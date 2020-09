Kőbánya polgármestere és alpolgármestere is koronavírusos

Koronavírus-fertőzést diagnosztizáltak D. Kovács Róbertnél, Kőbánya polgármesterénél. A X. kerület vezetője saját maga számolt be a történtekről a közösségi oldalán, ahol leszögezte: tavasz óta mindent megtett azért, hogy elkerülje a fertőzést: sem rendezvényen, sem családi összejövetelen nem volt, csak a friss levegőre és a szabadba járt ki a családjával, emellett mindig és mindent fertőtlenítettek, viszont a kötelezettségeit teljesítenie kellett - írja a Magyar Nemzet.

Azt írja a polgármester, egy „hibát" elkövetett: „Visszatérve a hivatalba jólesett újra találkozni a kollégákkal, nemcsak online, hanem szemtől szembe egyeztetni, értekezni. Az elmúlt napokban a bizalom erősebbé vált az aggodalomnál, egymás között nem vettünk maszkot, a 2 méteres távolság is sérült, amikor beszálltunk közösen egy autóba. Ennek sajnos rögtön meg is lett a következménye.

A bejegyzésből kiderül, hogy D. Kovács Róbertet, a kerület alpolgármesterének, Radványi Gábornak a kontaktjaként vizsgálták meg csütörtökön, miután az alpolgármester fertőzöttsége kiderült. A polgármester péntekre meg is betegedett, és a Covid PCR-vizsgálat eredménye is pozitív lett. Azóta a családtagjai is mutatnak tüneteket.

A polgármester azt írja, hogy megtapasztalva a betegséggel járó erős fizikai fájdalmat és a mérhetetlen mentális elesettséget, mindenkit arra kér, hogy vegye a védekezést komolyan!