Fél év után visszatér az élet az iskolákba

Kezdődik a tanév, és ez 2020-ban sokkal többet jelent, mint az előző években. 172 nappal ezelőtt, március 13-án volt utoljára hagyományos tanítási nap, a koronavírus-járvány tavaszi első hulláma miatt március 16-án, hétfőtől digitális távoktatás kezdődött. A gyerekeknek azonban szükségük van a társaikra, barátaikra, a tanárok segítségére, és a szülőknek is szükségük van arra, hogy munkába tudjanak járni. Mivel a vírus nem ment el, ezért óvintézkedések szükségesek, sok általános iskolában a szünetekben a felsősök maszkot kell, hogy viseljenek (ugyanez igaz a gimnazistákra is, persze), de a kormány nevében Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter világossá tette: digitálisan lehet tanítani, de nevelni nem, ezért el kell kerülni a teljes iskolai leállást, erre pedig megvannak az eszközök is. Fertőzések esetén csak egyes iskolák állnak le rövid időre, a teljes tanítás nem. A tanítás újraindítása a gyerekeknek, a szülőknek és a gazdaságnak is nagyon fontos.

Kezdetét veszi a 2020-2021-es tanév, 1,8 millió diák tér vissza a köz- és felsőoktatásba, azonban az idei sok mindenben más lesz, mint az eddigiek, ugyanis a világszerte tomboló koronavírus-járvány miatt új szabályokat kellett bevezetni, hogy a kormány megvédhesse az emberek egészségét. A kabinet legfontosabb szabályként azt kéri mindenkitől a hagyományos oktatás zavartalan indulása érdekében, hogy az általános higiéniai szabályok és hatályos jogszabályok betartása mellett még inkább vigyázzunk egymásra.

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a kormány célja a szeptember 1-től bevezetett szigorításokkal (a határellenőrzésekkel) az, hogy megvédje az emberek egészségét és a munkahelyeket úgy, hogy közben ne álljon meg az élet, hogy az iskolák ismét megnyithassák és nyitva is tarthassák kapuikat a normál tanrend szerint. Ez nemcsak a gyerekek, a pedagógusok, de a szülők és a munkaadók érdeke is.

Az iskolák újraindítása a gazdaságot, így a munkahelyek megőrzését is segíti.

Minden diáknak ingyenes a tankönyv A közoktatásban minden tanuló ingyen kapja a tankönyveket, és emellett idén 106 ezer halmozottan hátrányos, illetve hátrányos helyzetű általános iskolás a tanuláshoz szükséges eszközöket is. Kásler Miklós miniszter bejelentése szerint a Klebelsberg Központ 60 tankerületi központ közreműködésével 2062 iskolában oszt szét tanszercsomagokat, ezek közül 1639 állami fenntartású. A 2020-2021-es tanévben ingyenes csomagra jogosult minden halmozottan hátrányos, illetve hátrányos helyzetű 1-8. évfolyamos tanuló függetlenül iskolája fenntartójától. A csomagokban az órai munkához szükséges eszközök vannak, így például az elsős kisdiákok kapnak füzeteket, írólapot, vízfestéket, zsírkrétát és külön tisztasági csomagot is. A 2-4. évfolyamos diákok számára összeállított ingyenes csomag tartalmaz írószereket, füzeteket, írólapot, műszaki rajzlapot, vonalzót, mappát, ragasztót, vízfestéket, ecsetet és barkácsollót. Az 5-8. évfolyamos diákok körzőt, vonalzót és szögmérőt is kapnak. Tavaly tanévkezdéskor mintegy 30 ezer ingyenes tanszercsomagot osztottak ki, ez idén több mint a háromszorosára, 106 ezerre növekedett.

A szülőktől azt kéri a kormány, hogy beteg gyereket ne vigyenek az iskolákba, figyeljenek a rendszeres kézmosásra, a távolságtartásra és az általános higiéniai szabályok betartására, ugyanis ezek garantálják a közösség biztonságát, a tanév zavartalanságát. A koronavírusról szóló kormányzati tájékoztató portálon külön felhívást is közzétettek, ezek alapján az is nagyon fontos, hogy ha egy szülő, gondviselő, vagy egy tanár, óvodapedagógus a fertőzés tüneteit észleli egy gyereken, diákon akkor gondoskodni kell a mielőbbi elkülönítéséről.

Arra is kérik a szülőket, hogy a már nagyobb – felsős, középiskolás – gyermekeikben is tudatosítsák a járvány veszélyét, a koronavírus tüneteit, hogy azok megjelenése esetén ők is jelezni tudják azt szüleiknek, tanáraiknak. A pedagógusokat és az iskolai, óvodai dolgozókat pedig szintén arra kérik, hogy amennyiben a fenti tünetek bármelyikét észlelik magukon, ne menjenek közösségbe, jelezzék azt az intézmény vezetésének, az osztályfőnöknek, és vegyék fel a kapcsolatot telefonon háziorvosukkal.

Kásler Miklós miniszter szintén arra hívta fel a figyelmet, hogy noha az iskolákban a tanévkezdés hagyományos módon indulhat, de a járványügyi eljárásokat nagyon komolyan kell venni. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NKK) nyolc oldalon összegezte köznevelési intézmények részére a járvány kialakulásának megelőzésére és az esetenként mégis kialakuló fertőzések megállítására vonatkozó javaslatokat. Azokból minden iskola ki tudja választani az adott intézményhez "passzoló" eljárásrendet, ami három dolog együttes teljesítését igényli - tette hozzá. Az emberi erőforrások minisztere ezek között említette "a vírusnak a levegőn és a felületeken keresztüli terjedésének megakadályozását". Ennek minden lehetőségét felsorolták, azok teljesítése lehetséges. Ehhez minden szakmai és anyagi támogatást a kormányzat megad.A javaslatok érintik a távolságtartást, a fertőtlenítést vagy az iskolába érkezés módját is. Ajánlások vannak például arra, miként lehet elkerülni az iskolába érkezéskor a torlódást, így például az, hogy több ajtón lehessen belépni az intézménybe. A javaslatok között vannak a tantermek nagyságára, a közösségi termek használatára, az iskolakezdésre, az étkeztetés megfelelő körülményeinek kialakítására vonatkozók - mondta az emberi erőforrások minisztere.

Emellett arról is beszélt, hogy

kézfertőtlenítésre lehetőség lesz az iskola kapujánál és minden egyes közösségi helyiségben

minden iskolában - meghatározott fertőtlenítőszerrel - nagytakarítást végeznek a tanév kezdetén, és ezt minden nap meg kell ismételni

minden iskola az adottságainak megfelelően választhatja ki azokat az eljárásokat, szabályokat, amelyek biztosítani tudják a járvány megelőzését és esetenkénti előfordulásnál a gyermekek ellátását

a köznevelési intézmények vezetőinek a felelőssége saját eljárásrendjük összeállítása, amihez a köznevelési államtitkárság, a hátintézmények, a népegészségügyi központ minden segítséget megadnak

az iskolákat felszólították, hogy ismertessék a járvánnyal összefüggő teendőket a gyermekekkel és a szülőkkel

a Könyvtárellátó az iskolák pótrendeléseit szeptember 15-éig fogadja, ezeknek a rendeléseknek a teljesítése szeptember utolsó hetétől várható.

Kásler Miklós arra is figyelmeztetett, hogy kerülni kell a diákok nagy létszámú csoportosulását, meg kell tartani a másfél-kétméteres távolságot és nagyon gyakran kezet kell mosni. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a legutóbbi Kormányinfón ugyanakkor elmondta:

kötelező jellegű iskolai maszkviselésről sem a diákok, sem a tanárok esetében nem született döntés,egy ilyen jellegű intézkedés meglehetősen életidegen lenne az oktatási intézményekben. Ezt aligha lehetne betartatni, helyette elővigyázatossági szabályok kerültek előtérbe.

Kásler Miklós szerint előfordulhatnak fertőzések az iskolákban egy-egy vagy néhány osztályban, azonban rendkívül csekély annak a valószínűsége, hogy egy-egy iskola minden osztályában egyszerre alakuljanak ki fertőzések.

Azt is elmondta, ha a több mint háromezer magyar köznevelési intézmény közül néhányban megjelenik a fertőzés, akkor egy-egy osztály, kiterjedtebb esetszámok esetén pedig több osztály vagy az egész iskola átáll digitális oktatásra.

500 ezer forintos támogatás a pedagógusoknak Több mint tízezer, a hátrányos helyzetű fiatalok oktatását végző pedagógus kap egyszeri bruttó 500 ezer forintos támogatást. A miniszter ezzel kapcsolatban elmondta: ők a többiekhez képest lényegesen nagyobb lelki és testi terhelésnek vannak kitéve, illetve a járvány idején folyamatosan foglalkoztak a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű fiatalokkal. Ezért döntött úgy a kormány, hogy kijelöli azt a négyszáz hátrányos helyzetű települést, ahol a pedagógusok megkapják a bruttó 500 ezer forintos kiegészítő jövedelmet - közölte, azt is leszögezve, hogy az érintettek pályázat nélkül kapják meg az összeget. Az ellenzéki sajtóban megjelent, ezzel ellentétes információkra Kásler Miklós szerint nincs más magyarázat, minthogy "feszültséget akarnak gerjeszteni a pedagógusok között.

Magyarországon Orbán Viktor döntése nyomán március 16-tól zártak be az iskolák, majd ezzel párhuzamosan átálltak a tantermen kívüli digitális munkarendre, röviden digitális oktatásra, amelynek sikere még a legoptimistább várakozásokat is felülmúlta.

Gulyás Gergely a pénteki Kormányinfón a mostani tanévkezdésre vonatkozóan azonban arról is beszélt, azon dolgozik a kormány, hogy ne kelljen iskolákat bezárni, az egyedi esetekre vonatkozó jogszabályi környezet készen van, ez pedig lehetővé teszi az oktatási intézményekben a területi alapú szigorítást, amennyiben szükség lenne rá. Vagyis azt, hogy szükség esetén csak egy iskolát zárjanak be, vagy néhányat, ne az összeset az országban.

Ugyanakkor a kormány arra törekszik, hogy lehetőleg elkerüljék az ideiglenes iskolabezárást is. A miniszter ezzel kapcsolatosan kijelentette, hogy

digitális úton lehet oktatni, de digitális úton nem lehet nevelni. Márpedig az iskolának ez is feladata.

Gulyás Gergely azt is elmondta, hogy a Magyarország határai mentén élő nem magyar állampolgárságú diákoknak is megvan a lehetőségük a korlátozott, azaz 30 kilométeres sávban történő határátlépésre, kivételt képez ez alól Ukrajna, amely a saját állampolgárai számára teljes egészében lezárta a határait. Magyarán: Ukrajnát leszámítva átjárhatnak a diákok tanulni Magyarországra, karantén vagy tesztelés nélkül.