Sikeres volt a koronavírus-járvány elleni védekezés Magyarországon, sikeresebb, mint Nyugat-Európa számtalan államában - értékelt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön a kormányinfón, miután 98 nap után véget ért a veszélyhelyzet. A rendkívüli jogrend tette lehetővé az azonnali és hatékony cselekvést - mondta a tárcavezető, hangsúlyozva: a védekezés azért lehetett sikeres, mert nemzeti egység jött létre, és "új fejlemény", hogy ez az ellenzék nélkül is létrejöhetett. A védekezésben részt vevők nemtelen támadása, az ország külföldi lejáratása és kamuvideók készítése morálisan is elfogadhatatlan és alantas cselekedet az ellenzék részéről - tette hozzá. Közölte, a mostantól érvényes járványügyi készültséget hat hónapra hirdették ki, és háromhavonta vizsgálják felül.

A csütörtöki nappal eltörlik a vásárlási idősávokat, a maszkhasználat szabályai maradnak - jelentette be Gulyás Gergely. A tárcavezető kiemelte: úgy látják, a maszkhasználat elegendő védelmet biztosít az időseknek, ezért döntöttek így. Arról is beszélt, hogy az Európai Bizottság azt javasolta - és a kormány álláspontja is az -, hogy mihamarabb lehetővé kell tenni a határok átjárhatóságát az uniós tagállamok között. Ugyanakkor, míg korábban úgy tűnt, a migráció megállt, a májusi adatok már aggasztóbbak, de remélhetőleg a határok átjárhatósága nem jelenti azt, hogy ne lehetne tartani a határok védelmét - közölte. Hozzátette: Magyarország képes megvédeni a határait.

A gazdasági intézkedésekkel 1,2 millió magyar munkavállaló munkahelyét sikerült megvédeni - mondta Gulyás Gergely. Hangsúlyozta: ahogy várható volt, a munkaerőpiacra és a gazdaság teljesítményére is komoly hatással volt a járvány elleni védekezés miatti teljes leállás. A gazdasági növekedés vonatkozásában eltérőek az előrejelzések, a kormány a Pénzügyminisztérium által jelzett 3 százalékos recesszióval számol - mutatott rá. Hozzátette: mivel a költségvetés tervezésekor nem erre számítottak, ez nagy mértékben csökkenti a költségvetés mozgásterét.

Elképesztő pofátlanság

A héten Gyurcsányné azzal támadta a kormányt, miért nem tartanak Nagy Imre halálának évfordulóján ünnepséget, és vádakat fogalmazott meg a kormánnyal szemben. Gulyás Gergely ezzel kapcsolatban az Origónak azt mondta, Dobrev Klára arcátlanságban versenyzik saját férjével, Gyurcsány Ferenccel, hiszen a Fidesz első nagy sikerű rendezvénye 1989-ben az újratemetés volt.

Dobrev Klára nagyapja végeztette ki Nagy Imrét, és hiába nem azonosul nagyapja tetteivel, vagy annak mentegetőzésén kapják gyakran, ez olyan „pofátlanság" részéről, amire nem lehet mást mondani – szögezte le.

El kell kezdeni a Lánchíd felújítását

A fővárosnál rendelkezésre álló összegből többször is fel lehetne újítani a Lánchidat, az augusztus 20-ai ünnepségek pedig a belföldi turizmus élénkítését szolgálja, és nemcsak Budapesten, de a megyei jogú városokban is rendeznek majd programokat – közölte a miniszter. Kérdésre a miniszter elmondta, a főváros korábbi vezetése jó anyagi állapotban adta át a kasszát Karácsony Gergelyéknek, most is 180 milliárd van állampapírban tartalékban, és a kormány továbbra is biztosítja a 6+1 milliárd forintot a Lánchíd felújítására, amit haladéktalanul el kell kezdeni.

A Pesti úti idősotthonban történtekkel kapcsolatban a bíróság fog dönteni a felelősség megállapításáról – mondta Gulyás Gergely.

Mi lesz a Színművészeti Egyetemmel?

Arról is kérdezték a minisztert, hogy vannak, akik féltik a színművészeti egyetemet, tüntetéssel készülnek, mert attól tartanak, hogy a kormánynak korlátlan beleszólása lehet az egyetem ügyeibe. Gulyás Gergely elmondta, a helyzet pont fordított: eddig volt befolyása az államnak az egyetem működésére, mostantól azonban kuratórium dönthet, vagyis az állam beleszólása megszűnik. – A kuratórium tagjai között nehezen lehet elképzelni, hogy kormánytag szerepeljen, pláne, mivel a legtöbben jogászok, vagyis nem kompetensek a művészeti egyetemek tevékenységével kapcsolatban – tette hozzá.

A minisztertől azt is megkérdezték, van-e jelenleg Magyarország területén menedékkérő, nyújtottak-e be kérelmet.

Mintegy 800 menekült van Magyarországon, akik menekültstátuszt kaptak,

de a kérvények számáról nem tud pontos számot mondani. A világban zajló zavargásokkal kapcsolatban Gulyás elmondta, földrajzilag közel vannak, de társadalmilag nem. Hozzátette, valójában évek óta a nemzetállamok lerombolása a célja a hasonló eseményeknek és az őket kiváltó folyamatoknak.

El kell ismerni a határvédelem költségeit

Az unió következő hétéves költségvetési vitájáról pedig azt mondta, az uniónak el kell ismernie a magyar határvédelem költségeit. Indokolt lenne, hogy ehhez ők is hozzájáruljanak, hiszen az ország nem csupán saját, de Európa határait is védi - közölte Gulyás.

Annak kapcsán, hogy a miniszterelnök a napokban tárgyalt a V4-ekkel, elhangzott egy olyan kérdés, hogy sikerülhet-e a V4 keretében átgondolni az Izraellel kapcsolatos boszorkányüldözést? Gulyás Gergely elmondta, a magyar diplomácia, ahol lehet, az Európai Unión kívüli államokkal is együttműködik, Izraellel ez a földrajzi helyzetéből adódóan is előnyös. Nem szabad kipécézni államokat és olyan nyilatkozatokat elfogadni, amely rontja a kapcsolatokat és semmi hasznuk. Gulyás Gergely azt is elmondta, az Európai Unió nyomását nehéz értelmezni akkor, ha az egyetlen gazdasági szuperhatalom Németország.

Az egészségüggyel még a nyáron foglalkozni kell

– Nem tudni, a járvány második hulláma milyen erős lesz, ha valóban szeptember-októberben jön ez el, készül-e akciótervvel a kormány, akár az oktatás kapcsán? – hangzott el a kérdés, amire Gulyás Gergely úgy válaszolt, a digitális oktatás, bár nagyon sokaknak nehézséget jelentett, mégis sokkal jobban vizsgázott, mint azt a legtöbben várták.

Fejlesztése azonban továbbra is fontos.– A kórházak fel vannak készülve a védekezésre, van annyi lélegeztetőgép, hogy még a legtragikusabb helyzetben is mindenkinek jusson – folytatta a miniszter. Azt is jelezte, ne feledjük, hogy a legveszélyeztetettebb csoportot továbbra is a 65 év felettiek jelentik. Arról is szólt, hogy reményei szerint egy esetleges második hullám esetén iskolabezárásokra nem kerül sor, azonban felelős nyilatkozatot tenni erről jelenleg nem lehet.

Gulyás Gergely az egészségügyi reform kapcsán közölte, nem az ágyszámkapacitások felől közelítenek, hanem a kórházparancsnoki rendszer tapasztalatai alapján lehetnek változások, mert pontosabb adatokkal rendelkeznek, mint bármikor korábban. Egy biztos, rosszul vannak elosztva a rehabilitációs és az aktív ágyak, ezért csak 66 százalékos az általános kihasználtság.

Márciusban bázisfinanszírozásra álltak át, ami nem mindig volt igazságos, tehát az egészségüggyel még a nyáron foglalkozni kell – hangsúlyozta Gulyás Gergely, aki a kórházak adósságával összefüggésben arról beszélt, hogy még most is van hiány az elmaradt műtétek miatt, amit pótolni fognak. Hozzátette: az idei évet nem lehet a korábbi szempontok szerint értékelni.