Gyurcsány Ferencék nyerték az indexes belháborút

Úgy tűnik, a régi baloldal megnyerte az Indexért folytatott belháborút. A több mint 80 Index-alkalmazott felmondása után egyértelmű: Gyurcsányék visszavették a baloldali propagandalapot az "új baloldaltól". Elsősorban a Momentumtól. Nem véletlen, hogy a lap vezérigazgatója Horn Gyula egykori bizalmi embere lett, az igazgatóságba pedig bekerült Gyurcsány Ferenc egyik ismert támogatója, aki az őszödi beszéd és az azt követő tiltakozások közben játszott sajátos szerepet. Nem véletlen, hogy a Momentum szervezett tüntetést a történtek miatt - ők vesztették most el az irányítást az Indexben, és az egyértelműen átkerült Gyurcsányhoz.

Pénteken felmondott az Index négy főszerkesztő-helyettese és a vezető szerkesztője. Távozásukkal egyidejűleg a szerkesztőség több mint hetven (azóta 80) munkatársa szintén kezdeményezte a felmondását. Érdemes hozzátenni, hogy 2011, Új Péter távozása óta az Index szerkesztősége jelentősen átalakult. Azok, akik a korábbi, a régi baloldalhoz köthető vezetéshez voltak elsősorban hűek (Új Péter maga is az MSZP lapjának, a Népszabadságnak a publicistája volt, amellett, hogy ír Farkasházy Tivadar Hócipőjébe is, mind a mai napig), kiszorultak, és az úgynevezett új baloldal támogatói vették át helyüket. Emlékezetes volt, hogy a Momentum gyakorlatilag az Indexen keresztül folytatta a pártot ismertté tevő olimpiaellenes kampányát.

A most kirobbant konfliktus látszólagos oka az üzleti titkokat a lap konkurenciájának (a 24-nek és a hvg-nek) kiszivárogtató Dull Szabolcs kirúgása, ennél is fontosabb azonban az, hogy a baloldali ügyvéd, Bodolai László a Horn-korszak szocialista felügyelet alatt álló közmédiájának vezető politikai újságíróját, Szombathy Pált és Gyurcsány Ferenc közismert támogatóját, Sztankóczy Andrást nevezte ki.

Nem véletlen, hogy a Momentum szervez tüntetést a távozók mellett, és az sem véletlen, hogy az Index „elfelejtett beszámolni” Kádár Barnabás időseket gyalázó bejegyzéséről, ahogy minden alkalmat kihasználtak a Momentum támogatására. Az sem véletlen, hogy Gyurcsány csak hosszú idő után írt egy zavaros támogató bejegyzést a Facebookon, amiről a felületes olvasónak ki sem derül, hogy az Indexről szól, az MSZP és a DK pedig csak kényszeredetten, az utolsó percben jelentette be részvételét a tüntetésen. Ez azonban nyilvánvalóan csak álca.

A Horn-korszak egyik legbefolyásosabb újságírója

Szombathy Pál neve a kilencvenes években lett ismert a magyar sajtóban. 1994-ben, miután Horn Gyula miniszterelnök lett, őt neveztette ki az akkor egyedüli országos televízió, az MTV belpolitikai rovatvezetőjévé, majd egy évre rá A Hét című heti politikai műsor főszerkesztőjévé. Akkor még nem voltak országos kereskedelmi csatornák, a kábeltelevíziók pedig az ország alig 40 százalékán voltak foghatók, így kétségtelenül ő volt a Horn-korszak egyik legbefolyásosabb újságírója.

Ezt követően visszatért korábbi munkahelyére, a Magyar Hírlap szerkesztőségébe, ahol 2003-ban főszerkesztőnek nevezték ki. Amikor a Ringier az eladósodott Magyar Hírlap helyett inkább megvásárolta a Népszabadságot, a Magyar Hírlapot pedig megszüntette, Szombathyék több mint százmillió forintért megvásárolták a Ringiertől a Magyar Hírlap és az online verzió kiadói jogait, illetve az előfizetői listát. A lap azonban továbbra is veszteséges volt, végül 2005-ben Széles Gábor üzletember vette meg a kiadócéget. Szombathy azóta megfordult az ATV-nél és a Digi TV-nél is, Bodolai 2017-ben vitte az Index igazgatóságába. Állítólag annak idején osztálytársak voltak.

Személyesen Sztankóczynak küldték el az őszödi beszédet

Az új igazgatósági tag, Sztankóczy András a baloldal vezető propagandistája. Ő a 2006-os választás után lett a Magyar Rádió hírműsoraiért felelős Aktuális szerkesztőség vezetője. Szeptember elsején lett vezető, nem sokkal később kirobbant Gyurcsány őszödi beszédének botránya. A felvételt (annak megvágott verzióját) a gyanú szerint Gyurcsány maga szivárogtatta ki, hogy megpróbálja meghamisítani a beszéd üzenetét. Az erről szóló kazettát személyesen Sztankóczynak küldték el a Magyar Rádióba.

A hamisítási kísérlet kudarcba fulladt, a kirobbant hatalmas tiltakozásokat Gyurcsány rendőri erőszakkal akarta elfojtani. Az egyik legmegdöbbentőbb esemény az volt, amikor a rádió előtt tüntető fiatalokat az azonosító nélküli rendőrök a Magyar Rádió udvarára vitték, és ott megverték őket. Sztankóczy András az egyhangú beszámolók ellenére nem ismerte el a brutális erőszakot, pedig saját szemével kellett látnia. 2015 júliusától a baloldalivá vált Válaszonline-hoz szerződött. Most innen került az Index igazgatóságába.

Pazarló és súlyosan veszteséges a lap

Mint ismert, az Index régóta válságban van, a lap pazarlóan működik, egyre nagyobb a veszteség. Ezt rontotta tovább az a hisztéria, amit a szerkesztőség Dull vezetésével az elmúlt hetekben kelteni próbált. Bodolai ezzel is indokolta a főszerkesztő kirúgását.

Az Origo többször is foglalkozott az új és régi indexesek hatalmi harcával. A főszerkesztő kirúgása utáni változások, különösen az, hogy Gyurcsány bizalmi embere bekerült az Index igazgatóságába, azt mutatják, hogy az Index felett a régi baloldal fokozni akarja az ellenőrzést.

A mostani felmondásokkal, és a momentumosok távozásával, egyértelmű lett Gyurcsány embereinek a hatalomátvétele a portálnál.

Bodolai a baloldali konkurenciát sejti a felmondások mögött

Azt, hogy a belháború végkimenetele mögött gyurcsányista hatalomátvétel áll, az is bizonyítja, hogy a régi baloldalhoz köthető 168 óra szinte támogató interjút közölt Bodolai Lászlóval. Ebben Bodolai többek között arról beszélt, hogy egyetlenegy dolgot nem voltam hajlandó engedni: egy olyan személyt visszavenni a szerkesztőség élére, aki konkrétan üzleti titkot szivárogtatott ki a konkurenciának, aki most tapsol annak, ami történik most az Index környékén.

Az interjú legérdekesebb része, amikor arról beszélt, hogy

üzleti céljai is vannak az Index szétverésének, és emögött nem a jobboldalt látja.

Bodolai interjúját a baloldali médiatulajdonos, Varga Zoltán tulajdonában lévő 24 is szemlézte, azonban Bodolai kijelentését az üzleti érdekekről nem idézték. A lap főszerkesztője pedig átlátszóan szolidaritást mímelve vezércikkében sietve már jelentkezett is az Index hagyományainak folytatásáért.