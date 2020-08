A napokban kapják meg megemelt bérüket a tanárok

Augusztus elején, a napokban kapja meg először magasabb fizetését a szakképzésben dolgozó 32 ezer szakember - írja az innovációs minisztériumra hivatkozva a Magyar Nemzet. A lap szerint vannak olyan oktatók, akik csaknem kétszer annyi fizetést fognak kapni, mint eddig. Az ágazatban dolgozók egyébként átlagosan 30 százalékos, vagyis 80 ezer forintos pluszt kaphatnak még ebben a hónapban.

A megszokottnál jóval magasabb összeg érkezik a szakképzésben oktatók bankszámlájára a napokban, ettől a hónaptól kezdve átlagosan harminc százalékkal fognak többet keresni. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) tájékoztatása szerint a kormány éves szinten 35 milliárd forintot biztosít a béremeléshez, amelynek köszönhetően teljesítményalapú, versenyképes és motiváló rendszer jön létre.

"A változások kedvező hatása lesz, hogy a pályakezdő fiatalok a magasabb fizetés miatt a szakképzésben helyezkednek el. A béremelés emellett erősíti a szakképzés és a versenyszféra közötti kapcsolatot és átjárhatóságot" – hangsúlyozta a szaktárca. Emlékeztettek arra is, hogy mivel az intézményvezetők látnak rá közvetlenül a munkavégzés minőségére, teljesítményalapú differenciálás alapján ők dönthették el, hogy melyik kolléga mekkora mértékű emelést kapjon. Döntéseiket az igazgatók a Szakképzési Innovációs Tanács munkacsoportja által összeállított oktatói értékelési rendszer alapján hozhatták meg. A munkáltató által megajánlott új bért országos átlagban az érintettek elsöprő többsége, a szakképzési centrumokban dolgozók mintegy 97 százaléka fogadta el

Hasonló béremelésre még nem volt példa

"A magyar oktatás rendszerében hasonló mértékű, minősítéshez kötött béremelésre még nem volt példa. A kimagaslóan teljesítő oktatók akár 60-70 százalékkal többet kereshetnek, az átlagos bérnövekmény meghaladja a 80 ezer forintot" - hangsúlyozta Pölöskei Gáborné szakképzésért felelős helyettes államtitkár.

A Magyar Nemzetnek korábban Tóth József, a Magyar Közoktatási és Szakképzési Szakszervezet (MKSZSZ) elnöke is elismerte, hogy az új rendszer egyértelműen honorálja a többletmunkát, vagyis mostantól jobban jár, aki jobban teljesít. A fiatal oktatókat különösen megbecsüli az új bérezési metódus, a legjobban teljesítő pályakezdők akár több mint 75 százalékos fizetésemelést is kaphatnak. Van olyan fiatal szaktanár, aki lapunknak arról számolt be, hogy a fizetése gyakorlatilag a duplájára emelkedett, bruttó 214 ezer helyett 404 ezer forintot keres az új szerződése szerint. A külsős óraadók óradíja első körben 50 százalékkal nő, de van kormányzati szándék a további emelésre is - írja a lap.

Új ösztöndíjakra pályázhatnak a diákok

Pölöskei Gáborné rámutatott arra, hogy nemcsak az oktatók, hanem a diákok is jól járnak a következő tanévtől, hiszen újonnan bevezetett ösztöndíjak formájában ők is többletjuttatást kapnak. A tanulmányok ideje alatt a technikumban nyolcezer, a szakképző iskolában 15 ezer forint jár a diákoknak havonta, amit később, a vállalati gyakorlatozás idején munkabér vált fel, ez utóbbi pedig a szorgalmas tanulók esetében eléri a minimálbért is. Az ösztöndíjat a felzárkóztatásra szorulók, vagyis az orientációs és dobbantó évfolyamon tanuló fiatalok is megkapják. Aki pedig tanulmányai végén sikeresen teljesíti a képzést lezáró szakmai vizsgát, az az addig folyósított ösztöndíjon felül 150–300 ezer forint pályakezdési támogatáshoz is hozzájut. Az új rendszerben egyébként két alapszakma megszerzése és egy rövidebb ciklusú szakmai képzés elvégzése bárki számára ingyenes - tette hozzá a Magyar Nemzet.

Ugyancsak ettől a hónaptól emelkedik a köznevelésben tanító pedagógusok bére is, tíz százalékkal. Az új pótlék a gyakornoki fokozatban lévő pályakezdőknek körülbelül 21 ezer forintot jelent majd, míg például egy 24 éve pályán lévő, pedagógus II. fokozatba sorolt tanár főiskolai végzettséggel 32 ezer forint pluszt könyvelhet el, egyetemi diplomával pedig 35 ezer forint többletre számíthat.