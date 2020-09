Az önkormányzati választások előtt Karácsony Gergely még nem hitt abban, hogy képes lesz egyszerre ellátni a pártelnöki és a főpolgármesteri feladatokat, most mégis újra pártelnök lett. Az eredményt Szabó Tímea és Karácsony Gergely jelentette be a Párbeszéd vasárnapi tisztújító kongresszusának szavazását követő sajtótájékoztatón. A rendezvényen megválasztották a Párbeszéd elnökségét is. A hétről kilencfősre növelt testületnek a két társelnök automatikusan tagja. A megválasztott tisztviselők mandátuma két évre szól.

Az elnökséget – Karácsonyon és Szabó Tímeán kívül – Béres András, Óbuda-Békásmegyer alpolgármestere; Dorosz Dávid főpolgármester-helyettes; Erőss Gábor, a VIII kerület alpolgármestere; Jakál Adrienn, a párt Győr-Moson-Sopron megyei szervezetének elnöke; Szabó Zsolt, Dunaújváros alpolgármestere; Tordai Bence országgyűlési képviselő, frakcióvezető-helyettes és V. Naszályi Márta, az I. kerület polgármestere alkotja.

A Magyar Nemzet arról kérdezte Karácsony Gergelyt, miért gondolta meg magát és indult a Párbeszéd társelnöki posztjáért.

Mint ismert: az önkormányzati választások előtt még arról beszélt Karácsony Gergely, hogy győzelme esetén lemond a Párbeszéd társelnöki tisztségéről, mert a főpolgármesterség nem fér meg a pártpolitikával. A társelnök lapnak azt a választ adta: Ha a Fidesz pártelnöki pozíciója összefér a miniszterelnökséggel, akkor ő is képes lesz arra, hogy a két feladatát ellássa egyszerre.

Magyar Nemzet arra is kíváncsi volt, a főpolgármester lát-e esélyt arra, hogy a miniszterelnök-jelöltség témájában is meggondolja magát. Karácsony még egy júliusi interjúban jelentette be, hogy nem indul az ellenzéki jelöltek között esetlegesen tartandó előválasztáson.

A főpolgármester lapnak kitérő választ adott. Mint mondta: a legfontosabb, hogy az ellenzéknek az előválasztást követően legyen közös miniszterelnök-jelöltje. Hozzátette: jelenleg nem készül arra, hogy előválasztáson induljon.