Szinte teljesen üres Karácsony Gergely nagykörúti biciklisávja

Alig használja valaki a Nyugati pályaudvar és a Corvin negyed közötti biciklisávot, derül ki a Világgazdaság összeállításából. A három kilométeres szakaszon percenként bukkan fel egyetlen biciklis.

Április végén a főváros baloldali vezetése bejelentette, hogy a koronavírus megjelenésével egy időben ideiglenes kerékpársávokat alakítanak ki. Így sáv lett a Nagykörúton, a Bartók Béla, a Tétényi és az Üllői úton is. A Világgazdaság most megnézte, milyen a kihasználtsága ennek a Nagykörúton.

Szinte senki nem használja

A cikk kiemeli, hogy még múlt hét pénteken, az eddigi legerősebb napon is csak átlagosan óránként 72-73-an tekertek valamelyik irányba, összesen 175-en. Ez azt jelenti, hogy a legerősebb napon is majdnem percenként bukkant fel egy biciklis.

A leggyengébb nap: biciklisek sehol

A leggyengébb statisztikát az előző vasárnap hozta, óránként 94-en, irányonként 47-en haladtak el a LogLine mérése szerint. Vagyis nagyjából 1 perc 15 másodpercenként bukkant fel egy biciklis. "Mindez azt mutatja, hogy az április végén váratlanul bejelentett fővárosi kezdeményezés egyelőre nem eredményezett áttörést a nyeregbe ülőknél" - írta a lap, hozzátéve, hogy mindennek az autósok látják kárát.

A napi forgalom ugyanis mintegy 40 ezer autót számlál a Nagykörúton. Ennek a tömegnek most két sáv helyett egyetlen sávban kell haladnia. Vagyis miközben biciklisek sehol sincsenek, az autók állnak a dugóban - és mindegyikre van egy külön sáv.

Az autósok felháborodtak

Elhibázott - tömören így foglalta össze a Magyar Autóklub jogi bizottságának elnöke a szervezet szakmai véleményét a nagykörúti kerékpársávról. Kovács Kázmér ügyvéd elmondta, hogy egyetértenek a kerékpáros közlekedés feltételeinek javításával, de ez nem okozhatja a gépjárműforgalom ellehetetlenítését.