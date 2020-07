Kellemetlen változások következnek az erzsébetvárosi autósok életében, miután a baloldali kerületvezetés szigorításokat vezetett be a parkolás rendjét illetően. Egyelőre a változtatások egy részéről született döntés, a korlátozások második szakaszát a fővárosi közgyűlésnek kell jóváhagynia.

Június 26-án, az erzsébetvárosi képviselőtestület baloldali többsége a parkolási rend átalakításáról döntött. Az új szabályozás szerint 8:30 helyett már 8 órától kell fizetni a parkolásért. Ez azonban csak a kezdet, amennyiben a fővárosi közgyűlés augusztusban jóváhagyja a terveket, a fizetős időszakot tovább szélesítik Erzsébetvárosban, az eddigi 20:00 helyett este 23:00-ig tolják ki a fizetős parkolás időszakát.

Az önkormányzat működésére jellemző, hogy a kerület polgármesterének, Niedermüller Péternek úgy is sikerült keresztül erőltetnie a szigorításokat, hogy a városüzemeltetési bizottság -amelyben szintén a baloldal van többségben- eredetileg ellenezte a döntést. A szakmai érveket ezúttal is legyűrte a frakciófegyelem:

akik a bizottságban leszavazták a változtatásokat, azok a tanácsülésen megszavazták azt.

A Fidesz frakció nevében Veres Zoltán képviselő szólalt fel a rendelet ellen. Veres Zoltán emlékeztette a képviselőket, hogy a jobboldali városvezetés annak idején éppen azért határozta meg a fizetős parkolás időszakának kezdetét 8:30-as időpontban, mert az úgy ésszerű, ez szolgálta a lakók, a cégek, a kerületben dolgozók érdekeit. Ez az időpontválasztás megkönnyítette a közlekedést, a szülök kényelmesen el tudták vinni óvodába és iskolába a gyermekeiket.

Az autóforgalom várhatóan nem fog jelentősen csökkenni a szigorítás után, ellenben aránytalanul nagy terhet jelent majd azok számára, akiknem tudnak mással közlekedni a kerületen belül, csak autóval. Jó esély van arra is, hogy a szomszédos kerületek parkolóhelyeire zúdul majd többlet teher.

A közgyűlés azonban nem csak a fizetős időszak meghosszabbításáról döntött, hanem a parkolás díját is jelentősen megemelték. Egy órányi parkolás díját eddig úgy számolták ki, hogy a mindenkori BKK vonaljegy árát megszorozták 1,25-el. A módosítás után az üzemanyag éves középárfolyama lesz az alapszám, ami nagyjából 350-400 forint körül van. Azonban a jövőben nem 1,25 lesz a szorzó, hanem 2-szeres.

Egy órányi parkolás 700 vagy 800 forint lesz tehát hamarosan Erzsébetváros nagyrészén. Ez pedig már jelentős tehertétel azoknak, akik reggelente meg kell, hogy álljanak a kerületben.

A Fidesz képviselője, Veres Zoltán arra is felhívta a figyelmet, hogy a lakók mellett az áremelkedés a szolgáltatásokat, a szolgáltatókat, intézményeket is érinti. Egy vendéglő, szalon, fodrászat vendégköre is jelentősen megcsappanhat a parkolódíjak emelkedése miatt, hiszen a szolgáltatás ára mellett a drasztikusan megemelt parkolási díjat is meg kell fizessék a vendégek.

A drágulás nem csak a helyben működő szolgáltatásokat sújtja, sok szolgáltató a kerületen kívülről érkezik: egy felújítás miatt napokig, egy szerelés esetén órákig kell parkolódíjat fizetni. A parkolódíjak emelése további drágulásokat idéz elő a szolgáltatásokban. Ez pedig a lakók zsebét érinti érzékenyen.

Amennyiben minden zónában megemelik a parkolási díjat, de semmi plusz szolgáltatást nem nyújt a kerület és nincs koncepciója a vezetésnek a forgalomszabályozásra, abból az autósok értelmetlen megsarcolása lesz.

Niedermüller a júniusi tanácsülésen a levegőszennyezésre hivatkozva terjesztette elő a határozatokat. A szigorításoktól pedig azt várja, hogy kevesebb autó, rövidebb ideig fog parkolni Erzsébetvárosban.

Hogy a DK-s polgármester valóban a levegő minőségének javítása miatt szigorított a parkolás feltételein, azt erős kételyek övezik. Ugyanis köztudott, hogy a baloldal a fővárosi parkolásra amolyan fejőstehénként tekint. A rendeletek pedig inkább a bevételeik növelését segítik, nem a levegő tisztulását (a légszennyezettséget a városokban döntő részt közismerten nem az autós közlekedés, hanem az elavult fűtés okozza).

A parkolás átgondolatlan átalakítására némi magyarázattal szolgál az, hogy Niedermüller Péter az őszi választások után szinte azonnal meghosszabbította az ER-Park Kft. szerződését. Ez a cég a Centrum-birodalom kerületi megfelelője, amely Kupper András érdekeltségi körébe tartozik, akit 80 ezer rendbeli, több milliárd forintos parkolási csalás elkövetéséért ítélt el a bíróság.

Az erzsébetvárosi önkormányzat tulajdonában lévő két cég hirdetett közbeszerzési pályázatot áprilisban és májusban, a kerületben működő parkolóautomaták karbantartására, a pénz begyűjtésére, biztonsági műszaki felügyletre, statisztikák készítésére. Végül egyetlen cég, a C-Ware Kft. vitt mindent. A hihetetlen siker magyarázata az, hogy a nyertes cégnek korábbi kétszer is tulajdonosa volt Kupper Andrást, a szocialistákkal legendásan jó viszonyt ápoló üzletember.

A pályázatokon bárki indulhatott, az ajánlatok benyújtására azonban feltűnően rövid időt adtak a kerületi cégek, az elsőre 1 hónapot, a másodikra 9 napot. A C-Ware Kft. tudta csak időre teljesíteni a feltételeket, a cég így két tenderen keresztül összesen 64,5 millió forintért végzi el a parkolóautomatákkal kapcsolatos teendőket.

A C-Ware Kft.-t Kupper András alapította 2008-ban, majd néhány hónap után kiszállt belőle, és 2017 szeptemberében lett újra tulajdonos. A cégből az önkormányzati választások után, 2019 novemberében távozott újra. Az őszi váltás óta a cég élén egy olyan ember áll, aki Kupper más vállalkozásaiban is vezető beosztást tölt be.

Kupper Andrást a Demszky-féle városvezetéstől örökölték meg a kerületek, az erzsébetvárosi baloldal 2009-ben sietve 10 évre be is betonozta Kupper cégét a kerületi parkolás működtetésébe. 2019-ben, a szerződés lejárta után az önkormányzatnak lehetősége lett volt saját kézbe venni a parkolás működtetését, ehelyett tovább pénzelik Kupper András cégeit. Fél év alatt már sokadik szerződést kötik meg vele.

Ebben az ügyben pedig annak lehetnek tanúi a kerület lakói, hogy a DK-s polgármester egyszerűen megemeli a baráti cég bevézteleit.