Még a nyári szünetben megérkezik a tanárok emelt fizetése

Augusztusban kapják meg a pedagógusok a korábban bejelentett 10 százalékos emelést. Ez egy pályakezdőknek körülbelül 21 ezer forintot jelent majd, egy több mint 20 éve a pályán lévő pedagógusnak pedig körülbelül 32 ezer forintot.

Augusztusban esedékes fizetésükkel kapják kézhez a pedagógusok a korábban bejelentett tízszázalékos emelést - írja keddi számában a Magyar Nemzet.

A változás nem az alapfizetéseket érinti, hanem lényegében egy új bérelemet vezetnek be, amely beépül a pedagógusok illetményébe. Ez lesz az ágazati szakmai pótlék. Nemcsak az állami fenntartású, hanem valamennyi köznevelési intézmény pedagógusának jár, sőt rajtuk kívül a pedagógus szakképzettségű segítők, például iskolatitkárok, pedagógusdiplomával rendelkező rendszergazdák, laboránsok is jogosultak lesznek rá, tehát mindenki, aki az életpályarendszer hatálya alá tartozik – mondta a lapnak Kozák András köznevelési szakértő, aki azt is kiemelte, a pótlék minden hónapban, a jogszabály erejénél fogva jár majd, tehát nincs mérlegelési jogköre a munkáltatónak, hogy adja-e vagy nem.

Az intézményvezetők járnak a legjobban

A pedagógusok életpályarendszerében a végzettségtől, a pályán eltöltött évek számától és a sikeres minősítésektől függ, hogy kinek mekkora az úgynevezett garantált illetménye, az új pótlékot pedig ehhez kötötték hozzá - írják.

Kozák András szerint mindez azért előnyös, mert a garantált illetmény folyamatosan emelkedik, ahogy a kolléga halad felfelé a ranglétrán, ilyenkor pedig a tízszázalékos pótlék összege is értelemszerűen, a garantált illetménnyel egyenes arányban nő.

A lap számításai szerint az új pótlék a gyakornoki fokozatban lévő pályakezdőknek körülbelül 21 ezer forintot jelent majd, míg például egy 24 éve pályán lévő, pedagógus II. fokozatba sorolt tanár főiskolai végzettséggel 32 ezer forint pluszt könyvelhet el, egyetemi diplomával pedig 35 ezer forintra számíthat.

A legjobban az intézményvezetők és helyetteseik járnak majd, akik a tanulók létszámához igazodó vezetői pótlékban részesülnek júliustól. Míg jelenleg az illetményalap negyven és nyolcvan százaléka között mozog a vezetői pótlék, jövő hónaptól ez 60–170 százalékra változik - írják a cikkben.

Az intézkedés révén egy négyszáz fő feletti diáklétszámú iskolát vezető, 33 éve tanító igazgató a mostani 477 ezer forint helyett több mint 619 ezer forintot kereshet. Egy ennél is nagyobb, ezer fő feletti létszámú iskolát irányító, 35 éve pályán lévő mesterpedagógus igazgató illetménye pedig 629 ezerről nem kevesebb mint 812 ezer forintra változik.

A kormány ismét szükségesnek látta az emelést

A Magyar Nemzet emlékeztetett, hogy a pedagógusok fizetése az életpályamodell 2013-as bevezetése óta ötven százalékkal emelkedett eddig,

2019-ben már 355 milliárd forinttal költöttek többet pedagógusbérekre, mint 2010-ben.

Az elmúlt években ugyanakkor a versenyszféra bérszínvonala olyan jelentősen javult, hogy a kormány ismét szükségesnek ítélte a pedagógusok helyzetének javítását – érvelt korábbi sajtótájékoztatóján Kásler Miklós EMMI-miniszter.