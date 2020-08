További korlátozó intézkedések is elképzelhetőek a járványügyben, mivel pandémiás szempontból a legnagyobb kockázat a koronavírus behurcolása az országba - erről Orbán Viktor miniszterelnök beszélt a Kossuth rádiónak adott péntek reggeli interjújában. Megjegyezte: az iskolákban a valós osztálymunka visszaállítása a cél, a digitális oktatás nem válthatja ki azt teljes értékűen. Beszélt arról is, hogy a kormányzat szeptember közepére készít el egy új, kétéves gazdasági növekedési tervet.

Szükség lesz új szigorításokra a járvány miatt – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című pénteki műsorában. Kiemelte:

a legtöbb európai országban romlik a helyzet, ezért a fertőzés behurcolása a legnagyobb veszély Magyarország számára.

A kormányfő hangsúlyozta: a behurcolással szemben föl kell lépni. A nyáron átálltunk az új rendszerre, ahol színekkel jelöltük az országokat. Ennek vége, szeptember 1-től már más irány jön, nem lehet fenntartani a határátlépésnek ezt a módszerét, szigorúbb szabályok jöhetnek. Déli irányba ne foglaljon, ne szervezzen nyaralást szeptembertől senki

– mondta a miniszterelnök.

Meg kell akadályozni a járvány behurcolását

Orbán Viktor kiemelte: nem ugyanolyan jó a digitális oktatás, mint a hagyományos. Jelenleg még a személyes oktatáson alapuló rendszer az igazi, az online oktatás csak tartalék megoldás, ezért mindent meg kell tenni a rendes, a megszokott iskolakezdésért, ami azt jelenti, hogy a járvány behurcolását kell megakadályozni.

Orbán Viktor kijelentette, hogy Magyarország elég tapasztalatot szerzett a vírus első hullámakor, a védekezés következő szakaszát ezért saját tapasztalatainkra alapozva kezeljük. A lényeg, hogy megmentsük az emberéleteket – emelte ki. Hozzátette: a betegségből meg lehet gyógyulni, azokra kell nagyon vigyázni, akiket ez a vírus"elvihet". A legkiszolgáltatottabbak pedig az idősek.

Amikor kitört a járvány, a miniszterelnök számára kiderült, hogy a jó szakemberek egyből segítenek és rendelkezésre állnak. A kormányfő háláját fejezte ki a professzoroknak. Elmondta: tudják, amíg nincs vakcina, a bizonytalan helyzet fenn fog maradni.

Minden irányba kinyújtottuk a csápjainkat

Orbán Viktor elmondta, nem megkönnyebbült a világ az első vakcina megjelenésétől, hanem üzleti motivációjú támadássorozat kezdődött. Amikor pedig kész lesz a vakcina, vagy akár több is egyszerre, zsibvásári hangzavar lesz – mondta a kormányfő.

Orbán Viktor szerint közelebb vagyunk a vakcina felfedezéséhez, mint korábban, és jó esély van arra, hogy hamarosan tömegesen elérhető legyen egy vakcina.Hazánk minden irányba kinyújtja csápjait

– mondta a miniszterelnök, utalva arra, hogy a lehető legtöbb oltóanyagot próbálják majd beszerezni. Orbán Viktor kiemelte: a lélegeztetőgépekért is, ha kellett, háromszor ennyit is fizettek volna, mert a magyar emberek élete mindennél többet ér.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy hamarosan kezdődik az iskola, és a családoknak a legfontosabb, hogy az iskola és az óvoda rendben indulhasson. A kormányfő sikeresnek nevezte a digitális oktatásra való átállást, de elmondta, annak is vannak árnyoldalai, és tíz százalék fölötti diák eltűnt a rendszerből, nem kapcsolódott be az oktatásba, és a különbségek is nőttek. Ismét egységes osztálymunkát kialakítani ezért nehéz lesz a pedagógusok számára szeptembertől.

Növekedési terv készül

A miniszterelnök hangsúlyozta: a kormány cselekvésének vezérfonala a munkahelyek megvédése. – Ezt a célt nem adjuk fel. Amennyi munkahelyet a vírus elpusztít, annyit fogunk létrehozni - emelte ki Orbán Viktor. Hozzátette: emellett hitelfizetési moratóriumot vezettek be, a családok és a vállalkozók a hiteltörlesztés helyett magukra, családjukra tudják költeni a hitelekre szánt pénzt. A miniszterelnök felidézte: "Ezután bevezettünk munkahelyvédelmi terveket, majd új munkahelyek létrehozására irányuló terveket is végrehajtottunk."

Orbán Viktor szerint egy nemzetgazdaságilag fontos tervet „rendelt meg", szeptember közepére elkészülhet egy sok-sok intézkedést tartalmazó 2 éves növekedési terv. Szeptember közepére minden szükséges fórumon átmegy ez a terv, amelyet minisztériumok szakértői gárdája állít össze – fogalmazott a miniszterelnök.

Lengyelország lehet a középpont

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy az elmúlt 100-150 évben a közjogias gondolkodás került előtérbe, és ő is ebben nőtt fel. A kormányfő szerint volt másik 850 év is, amikor nagy politikai kérdésekről tudtunk gondolkozni.

Orbán Viktor szerint volt a magyar politikának geostratégiai dimenziója, és jó lenne, ha ez a gondolkodásmód visszajönne. Magyarország továbbra is ott van, ahol a honfoglalás idején. Továbbra is itt vannak mellettünk a németek, az oroszok és a törökök. Mi a viszony velük, ez a legfőbb kérdés.

10 évet fektettünk abba, hogy a magyarokat a szomszédok ne elszigeteljék, és ehhez nekünk és nekik is változniuk kellett. Soha ilyen jó viszonyunk nem volt a szerbekkel és a szlovákokkal

- tette hozzá.

Ahelyett, hogy egymással szemben keresnénk külső hatalmakat, most itt a lehetőség, hogy egymással együttműködjünk - mondta Orbán Viktor. Van Közép-Európában vezérhajó, amit Lengyelországnak hívnak. Ha jól rendeződünk el a lengyelek körül, akkor sokkal gyorsabban fog fejlődni a térség, mintha egy külső hatalomhoz kötnénk a térséget - mondta a miniszterelnök.

Orbán Viktor: Ezek kommunisták, ezt csinálták, amikor hatalomra kerültek: elvették az emberektől amijük volt

Orbán Viktor kérdésre válaszolva reagált arra is, hogy Gyurcsány Ferenc azzal fenyegette meg Vidnyánszky Attilát, a Nemzeti Színház igazgatóját, a Színház- és Filmművészeti Egyetem kuratóriumának elnökét, hogy "földönfutóvá teszi", ha hatalomra kerül.

A miniszterelnök azt mondta, hogy a kijelentésen nincs miért meglepődni, hiszen

"ezek kommunisták", ezt csinálták, amikor hatalomra kerültek Magyarországon: elvették az emberektől amijük volt."Miért gondoljuk, hogy megváltoztak?" - kérdezte Orbán Viktor, hozzátéve, a kérdés az, hogy mit felelnek. "Mi felütjük a Könyvet, ahova az van írva, hogy aki kardot ránt, az kard által vész el" - fogalmazott Orbán Viktor.