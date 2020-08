Életveszélyesen keskenyek a Karácsonyék által felfestett új autósávok

A budapesti városvezetés irányította Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a koronavírus-járvány idején kezdte meg a fővárosban a biciklisávok felfestését, ezzel párhuzamosan életveszélyesen keskenyre szűkítve az autósávokat. A KRESZ-ben előírt, lakott területen minimum 2,75 méteres sávokat sok helyen annyira leszűkítették, mely egyértelműen veszélyezteti a biztonságos közlekedést - írja a Ripost.

Ahogy a Ripost is írja - és aki ment arra autóval mostanában, az a gyakorlatból is tudja -, az egyik ilyen helyen, a BAH-csomópontnál a felüljáró alatti részen, a Budaörsi út legelején – ahonnét a Villányi útra lehet rákanyarodni – úgy sikerült kialakítania egy biciklisávot, hogy az autósok sávjaiból egy kerek métert vettek el. Ezzel az autósoknak fenntartott külső sáv életveszélyesen keskenyre, mindösszesen 180 centiméteresre szűkült.

A Ripost szerint a keskeny sávot szabad szemmel nem lehet azonnal észrevenni, ezért is balesetveszélyes. Ahogy a fenti képen is látni, nagyobb járművek, pláne a kisteherautók vagy buszok minden esetben kilógnak a sávból valamilyen irányba, veszélyeztetve ezzel a forgalom többi résztvevőjét. A busz például csak úgy fér el, ha teljes egészében elfoglalja a biciklisávot is.

A lap munkatársai máshol is megmérték a sávszélességet, pl. a Baross utcában, a Kálvária térnél, a Bikás parknál és a Tétényi úton is, ahol szintén kisebb-nagyobb darabokat csíptek le az autósávból azért, hogy biciklisávot alakítsanak ki. Az itt található sávok jelentős része sem felel meg a KRESZ-ben lefektetett egyik legfontosabb biztonsági előírásnak, a forgalmi sávok 2,75 méteres szélességének - írják.

A Ripost szerint 60-70 centit is lecsíptek a törvényileg előírt minimumhoz képest azért, hogy helyet biztosítsanak az egy méter széles biciklisávoknak.

A Tétényi úton 216, a Bikás parknál pedig 206 centis sávokat találtak. A Tétényi út Andor utca fele vezető külső sávja 217 centiméter széles. A Bikás parknál a Tétényi úton csak 206 centiméter az Andor utca fele haladó külső forgalmi sáv.

A biztonságos közlekedést még inkább nehezíti, hogy a Bikás park magasságában, 150-200 méter hosszan úgy festették fel a sávokat elválasztó szaggatott vonalat, hogy a régit nem távolították el az úttestről. Ha tisztán szakmai szemmel nézzük, akkor jelenleg az úttest közepén van egy harmadik, 60 centi széles forgalmi sáv. Hogy kinek és milyen járműveknek, az rejtély - írják.

Karácsony Gergelyék tehát a szakmai szempontokat nélkülözve és a biztonságos közlekedést veszélyeztetve kezdték el Budapesten felfestetni a biciklisávokat, anélkül, hogy érdemlegesen megkérdezték volna a lakosságot arról, egyetértenek-e a sávváltoztatásokkal.