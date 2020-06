Újpesten leállt az élet, mióta a baloldal átvette a kerület vezetését

Bár még távol vannak a 2022-es országgyűlési választások, azt azonban már különösebb elemzői készség nélkül is előre lehet látni, hogy a Momentum nem a sikeres önkormányzati munkára építi majd a választási kampányát. Ennek az az egyszerű oka, hogy nincsenek sikereik. A kezdeti lelkesedés fél év alatt kifulladt, az ígért eredmények elmaradtak, a rátermettség hiányából fakadó tehetetlenséget pedig fokozza az, hogy a liberális párt teljesen Gyurcsány pártjának felügyelete alá került. A pozícióhoz jutó momentumos politikusok a tisztségeikkel járó előnyöket élvezik, és a barátaikkal is igyekeznek bőkezűen megosztani azt. Újpesten jártunk, ahol a Déri Tibor vezette önkormányzat működése megmutatja a Momentum általános politikai kudarcát.

Újpest gyakorlatilag leállt, mióta Déri Tibor személyében új polgármester került az élére. Az építkezéseket félbehagyták, a kerületi sétánk alkalmával többek között megnézhettük, ahogy egy elbontott, régi szocreál üzletsor helyén új szolgáltatóház épülne, de a betonalapból már több mint fél éve csak a fémcsövek merednek az ég felé, arra várva, hogy egy nap valaki megszánja a tájsebet és folytatódnak a munkálatok.

Minden úgy maradt, ahogy azt Wintermantel Zsolttól Dériék megörökölték, semmihez nem nyúltak hozzá. A kerületi kassza az egyetlen kivétel, azt gyakran látogatják a baloldali koalíció tagjai.

Újpest lakói hét hónapja várják izgatottan, hogy a momentumos polgármester és ellenzéki csapata mire költi azt a kilencmilliárd forintos plusz költségvetési forrást, amivel az előző városvezetés átadta a hivatalt" – mondta Ozsváth Kálmán önkormányzati képviselő az Origónak. Hozzátette, egy dolog már biztosnak látszik, nem közútfejlesztésre fogják elkölteni a rendelkezésre álló pénzeket. Azt is megtudtuk, hogy Újpest jelenlegi vezetéséből egyszerűen hiányzik az akarat a felújítások elvégzéséhez, a polgármestert nem érdeklik a közutak állapotát érintő materiális kérdések.

Ezt talán a fővárosi döntéshozók is érzik, ez lehet az oka annak, hogy Újpest a fővárosi útfelújítási programból is kimarad. Fővárosi forrásaink arról beszéltek, hogy Déri lobbiereje még ahhoz is gyenge, hogy a baloldali vezetésű fővárostól pénzt és támogatást tudjon szerezni a kerület számára.

Korábban egészen más volt a főváros és Újpest viszonya. Az elmúlt kilenc évben Újpest legfontosabb és legforgalmasabb útszakaszait felújította az önkormányzat. Csak hogy néhány fontos utat említsünk, megújult a Görgey, a Fóti, a Farkaserdő, az Aradi, az Erdősor, a Tél, a Berda József, a Sporttelep, a Leiningen utca, a Rózsa utca és a Nádor utca déli szakasza. Az Árpád út pedig ideiglenes burkolatot kapott, hogy addig is tisztességesen lehessen közlekedni rajta, amíg el nem kezdik a tervezett végleges és teljes felújítást. Az ideiglenes megoldást az indokolta, hogy a metrófelújítás alatt a kieső metrójáratokat pótlóbuszok helyettesítették, a megnövekedett buszforgalom pedig tönkretette az Árpád út burkolatát.

Tarlós István és a közlekedésmérnök végzettségű Wintermantel Zsolt az István út és a Pozsonyi utca felújításáról is megállapodtak. A tervezés már régen elkezdődött, a projekthez minden elő volt készítve, az előző polgármester az 1,8 milliárd forintos forrást is megszerezte arra, hogy az utat rendbe tegyék. Az István út és annak folytatása, a Pozsonyi út ugyanis az egyik fő közlekedési tengelye Újpestnek, a felújítása már régen váratott magára. Lassan ugyanis olyan állapotúvá válik, mint a Görgey Artúr utca volt a Demszky-érában. Abban az időben a Görgey utca a legrosszabb állapotú fővárosi utak TOP 3-as mezőnyében szerepelt, igazi autógyilkosként tartották számon az újpesti sofőrök.

A korábbi megállapodást megörökölte Karácsony Gergely és Déri Tibor is, már csak neki kellene fogni a munkálatoknak, hogy több autótengely ne törjön el, amikor az István útra kanyarodik a gépkocsivezető.

A felújítást az előző vezetés 2020-ra ütemezte be, Wintermantel Zsolt kész megvalósítási terveket, engedélyeket és pénzt hagyott az utódjára. Mindössze meg kellett volna fogni a lapát nyelét.

Az István út – Pozsonyi utcai tengely az egyik legjelentősebb útszakasza Újpestnek. A kertváros irányából és a környező lakótelepekről gyűjti össze a forgalmat úgy, hogy két villamos és sok autóbuszjárat közlekedik rajta. Érinti Újpest-központ metróvégállomást, keresztezi az Árpád utat, óriási autóforgalmat bonyolít le, biztosítja a környező lakosság gyalogos közlekedését és összeköti Újpestet Angyalfölddel" - mondta el lapunk érdeklődésére Ozsváth Kálmán.

A fideszes önkormányzati képviselő egyszerűen nem érti, hogy engedhette el Déri a már előkészített, megtervezett és az 1,8 milliárd forintos támogatással biztosított felújítást.

Ha már Újpest-központ szóba került, fontos megemlítenünk, hogy Tarlós István és Wintermantel Zsolt megállapodtak a 3-as metró Káposztásmegyerig történő meghosszabbításáról is, a kiviteli terveinek elkészítése megkezdődött, azonban a folytatáshoz szükséges pénz is kikerült a fővárosi költségvetésből, Déri Tibor nem létező lobbierejének köszönhetően. Nagy kérdés, hogy Karácsony Gergely tesz-e lépéseket a metróépítés ügyében?

A útfelújítás késlekedésének okáról az újpesti önkormányzatot is megkérdeztük, azonban eddig nem érkezett válasz a megkeresésünkre. Egyelőre ugyanis semmi jel nem utal arra, hogy idén sor kerülne a felújításra. A képviselő-testület elé sem került ez ügyben semmilyen indítvány. Állítólag a Rózsa utca egy 300 méteres szakaszát talán idén felújítják. De erre sincs semmilyen garancia.

Kilencmilliárd forint költségvetési plusz és majdnem kétmilliárd forint fővárosi forrás útfelújításra, mégsem történik semmi. Egészen pontosan több mint két hónappal a világjárvány megjelenése után ünnepélyes keretek között felavattak egy fabódét Újpest központjában. Egy újpesti lakos hívta fel a figyelmünket arra, hogy az önkormányzat egy fakockát építtetett, amelyben egy kézfertőtlenítő központ működött. Néhány napig.

Érdemes ízlelgetni magunkban a szavakat: hetven nappal a járvány kitörése után az újpesti önkormányzat felállított egy bódét, hogy a járókelők fertőtleníthessék a kezeiket. Néhány nap után azonban eltűnt a molinó a bódéról, a kis skatulya ajtaja pedig úgy tűnik, örökre bezáródott.

„A bezárással nem történt jelentős változás, mivel a néhány napos működése alatt is éppen olyan idősávban volt nyitva a bódéban működő kézfertőtlenítő, amikor a legkevesebben jártak a környéken. Délelőtt 10 órától 16 óráig tartott nyitva a fertőtlenítő állomás, a csúcsforgalmat gondosan kihagyták a nyitvatartási rendből." Erről már Renge Zsolt, a Fidelitas újpesti csoportjának elnöke beszélt lapunknak.

A bódé kihelyezési ideje, gyors bezárása szintén kérdéseket hagy maga után. Az önkormányzattól ezért azt is megkérdeztük levelünkben, hogy mennyibe került ez a meglehetősen hasznavehetetlen építmény, illetve miért két hónappal a járvány kitörése után állították fel? Kíváncsiságból a kivitelező személyére is rákérdeztünk, mert a tapasztalat azt mutatja, könnyen elképzelhető, hogy Déri vagy az alpolgármesterek valamelyik közeli barátjának volt elfekvőben egy bódéja, és azt vásárolta meg az önkormányzat.

A kivitelezőre vonatkozó kérdés azért indokolt, mivel Déri kerülete nettó kifizetőhellyé vált az elmúlt hónapokban, a baloldal minden bukott tagjának menedéket nyújt egy jól fizető állás formájában. Így került az önkormányzat alkalmazásába a szexbotrányba keveredett Gréczy Zsolt fia, Gréczy Márton és Bodrozsán Alexandra, kecskeméti önkormányzati képviselő is. Bodrozsán alkalmazása azért aggályos, mert nehéz lehet ellátni egyszerre a képviselői feladatait Kecskeméten és az újpesti állásának is megfelelni.

Van még egy izgalmas szakmai múlttal rendelkező városvezető Újpesten, Trippon Norbert gazdaságért, költségvetésért, városüzemeltetésért és projektmenedzsmentért felelős alpolgármester.

Ezt már Nagy István, a Fidesz újpesti frakcióvezetője mondta az Origo megkeresésére. A kormánypárti politikus, aki már 1990 óta tagja a helyi képviselő-testületnek és közel 30 évig alpolgármesterként irányította a város egészségügyi és szociális ágazatát, elmondta, hogy Trippon már többször próbált Újpest polgármestere lenni, sikertelenül. Amikor indult, rendre alulmaradt, ezért 2019-ben Dérit indították helyette. A frakcióvezető biztos abban, hogy a várost csak papíron irányítja a momentumos polgármester, valójában a korábban még a helyi MSZP elnöke, most már a DK budapesti elnökeként megjelenő Trippon vezeti valójában a várost. A háttérből irányító Trippon rendszeresen egyeztet Újpest országgyűlési képviselőjével, Varju Lászlóval, akit mindenki Gyurcsány Ferenc helyetteseként emleget.

Állítólag Déri ezért nem lehetett a Momentum elnökségi tagja a nemrég lezajlott tisztújításon, mert egyesek szerint túl közel került a DK-hoz, és még az is felmerült, hogy átlép a DK-ba. Hogy ez a rendkívül színes, DK, MSZP, Momentum, LMP, Jobbik, Párbeszéd választási koalíció meddig képes működni, politikai helyeket biztosítani és „etetni az éhes szájakat", az nagy kérdés.

Egyelőre úgy tűnik, hogy jutott hely mindenkinek. Dériék jelentős feladattal bízták meg a Momentum közpénz-elszámolási botrányának főszereplőjét, a párt pénztárnokát, Veréb Lászlót is. Személyében azt az embert nevezték ki az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgató-helyettesévé, aki képtelen volt elszámolni több százmillió forinttal az Állami Számvevőszék felé. Ez után már nem lepődik meg senki azon sem, hogy Ungár Klárát nevezték ki az Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. élére. Egy olyan ex-SZDSZ-es politikust, akinek semmilyen egészségügyi végzettsége nincs. Kinevezéséről azok az emberek döntöttek, akik a kampányban még kórházat ígértek Újpestnek.