Az Operatív Törzs tájékoztatóján Kiss Róbert rendőr alezredes arról számolt be, 142 rendőri intézkedést kellett kezdeményezni a hétvégén járványügyi szabályok megsértése miatt, 41 esetben a tömegközlekedési eszközökön kellett intézkednie a rendőrségnek, maszkviselési hiányosságok miatt. A kereskedelmi üzletekben, közintézményekben 101 esetben értesítették a rendőrséget szabálysértések miatt.

Több száz eljárás indult

Az elmúlt héten 405 személlyel szemben kellett maszkviseléssel összefüggő rendőri eljárást kezdeményezni: 337 polgárt figyelmeztettek, 31 esetben kellett helyszíni bírságot alkalmazni, 37 esetben indítottak szabálysértési eljárást – mondta Kiss Róbert.

A zenés-táncos szórakozóhelyek, vendéglátóhelyek esetében a hétvégén 5 rendőri intézkedés volt: 18 fővel szemben kellett intézkedni a szabályok megszegése miatt, 3 figyelmeztetéssel, 15 fővel szemben feljelentéssel élt a hatóság.

Hatósági házi karanténok esetében a múlt héten 36 174 helyszíni ellenőrzést végeztek a rendőrök, 7780 beteg került karantén alá, közülük 2115-en a határokon léptek be Magyarországra. 24 014 ember van jelenleg karanténban, mobil informatikai alkalmazással 1381 főt ellenőriznek a rendőrök – tette hozzá.

Eddig Magyarországon 469 büntetőeljárás indult a járvány idején, rémhírterjesztést 140, közveszély okozása miatt 31, csalás miatt 138, járványügyi szabályok megsértése miatt 28 esetben, eddig 88 gyanúsítottat hallgatott ki a nyomozó hatóság.

Mindenhol jelen van a vírus

Hétfőre 702 fővel nőtt a regisztrált új fertőzöttek száma, így 18 815 aktív esetet tartanak nyilván, kórházban 693 személyt kezelnek, közülük 44-en vannak lélegeztetőgépen. A számok emelkedő tendenciát mutatnak a napokban. 13 ember halt meg el az elmúlt 24 órában, ezzel együtt 749 főre emelkedett a halottak száma. A PCR-vizsgálatok száma is nagymértékben növekszik. Ez ma eléri a 697 473 darabot - ismertette Müller Cecília.

A vírus mindenütt jelen van, az egész országban, még tavasszal a gócok kialakulása volt jellemző, most egyértelműen a közösségekben terjed a fertőzés. Most bárhol, bárki elkaphatja a fertőzést, ezért a higiéniai szabályok betartása rendkívül fontos – nyomatékosította.

Kiemelte, hogy a távolságtartás mindenhol fontos, ott is ahol a jogszabály nem írja elő. Kiemelten fontos az idősek és a krónikus betegek védelme, ez mindenkire nézve kötelező és felelősséget állapít meg.

A tisztifőorvos arról is szólt, hogy az oktatás-nevelés rendben zajlik. Az operatív törzs 17 óvodánál és 7 iskolánál rendelt el rendkívüli szünetet, továbbá 118 osztálynál és 3 teljes iskolánál teljes digitális munkarend került bevezetésre. Az intézmények felkészültek az október elsejétől bevezetendő kötelező hőmérésre. A nagyobb intézményekbe hőkapukat fognak telepíteni – tudatta Müller Cecília. Elmondta, 37,8 fokban határozza meg az iskolákban a jövő héttől kötelező láz mérését a belépés során, meg is kell ismételni a mérést, majd a szülőt értesíteni kell, kisebb gyerekeknél a szülő megvárhatja a hőmérsékletmérést.

Az országos tisztifőorvos elmondta, a szépségipari szolgáltatások igénybevételénél is nagyon fontos az arcmaszk használata a szolgáltatás igénybevétele alatt is, a szolgáltatóknak és az ügyfeleknek is. Arckezeléseknél csak az ügyfél veheti le a maszkot, a szolgáltató nem. A szolgáltatásokat úgy kell megszervezni, hogy ne legyen várakozási idő, ne érintkezhessenek az ügyfelek. A szolgáltatás igénybevétele előtt és után is ajánlott a fertőtlenítés. Nagyobb szalonok recepcióján nem javasolt olyan tárgyak, magazinok, tollak kihelyezése, amivel a fertőzés továbbterjedhet, illetve javasolják a kártyás fizetést.

Értelemszerű az önkéntes karantén

Ha a háziorvos kér tesztet egy Covid-gyanús páciensre, értelemszerűen önkéntes karanténba kell vonulnia, saját felelősségére és a mások iránti felelősség miatt is így kell tenni a teszt eredményéig. Ha a teszt pozitív, akkor a környezete szoros kontaktusnak minősül, a gyógyulásig otthon kell maradniuk. Az operatív törzs fokozott óvatosságot kér a polgároktól, kihangsúlyozva az egyéni felelősséget a fertőzés terjedésének megakadályozása, lassítása érdekében.

A maszk tartós viselése a munkahelyeken nehézségeket okoz. Müller Cecília szerint a munkakörnyezet típusa is más-más igényt kíván. Egy kockázatbecslés mentén kell meghatározniuk a munkáltatóknak, mennyi ideig kell folyamatosan viselni a maszkot, milyen más távolságtartási szabályokkal lehet megoldani a maszk viselésétől történő eltekintést. Négy óra után mindenképpen kell pihenő, nehogy fulladt, légúti megbetegedést okozzon az állandó maszkhasználat. Az egyszer használatos maszkok sem alkalmasak arra, hogy ennél több ideig szűrjék a kórokozókat.

A Covidból felgyógyultak esetében a betegek egy részénél a gyógyulást követően is tartós gyengeség, fáradtság áll fenn. Az országos tisztifőorvos szerint vitaminok, mozgás, kiegyensúlyozott lassú légzőtornák kellenek a gyógyuláshoz, ha kell pszichológiai segítséggel.

Fontos a felelősségteljes magatartás

Müller Cecília elmondta, a szülői felelősségteljes magatartás nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a tanintézményekben ne terjedhessen a fertőzés. Csak egészséges gyermeket vigyenek iskolákba, a láz az egyik alapvető tünet, a többi tünet nehezebben szűrhető.

A beteg gyermek még nem biztos, hogy új koronavírusos megbetegedésben szenved, ősz elején egyéb megfázásos, influenzás megbetegedések is lehetnek, de mindenképpen ki kell emelni a gyereket a közösségből.