, amelyek eredményeképpen több mint 95 ezer embernek tudtak segíteni abban, hogy a munkahelye megmaradjon - hangzott el az Operatív Törzs tájékoztatóján. Kiderült az is, hogy minden egészségügyi ellátást úgy lehet igénybe venni, hogy előzetesen telefonon időpontot kérünk. Ha nincs jele annak, hogy valaki koronavírus-fertőzött és a kérdőív is ezt igazolja, akkor nem szükséges negatív laborvizsgálatot vinni.