Szerdán a baloldali többségű Fővárosi Közgyűlés egy olyan SZMSZ-módosítást fogadott el, aminek értelmében a főpolgármester lényegében bárkit felkérhet Budapest képviseletére és pénzügyeinek intézésére. Kovács Péter, XVI. kerületi fideszes polgármester úgy látja, innentől kezdve akár az is előfordulhat, hogy külsős cégek döntenek a főváros bizonyos ügyeiben. Ifj. Lomnici Zoltán, a Századvég jogi szakértője, alkotmányjogász az Origónak nyilatkozva arra hívta fel a figyelmet, hogy a lépés Alaptörvénybe ütközik, és a döntéssel külföldről finanszírozott civil szervezetek közhatalmi jogosultsághoz juthatnak. Pontosan nem lehet tudni, mi a célja az új SZMSZ-nek, az viszont biztosnak tűnik: a szerencsétlenkedő főpolgármester, akit köztudomásúlag Gyurcsány Ferenc és köre irányít, formailag is gyámság alá helyezhető majd, voltaképpen bármikor.

Múlt héten az ország egész területén megszűnt a rendkívüli jogrend, ami egyben azt is jelentette, hogy ebben az időpontban véget ért Karácsony Gergely korlátlan hatalma is. Ez pedig azt vonta maga után, hogy akármennyire nem szerette volna, a főpolgármesternek össze kellett hívnia a Fővárosi Közgyűlést.

Eldugott SZMSZ-módosítás

A budapest.hu-n közzétett közgyűlési meghívó szerint 71 javaslatot tárgyalnak a képviselők a testület szerdai ülésén. Alapjaiban rajzolja át Budapest "arculatát" az a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) -módosítás, amely a hatos számú napirendi pontban volt elrejtve. A javaslat értelmében

a főpolgármester lényegében bárkit felkérhet Budapest képviseletére és pénzügyeinek intézésére.

Az előterjesztés szövegének megfogalmazása szerint a főpolgármester a budapesti önkormányzat képviseletére meghatalmazást, illetve nevében kötelezettségvállalásra felhatalmazást a főpolgármester-helyettes, a tanácsnok, a főjegyző, a Főpolgármesteri Hivatal állományába tartozó köztisztviselő vagy munkavállaló, a bizottsági elnök, a képviselőcsoport vezetője számára adhat. A rendelkezésnek ez a része azt jelenti, hogy Karácsony a fővároshoz köthető személyeknek adhatja át a hatalmát.

Csakhogy a jogszabály szövegében van egy különös kitétel, miszerint ha a főpolgármester úgy dönt, "szükséges körben más személy" is eljárhat és dönthet helyette. Ez pedig magában hordozza a lehetőséget: olyan magánszemélyt vagy céget kér fel a feladatra, akinek nincs köze a fővároshoz. Az, hogy a "szükséges körben" pontosan mit jelent, nincs kifejtve az előterjesztésben.

Átengedte a közgyűlés "Bízzunk a mindenkori főpolgármester bölcsességében, hogy ezt a közjó javára fordítja" - így kommentálta Karácsony Gergely, hogy a baloldali testület rábólintott a furcsa SZMSZ-módosításra. Kovács Péter, a XVI. kerület fideszes polgármestere hozzászólásában kifejtette, nem tudja támogatni a javaslatot.



Külsős cég képviselné a fővárost?

A szokatlan húzást Kovács Péter fideszes polgármester vette észre, aki még a szavazás előtt kommentálta azt közösségi oldalán. Úgy példázta a javaslatot, hogy Karácsony innentől akár a Városháza portására, vagy éppen a takarítónőjére is bízhatná Budapest képviseletét. Ugyanakkor szerinte sokkal valószínűbb az a forgatókönyv, hogy egy külsős cég, egy jó nevű alapítvány bukkan fel a háttérben, hiszen az előterjesztés lehetővé teszi a meghatalmazottak pénzügyi költekezését.

"Az SZMSZ módosításával Karácsony Gergely a portásra vagy akár a takarítónőre bízhatná a Budapest Főváros Önkormányzatának képviseletét. Ad abszurdum még külsős cég is képviselhetné (esetleg valamely jó nevű alapítvány?) a Fővárost. Mi több a főváros pénzét is költhetnék szabadon a nevezett személyek. Most mit mondjak? Diktatúra vagy anarchia?" - fogalmazott.

Szakértő: alkotmányellenes a lépés

Az Origo a történtek kapcsán megkereste ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogászt, értékelje a fővárosi vezetés lépését. "Az SZMSZ módosításával a főpolgármester arra kap jogosultságot, hogy Budapest Főváros Önkormányzata képviseletére meghatalmazást, illetve Budapest Főváros Önkormányzata nevében kötelezettségvállalásra felhatalmazást a szükséges körben más személy számára adhasson. A SZMSZ ennek az ismeretlen külső félnek jognyilatkozat tételi, azaz például szerződéskötési felhatalmazást is adna, amelyhez elég lenne a Fővárosi Közgyűlésen túl az átruházott hatáskörben eljáró alsóbb fokú szervének előzetes jóváhagyása is" - ismertette a javaslat lényegét.

A Századvég jogi szakértője ezután kiemelte, hogy az alaptörvény rendelkezése szerint a helyi önkormányzat feladat- és hatásköreit a képviselő-testület gyakorolja.

Ennek a közjogi, közhatalmi funkciónak akár közvetlen, akár közvetett kiszervezése harmadik személy számára alkotmányellenes

- összegzett ifj. Lomnici, aki szerint ezzel fennáll annak a veszélye, hogy

külföldről finanszírozott civil szervezetek közhatalmi jogosultsághoz juthatnak, továbbá akár a nemzeti vagyonról is dönthetnek.

"Mivel az önkormányzati törvény alapján a helyi önkormányzatok az egységes állami szervezetrendszer részeként hozzájárulnak az Alaptörvényben foglalt államcélok megvalósításához, az ettől a jogalkotói céltól eltérő különleges polgármesteri vagy főpolgármesteri jogkör-kiszélesítés ahhoz vezethet, hogy az adott városvezető államot hoz létre az államban, amely fejlett demokratikus jogállamokban sehol sem tolerált hozzáállás" - kifogásolta, hogy Karácsonyék államot hoznak létre az államban.

Furcsa kérdések a Fővárosi Közgyűlés asztalán Nem egyedül az SZMSZ-módosítás miatt volt érdekes a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülése. A főpolgármester többek között azt kérte a képviselőktől, adják utólagos jóváhagyásukat a veszélyhelyzetben hozott intézkedéseihez. Mint ismert, ilyen volt például a fővárosi cégvezetők jelentős fizetésemelése, a főpolgármesteri hivatal létszámának indokolatlan növelése, vagy a kispesti korrupciós ügyekbe keveredő szocialista polgármester, Gajda Péter bizottsági kinevezése. Az előterjesztések között szerepelt az a javaslat, amely Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes összeférhetetlenségi ügyében hozhat végső döntést. Karácsony Gergely jobbkeze az Új Egyenlőség Alapítványtól is felvett fizetést, ám a Gajda Péter által vezetett bizottság megállapította, hogy mindez nem ütközik jogszabályba. Emellett napirendre kerül a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló rendelet is. Ennek értelmében Karácsony a kihasználatlan kerékpársávok felfestése, a forgalomlassítási tervezet mellett egy újabb intézkedéssel sújtaná a fővárosi autósokat. A tervezet nemcsak a parkolási zónák területét növelné, hanem a parkolási díjakat is.

Természetesen rengeteg kérdést vet fel ez a módosítás. Mi a célja ezzel Karácsonyéknak, pontosabban a tehetetlen főpolgármestert kézben tartó Gyurcsány-világnak? És persze, ami a legfontosabb: mi lesz a Lánchíddal, mi lesz a fejlesztésekkel, mi lesz Budapesttel?