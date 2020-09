Mint ismert, az Innovációs és Technológiai Minisztérium modellváltásról döntött - sok más egyetem mellett - a Színház- és Filmművészeti Egyetemen. Míg a többi egyetemen ez nyugodtan ment, eredményesen, a régi színművészetis tanárok nem fogadták el a változást. És főleg, nem fogadták el, hogy a kuratórium elnöke a Nemzeti Színház igazgatója, Vidnyánszky Attila. A baloldali politikusok, és elsősorban Gyurcsány Ferenc nyílt támogatását maguk mögött érezve, az egyetemet uraló Ascher Tamás és Máté Gábor (alapvetően egyetlen színház, a Katona József Színház régi és jelenlegi vezetői) a nekik kiszolgáltatott hallgatókat az új vezetőség ellen próbálták, próbálják manipulálni, így akadályozni a tanévkezdést. Jellemző: a velük még nem találkozó, tehát általuk nem befolyásolt, új egyetemisták 95%-a már beiratkozott, és el akarja kezdeni nyugodtan a tanévet. Vidnyánszky Attila az első pillanattól arról beszélt: a változtatás egy szakmai kérdés. Hiszen évtizedek óta súlyos szakmai problémák vannak a Színművészetin. Nézzük meg, hogy (mások mellett, mert másoktól is fogunk idézni) a változás ellen most fellépő színészek, rendezők mit mondtak korábban a Színművészetiről. Tanulságos. Valamennyien ugyanazt mondták korábban, mint most Vidnyánszky Attila.