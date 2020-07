Az Országgyűlés ülésének összehívását kezdeményezik a kormánypártok hétfőre és keddre, hogy a parlament egy határozat formájában világos mandátumot adhasson a kormánynak a koronavírus-járvány miatt tervezett európai uniós hitelcsomag ügyében - közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Beszélt arról is, hogy bár Magyarországon napról napra csökken a koronavírus-esetszám, a környező országok többségére ez nem igaz, ezért nem zárható ki, hogy a kormány az Operatív Törzs tanácsára szigorításokat vezet be.

A kormány kész támogatni a Büntető törvénykönyv módosítását

Mindent meg kell tenni a gyerekek egészséges lelki és erkölcsi fejlődése érdekében, és

ha szigorúbb büntetőjogi eszközökre van szükség, a kormány kész támogatni a Büntető törvénykönyv (Btk.) módosítását

- közölte a Miniszterelnökség vezetője a Kormányinfón. Gulyás Gergely miniszter elmondta,

a gyermekpornográf felvételek birtoklása miatt felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt Kaleta Gábor volt perui nagykövet ügyével összefüggésben a kormány foglalkozott a gyermekvédelem kérdésével, és áttekintette a kiskorúak büntetőjogi védelmét.

Közölte: a Btk. ezen a területen már most is szigorúbb, mint korábban volt, de a kormány várja a Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető irányításával felálló, a gyermekvédelmi rendszert áttekintő munkacsoport javaslatait, és ha kell, kész támogatni Btk.-módosítást. A Kaleta-ügyet Gulyás Gergely gyomorforgatónak és elfogadhatatlannak nevezte, ami "a lehető legszigorúbb ítéletért kiált".

Összeül az Országgyűlés

Az Országgyűlés ülésének összehívását kezdeményezik a kormánypártok hétfőre és keddre, hogy a parlament egy határozat formájában világos mandátumot adhasson a kormánynak a koronavírus-járvány miatt tervezett európai uniós hitelcsomag ügyében - közölte Gulyás Gergely. A tárcavezető azt mondta: Olyan csomag kell, amely igazságos, amely a gazdagabb tagállamoknak nem ad több pénzt, mint a szegényebbeknek, amely a gazdasági növekedésre és a gazdaság újraindítására koncentrál, és politikamentes.

Gulyás Gergely jelezte továbbá, hogy az Országgyűlés jövő heti ülésén megtárgyalhatják a rövid távú lakáskiadást is. Olyan törvénymódosítást kezdeményeznek, amely teljes szabadságot ad az önkormányzatoknak a kérdésben.

A rövidt távú lakáskiadásokról az önkormányzatok dönthetnek

Az Airbnb-vel is foglalkozott a kormány. Az elmúlt éveket végigkísérték az Airbnb körüli viták, amelyek részben kereskedelmi, gazdasági típusúak voltak. A szállodák jelentős része panaszkodott arra, hogy az Airbnb olyan konkurenciát teremt, amely egy olyan turizmust hoz létre Budapesten, ami nem feltétlen jó a városnak és az országnak – mondta. A kormány úgy döntött, hogy az önkormányzatoknak adnak lehetőséget, hogy szabályozzák a rövid távú lakáskiadásokat. A teljes tilalomtól a korlátlan engedélyezésig. Megnézték a környező országok példáját is, ott is változó a szabályozás. Úgy döntöttek, hogy a helyi és a kerületi önkormányzatoknak is teljes szabadságot adnak – közölte a miniszter.

Jelentős az érdeklődés a Nemzeti Konzultáció iránt

Eddig 232 ezer nemzeti konzultációs kérdőívet küldtek vissza. Ez azt mutatja, hogy az érdeklődés jelentős. Ezt azért is lehet állítani, mivel a kérdőívek fele még a postán van, nem kézbesítették őket – mondta Gulyás Gergely. Hozzátette, örülnek, hogy már ennyien visszaküldték. Továbbra is arra buzdítanak mindenkit, hogy töltsék ki a kérdőívet, így közöljék véleményüket a kormányzattal.

Sokféle magatartást láttak a demokráciákban, azonban egyet semmiképp nem tudnak megérteni, azt, hogy miért akarják a kérdőív kitöltésétől, a véleménynyilvánítástól megfosztani az embereket – hangsúlyozta.

Gulyás Gergely a konzultációs ívek ellopásával kapcsolatban kérdésre válaszolva elmondta: Ha az íveken személyes adatok vannak, akkor az eltulajdonításuk bűncselekmény, ha nincsenek a dokumentumban ilyen adatok, akkor nem.

Biztosított a határvédelem

A 4-es metró kivitelezése körüli szabálytalanságok miatt az unió által visszakövetelt mintegy 60 milliárd forintnyi fejlesztési forrásról Gulyás elmondta: még nincs végleges döntés, a kormány azon lesz, minél kisebbre redukálja a visszatérítendő összeget, amelyet a Demszky-korszak felelőtlensége miatt követelnek a kabineten.

A Freund Tamás MTA elnökké választásával kapcsolatos kérdésre a miniszter azt mondta, együttműködésre törekednek, s a kutatóhálózatok ügye is nyugvópontra jutott.

A Lánchíddal összefüggésben a tárcavezető azt hangsúlyozta, megvan az elvi lehetősége, hogy állami kezelésbe vegyék azt, amennyiben a főváros továbbra sem tud felmutatni érvényes közbeszerzést a felújítás megkezdésére.

Az utóbbi időben megnövekedett illegális határátlépési kísérletekkel összefüggésben Gulyás Gergely közölte: biztosították a szükséges létszámot a határvédelemben.

László Imre Hitlert éltető kijelentése kapcsán a miniszter elmondta: a kijelentés leginkább a műveletlenség megnyilvánulásának tekinthető, hiszen a náci rezsim 1938 előtt is szörnyű dolgokat művelt. Gulyás több példát is felsorolt, így a Kristályéjszakát is.

Mi lesz a Magyarországon tanuló külföldi diákokkal?

A miniszter kérdésre közölte: útépítésre és útfelújításra fordítják a megemelt autópályadíjakat. A költségvetési tartalék kapcsán Gulyás Gergely arról beszélt, ez az összeg jövőre várhatóan nagyjából 250 milliárd forint lesz, de ezenkívül a járványügyi és gazdaságvédelmi alapból is átcsoportosíthatók összegek szükség esetén. A tárcavezető arra is kitért: a mai helyzetben, amikor lehetővé vált a légitársaságok állami támogatása, a kormány tudna segíteni a Maléven, ha az létezne még. Közölte: a ferihegyi gyorsforgalmi út tervezése folyamatban van, kivitelezése azonban éveket vesz igénybe.

A hazánkban tanuló külföldiek kapcsán a tárcavezető azt hangsúlyozta, hogy igyekeznek megkönnyíteni a diákok számára, hogy zavartalanul folytathassák tanulmányaikat ősztől, és megoldást próbálnak találni arra, hogy esetleges szigorúbb járványügyi intézkedések mellett is beléphessenek Magyarországra. Pandémiás témakörben a miniszter azt hangsúlyozta: hazánkban kontroll alatt tartható a fertőzések száma, s arra biztatott, hogy a magyarok belföldön menjenek nyaralni.

Hozzátette: még a legpesszimistább szcenárióval számolva is elég lélegeztetőgéppel rendelkezik a magyar egészségügy.

Jelentősen csökkent az álláskeresők száma

A Fidesz és a német jobboldali kormánypártok, a CDU-CSU közötti viszony kapcsán elmondta: s német politika hozzáállása pozitív Magyarországhoz, a pártközi együttműködés fontosságát ők is látják.