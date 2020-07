A Momentum és a többi baloldali partnere, a DK-től a Jobbikig, 9 milliárd forintos plusszal vették át Újpest vezetését. Megmagyarázhatatlan okokból mégis egyre kevesebb jut mindenre a kerületben. Útfelújításra idén biztos nem költenek, az építkezések megálltak, és most a nyugdíjasoknak járó támogatáshoz nyúltak hozzá.

„Wintermantel Zsolt kilenc évig volt Újpest polgármestere, ez idő alatt a kerület egy jól bevált támogatási rendszert működtetett. Ennek köszönhetően 25 ezer újpesti nyugdíjas – öregségi és rokkantnyugdíjas egyaránt – évente kétszer kapott természetbeni támogatást: az év első felében tartósélelmiszer-csomagot, a második felében pedig 10 kg burgonyát, később LED izzókészletet, és évente egy alkalommal egy operett-előadásra is meghívtuk az idősebb nemzedék tagjait" – mondta el az Origo megkeresésére Ozsváth Kálmán, Újpest fideszes önkormányzati képviselője. Ezt korábban nem kellett külön igényelni, alanyi jogon járt minden nyugdíjasnak, a korábbi városvezetés hálája, köszönete és nagyrabecsülése jeléül ajándékba adta minden nyugdíjasnak.

Újpest mind a 14 önkormányzati körzetében külön zajlott a munka, a kiosztásban pedig nemcsak a kerületet vezető Fidesz-Újpestért Egyesület (ÚE) egyéni képviselői, hanem az MSZP egy, majd 2014-től két egyéni képviselője is részt vett. A hagyománnyá vált eseményen az időskorúak találkozhattak régi ismerőseikkel, a körzetek önkormányzati képviselőivel és a köztisztviselőkkel is, akiknek elmondhatták észrevételeiket és javaslataikat lakókörnyezetükkel kapcsolatban – az egész hétvégén át tartó rendezvény kvázi egy plusz fogadóóraként is működött, közösségépítő és közösségerősítő esemény volt.

Ozsváth Kálmán azt is elmondta, hogy a járványügyi vészhelyzet alatt aztán a kerületet vezető Déri Tibor momentumos polgármester egy tollvonással megváltoztatta az eddigi gyakorlatot.

Az idei évtől mindössze egy ötezer forintos vásárlási utalványt terveznek kiosztani azok között, akik kérelmet adnak be a városházán. A polgármester a rendkívüli helyzetet kihasználva egy személyben döntött az új rendeletről" – hangsúlyozta a képviselő, aki hozzátette, hogy a járvány utáni első képviselő-testületi ülésen a baloldali ellenzéki többség a Kormányhivatal által törvénysértőnek tartott rendelet mellett egy politikai nyilatkozattal állt ki. A Fidesz-ÚE-frakció ezt nem támogatta, mert szerintük a nyugdíjasoknak szánt utalványok kiosztásának leggyorsabb útja az, ha a képviselő-testület a törvénysértő rendeletet hatályon kívül helyezi, és egy új rendeletet fogad el.

Mi a baj a Momentum rendeletével?

Erről már Nagy István, a Fidesz helyi frakcióvezetője beszélt, aki közel 30 éven keresztül volt Újpest szociális ügyekért felelős alpolgármestere. Ismeri a rendszer minden apró részletét, a jogszabályokat és a buktatókat is egyaránt. A momentumos polgármester tulajdonképpen maximálisan kihasználta a tévedési lehetőségeket, az összes hibát elkövette a rendelet megírásakor, amit el lehetett követni. A rendelet gyakorlatilag teljes egészében törvénysértő" – mondta el lapunknak Nagy István. Azt is elárulta, hogy a Fővárosi Kormányhivatal törvényességi kifogást emelt, mivel a rendelkezés számos pontja összeegyeztethetetlen a hatályos szociális törvénnyel.

A kormányhivatal szerepe ilyen esetekben hasonló ahhoz, ahogy az alkotmánybíróság vizsgálja a parlament által alkotott törvényeket. Törvényességi felügyeleti joga van, visszadobhat egyes határozatokat, hogy dolgozzák át úgy, hogy az megfeleljen a törvényeknek.

Bár a momentumos polgármester a rendkívüli felhatalmazást kihasználva, hivatalosan egymaga döntött a korábban jól működő rendszer teljes átalakításáról, az biztosra vehető, hogy nem egyedül dolgozta ki a részleteket. Ennek fényében egy rendkívül izgalmas kérdés vetődik fel: milyen szakembergárda dolgozik a momentumos polgármester körül az újpesti önkormányzatnál? Milyen apparátus az, amelyik súlyos hibák nélkül képtelen megalkotni egy rendkívül fontos, tízezreket érintő önkormányzati rendeletet? Kik azok a pártaktivisták, családtagok és baráti kör, akik 2019 októbere óta szakértelem nélkül próbálják működtetni a polgármesteri hivatalt és az önkormányzati rendszert?

A momentumos polgármester esetlensége komikusnak tűnik, az önfeledt nevetésre azonban nincs ok a kerületben. A kormányhivatal óvása ugyanis azt jelenti, hogy amíg az önkormányzat nem ad le egy jogilag megfelelő rendeletet, addig a 25 ezer nyugdíjaskorú újpesti polgár sem kaphat jogszerűen támogatást. Márpedig egyelőre úgy tűnik, hogy az önkormányzat nem tesz semmit a helyzet megoldására, a kormányhivatal törvényességi felhívását egyszerűen semmibe veszik. Ez azt jelenti, hogy hamarosan a Kúria előtt bírósági eljárás kezdődhet az önkormányzat és a Kormányhivatal között. A Kúria megsemmisítheti a törvénysértő önkormányzati rendeletet.

A baloldali városvezetés azzal próbálja menteni a megtépázott presztízsét, hogy a kudarc után a politikai riválisaikra mutogat. Dériék ugyanis azzal vádolják az újpesti Fideszt, hogy a polgármesteri rendelet miattunk bukott meg a törvényességi vizsgálaton. A valóság azonban az, hogy Nagy István frakcióvezető személyesen és a fideszes képviselők már jóval a rendelet megjelenése előtt jelezték, hogy a Megbecsülés + programnak nevezett anyag jogilag és szakmailag egyaránt több sebből vérzik" – ezt szintén Ozsváth Kálmán mondta el az Origónak.

Kiderült az is, hogy többek között komoly aggályok merülnek fel az utalvány beváltásával kapcsolatban is. Nem világos ugyanis, hogy mi az indoka annak, hogy a szelvényeket csak az újpesti piac néhány előre kijelölt üzletében lehet majd levásárolni. Nem tisztázott az sem, hogy milyen alapon választották ki a boltokat, milyen minőségű termékeket árulnak azokban. Az is sejthető, hogy kapcsolat van az üzlettulajdonosok és a baloldali városvezetők között.

Az sem mellékes, hogy az önkormányzat eddig nagykereskedelmi áron szerezte be az élelmiszereket, a nyugdíjasok ezután már kiskereskedelmi forgalomban vásárolhatnák le az utalványokat, ami így jóval drágább lesz számukra. Így az utalvány valós értéke kevesebb lesz, mint a kiosztott élelmiszereké korábban volt.

A támogatás értéke a korábbiakhoz képest tehát csökkenne, ezzel párhuzamosan az önkormányzat költségei növekednének: az ilyen típusú juttatásoknak ugyanis adóvonzata van, valamint az önkormányzat dolgozóinak számos plusz munkaórát és feladatot jelentene, ha mind a 25 ezer nyugdíjas beadná igényét az 5000 forintos utalványra. A rendelet alkalmazása esetén a kevesebbet érő támogatás több pénzébe kerülne az újpesti adófizetőknek, miközben a nyugdíjasok az eddiginél kevesebb segítséget kapnának.

A nyugdíjaskorúaknak az sem tetszik, hogy a változtatások bevezetése után szűkülne a támogatottak köre, mivel a rendeletben rögzítve van egy felső nyugdíjösszeghatár, ami miatt sokan kiesnének a rendszerből. Ami pedig a legfontosabb, hogy az eddigi támogatást segéllyé alakítanák át, ami sok idős ember számára megalázó. Amint ismert, a segélyért kérvényt kell beadni, különben nem juthatnak hozzá az újpesti nyugdíjasok.

Sorban állás, hosszú dokumentumok kitöltése és igazolások leadása komoly buktatók lehetnek. A kérvények online benyújtása is problémákkal járhat, a napi internethasználók számára is néha komoly fejtörést okoz egy csatolmányokkal, részletes adatkitöltéssel járó, időnként instabilan működő oldal használata, mindezt „megbecsülésként", 5000 forint utalványért, amit korábban minden újpesti nyugdíjas igénylés nélkül, alanyi jogon, természetbeni juttatásként kapott.

Egy újabb bürokratikus eljárás nehezíti az ügymenetet, miközben a koronavírus-járvány idején éppen az egyszerűsített ügyintézésre kellene törekedni.

A nehezítés miatt sokakban felmerül az a kérdés is, vajon a baloldali vezetésű újpesti önkormányzat nem spórolni akar a nyugdíjasokon azzal, hogy bonyolítja és megnehezíti az utalványok igénylését, szűkíti a résztvevők körét? Kérdés ugyanis, hogy vajon hányan fogják majd igényelni az 5000 forintos utalványt és mennyi pénzt spórol majd meg az ellenzéki önkormányzat.

A kerületi Fidesz-ÚE-frakció az időzítést sem tartja szerencsésnek. Amennyiben a jogi és szakmai akadályok nem léteznének – amelyek nagyon is léteznek – még a járvány lecsendesedésének időszakában sem észszerű arra ösztönözni az időseket, hogy álljanak sorba a városházán az utalványokért, majd azt a piacon, valamelyik előre kijelölt boltban vásárolják le. A járványügyi védekezés szempontjából sokkal észszerűbb lenne a korábban jól bevált rendszert alkalmazni és csomagokat adni az érintetteknek.

Az újpestiek a változtatás hátterében az LMP-s Kanász-Nagy Mátét gyanítják, aki a szociális és népjóléti ügyekért felelős alpolgármester Déri Tibor polgármester mellett. Neki nagy valószínűséggel Trippon Norbert adott engedélyt a törvénysértő rendelet megalkotására mint a kerületet valójában irányító DK-s alpolgármester, aki emellett a DK budapesti elnöke is. Trippon rendszeresen egyeztet a Rózsadombon élő, de Újpestről megválasztott országgyűlési képviselővel, Varju Lászlóval.

Tripponról még azt érdemes tudni, hogy azok közé tartozik, akik a pozíciószerzés érdekében elárulták az MSZP-t. Egészen 2019-ig a szocialista pártban politizált, majd a baloldalon egyre erősödő DK-hoz állt át, hogy biztosítsa politikai túlélését.

A városvezetés azonban nemcsak a nyugdíjasokkal szemben szűkmarkú, a kerületi cigány tanodát sem érezték támogatásra érdemesnek" – erről pedig már Renge Zsolt, a kerületi Fidelitas csoport elnöke tájékoztatott. Elmondta, hogy az Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzat évek óta sikeresen működteti a Tanoda névre hallgató iskola utáni oktatási intézményt, ahol a hátrányos helyzetű diákok felzárkóztatását segítik. A koronavírusjárvány-vészhelyzetben a tanulási nehézségekkel küzdő vagy digitális oktatási segédeszközökkel nem rendelkező, és a Tanoda programban részt vevő több mint száz tanuló közül csak egy nem tudta teljesíteni a tanévet.

A cigány önkormányzat idén a nyári szünetben is folytatni akarja a munkát, hogy a pótvizsgafelkészítésre és -felzárkóztatásra szoruló tanulóknak júliusban és augusztusban is legyen hova menniük segítségért. Mivel a Tanoda pályázati forrásokból működik és az idei tanévre szóló költségkeretet a koronavírus-járvány vészhelyzet idején már felhasználták, az önkormányzattól kértek néhány millió forintot, hogy a nyár két hónapjában is folytatódhasson az oktatás.

A kérdés ezek után újra csak az, hogy mi lett azzal a 9 milliárd forintos plusszal, amit a fideszes újpesti városvezetés hagyott Dériékre? Mire megy el a pénz, ha nem jut sem a nyugdíjasoknak, sem a vállalkozóknak, sem a cigány vagy hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatására, sem utak felújítására, és a kerületben nem épül semmi?