Totális káoszba fulladt a tanévkezdés reggelén Budapest közlekedése

Óriási dugók alakultak ki a budapesti belvárosban a szeptember 1-i iskolakezdés napján. A hatalmas káosz kialakulásában nagy szerepe lehetett annak, hogy a Nagykörúton mindenféle koncepció nélkül festették fel a bicikliutakat, majd egy részüket le az elmúlt napokban. A budapesti közlekedési káosszal kapcsolatban megkerestük a főpolgármestert is.

Bedugult Budapest az iskolakezdésre. Komoly torlódásokat okoztak a főváros reggeli és délelőtti közlekedésében az autósok elől elzárt sávok. Csak lépésben lehetett haladni a Nagykörúton a Petőfi híd és az Oktogon között, emellett az Üllői út a Népliget és a Kálvin tér közötti szakasza is járhatatlanná vált.

A dugó miatt sokan csak késve értek be az iskolába vagy a munkahelyükre. Karácsony Gergelyék az iskolakezdés reggelére sem szüntették meg teljesen az autós közlekedést akadályozó kerékpársávokat. Fontos tudni, hogy a nyárona főpolgármester úgy vezette be a biciklis szakaszokat, hogy azt előtte nem bocsátotta semmilyen társadalmi vitára.

A HírTV tudósításában elhangzott, hogy a Blaha Lujza tér egy kiemelten fontos kereszteződése a Nagykörútnak, itt keddtől egészen a Petőfi hídig lehet használni mind a négy sávot. A szélső két sávot a Karácsony Gergely vezette főváros még áprilisban engedte át a kerékpárosoknak.

Az aszfaltra felkerültek az ezt jelző piktogramok is, amelyek a kint maradt jelzőtáblákkal együtt egyaránt zavaróak lehetnek. A tudósító hozzátette, hogy

a Blaha Lujza tértől a Nyugati térig viszont marad a régi rend, a szélső sávokat csak a kerékpárosok használhatják.

Íme két videó a feltorlódott sorokról:

Tipikus Karácsony Gergely

Mint arról korábban beszámoltunk ,Wintermantel Zsolt, a Budapesti Közlekedési Központ igazgatóságának Fidesz által delegált tagja hétfőn arról beszélt, hogy hatalmas káoszra készüljenek kedden a Budapesten közlekedők Karácsony Gergely főpolgármesternek a Nagykörút új forgalmi rendjéről szóló hétfői bejelentése miatt.

A kormánypárti politikus azt mondta: "Tipikus Karácsony Gergelyes részmegoldás született" - értékelt, majd úgy fogalmazott: "olyan nincs, hogy a körút egyik szakaszán visszaállítja a kétsávos közlekedést, miközben a parkolást megszünteti, a másik részén pedig nem".

Ezekre a kérdésekre várunk választ Karácsonytól

Az Origo a budapesti közlekedési káosszal kapcsolatban megkereste a főpolgármestert. Az alábbi kérdéseket küldtük el Karácsony Gergelynek:

Megfelelőnek tartja-e a fővárosi közlekedés felkészülését a már jó előre tudható szeptember 1-i iskolakezdésre? Elégedett-e a közlekedésszervezés munkájával? Nem gondolják-e, hogy az óriási dugók kialakulásához nagyban hozzájárultak a nem megfelelő előkészítéssel felrajzolt, majd pedig tegnap gyorsan átalakított kerékpársávok?

Amint kapunk válaszokat, frissítjük cikkünket.

Frissítés:

A fővárosban közlekedők minden bizonnyal tisztában voltak azzal, hogy idén is szeptemberben kezdődik a tanév. A városi közlekedés sajátossága az is, hogy esős időben hosszabbak a menetidők és növekszik az autós forgalom mértéke is – közölte válaszában a Főpolgármesteri Hivatal.

A BKK a várható forgalomhoz igazított menetrenddel, teljes kapacitással készült az iskolakezdésre és látta el közfeladatát – tették hozzá.

A kerékpársávokkal kapcsolatban azt közölte a hivatal, hogy „nem tudunk hétfőn átalakított kerékpársávról. Ahogy a főpolgármester a hétfői tájékoztatón is elmondta: A változások szeptember folyamán valósulnak meg: elsőként a Teréz körúton a Nyugati térnél már szeptember első hetében, utána folyamatosan a további szakaszok szeptember első felében.”

A Főpolgármesteri Hivatal válaszaiból tehát egyértelműen kiderül, hogy nem érzik magukat felelősnek a kialakult kaotikus helyzetért. Különösen érdekes, hogy a káoszért az esőt is okolja a főváros, miközben a tanévkezdés előtti utolsó pillanatig kivártak a kerékpársávokkal kapcsolatos változások közzétételével. Mint Wintermantel Zsolt, a Budapesti Közlekedési Központ igazgatóságának Fidesz által delegált tagja megjegyezte: Karácsony hétfői bejelentése a kerékpársávok részleges felszámolásáról legalább két hetet késett, és azt bizonyítja, hogy folytatódik a néhány hónapja kezdődött emberkísérlet.