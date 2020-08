Három magyarországi LMBTQ-lobbicsoport, az Amnesty International Magyarország, a Budapest Pride és a Teektura tüntetést szervezett kedden a budapesti Lengyel Nagykövetségnél egy „Margot" becenévre hallgató, magát „transzgenderként" meghatározó lengyel LMBTQ-aktivista mellett, aki nemzeti és vallási szimbólumokat gyalázott meg, illetve megtámadta egy konzervatív szervezet tagját, kárt téve a járművében is. A konzervatív aktivista megtámadása miatt letartóztatták Margotot, és eljárást kezdeményeztek ellene. Az Amnesty viszont hamisan úgy állítja be a történteket, hogy csupán a szobrok meggyalázása miatt tartóztatták le az LMBTQ-aktivistát, ráadásul a konzervatív varsói kormány elleni brüsszeli beavatkozást követel. Ugyanakkor az már önmagában is veszélyes, hogy a koronavírus-járvány idején rendez tüntetést egy magát „jogvédő" szervezetnek mondó csoportosulás.