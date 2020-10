A tiszaújvárosi-szerencsi időközi képviselőválasztás végeredménye hatalmas káoszt okozott a baloldalon, hiszen a Gyurcsány Ferenc vezette baloldali koalíció a várakozásukkal szemben nagyon kikapott. Mint ismert, a fideszes Koncz Zsófia közel öt százalékkal verte meg a baloldal antiszemita jelöltjét, Bíró Lászlót.

A baloldalon tovább folytatódik a felelősséghárítás. Igaz, maga Gyurcsány Ferenc, vagy egyik helyettese, Varju László úgy tesz, mintha nem is lenne kudarc a kudarc, de a kevésbé ravasz baloldali politikusok már elkezdték egymást szidni.

Demokratikus Koalíció

Vágó István, a Demokratikus Koalíció elnökségi tagja "szerencsétlennek" nevezte Bíró László kiválasztását, és a szokásos baloldali lózungokat puffogtatva a jobboldali médiát hibáztatta a baloldali jelölt és a baloldali összefogás vereségéért. "A 46 százalékos eredmény nem lebecsülendő. De tanulságok azért persze bőven vannak" - tette hozzá.

Arra, hogy miért tartotta szerencsétlennek Bíró indítását, egy másik bejegyzése alatt adta meg a választ. Amikor Setét Jenő romajogi aktivista számon kérte rajta, hogy "csak a nácik?", Vágó magyarázatként visszalinkelte posztját.

A kormányt rendszeresen bíráló Setét Jenőnek egyértelmű véleménye volt a baloldal elvtelenségéről. "Semmiből sem tanulnak Vágó úr? 1. Pásztor Albert. 2. Bíró László! Egyre lejjebb?" - tette fel ingerülten a kérdést.

Vágó párttársa, Gy. Németh Erzsébet kultúráért felelős főpolgármester-helyettes pedig egy erősen áthallásos posztot tett közzé. "És másnap győztünk!" - írta ki a borsodi vereség másnapján, egy nappal az önkormányzati választás egyéves évfordulója előtt.

Momentum

Alapvetően a Momentum politikusai megpróbáltak úgy tenni, mintha nem foglalkoznának a választási vereséggel, azonban a Mezőzomboron szavazatot számláló, és ott az idénymunkások összekeverésével ismét nevetségessé vált Fekete-Győr András nem tudta eljátszani, hogy nem csalódott. Igaz, utólag azt állította, hogy csak 25% esélyük volt. A pártelnök azt is mondta az ATV-ben, a borsodi körzetben előválasztást kell tartani 2022 előtt. Ezzel arra utalt, hogy nem a jobbikos politikus volt a megfelelő jelölt az időközi választásra.

"Mivel a jobbikos Bíró László most vereséget szenvedett, indokolt, hogy a szerencsi körzetben előválasztás legyen 2022 előtt" - nyilatkozta hétfőn.

Fekete-Győr András mindenesetre előtte pár nappal még az antiszemita jelöltnek kampányolt.

LMP

Hadházy Ákos, független országgyűlési képviselő a választás éjszakáján közzétett posztjával botrányt keltett. Írásában "az óriási pofon" okait fejtegette. Az LMP egykori társelnöke szerint a vereségben komoly szerepet játszott, hogy Bíró "nem volt jó jelölt", de a baloldali vezetők is hibáztak, amiért nem tudtak mást találni a helyére. Bejegyzésének legérdekesebb részében arról írt, hogy miután személyesen tájékozódott Bíró varrónős botrányáról, sokkal súlyosabbnak találta a botrányt, mint azt először gondolta volna. Éppen ezért jelezte aggályait a baloldali pártelnököknek, azonban a nyilvánosságnak nem szólt a korrupciós ügyről. Utána megkérdeztük a pártelnököket, hogy miért segítették a korrupció elhallgatását, de Jakab Péteren kívül Gyurcsány, Fekete-Győr vagy éppen Karácsony Gergely is hallgatott, nem válaszolt az Origónak.

Hadházy egyébként saját gondolatmenetét folytatva később az írta, hogy Bíró ügyének "tanulmányozása után lehet, hogy lesz feljelentés is. A radikális baloldali politikus dilemmának tartotta, hogy megszólaljon-e a kampány során az ügyben. "De mivel egy kampányban az ellenzék beszél a kormány jelöltjéről, a kormány pedig az ellenzékéről, ezért megvártam a kampány végét"- magyarázkodott nem túl meggyőző módon. Majd búcsúzóul tanácsokat is osztogatott baloldali szövetségeseinek, azt írva, hogy 2022-ben csak feddhetetlen jelöltek jöhetnek szóba, azaz nem olyanok, mint Bíró László.

Bár Hadházy azt írta, hogy a Bíróval kapcsolatban feltárt visszásságokat jelezte a baloldali pártelnököknek, volt olyan politikus, aki cáfolta ezt. Schmuck Erzsébet és Kanász-Nagy Máté, az LMP társelnökei közreadtak egy közleményt a párt honlapján, amelyben vehemensen támadták Hadházyt. "Az LMP szerint, ha egy politikus egy konkrét korrupciós ügyről hitelt érdemlő információhoz jut, akkor azonnal feljelentést kell tennie. Mindez vonatkozik kormánypárti és ellenzéki politikusokra, illetve a bármelyik oldalon felmerülő gyanús ügyekre" - fogalmazott a párt két vezetője.

Hozzátették, hogy "az LMP Hadházy Ákostól semmilyen korrupciós ügyről nem kapott tájékoztatást a borsodi kampány időszakában."

Jobbik

Szintén tagadta a Jobbik, hogy Hadházy megkereste volna őket Bíró László korrupciós ügyével.

Jakab Péter pártelnök az Origónak nyilatkozva azt állította, hogy Hadházy semmilyen információval nem kereste meg Bíró Lászlóval kapcsolatban. "Bíró László ennek ellenére lehetőséget adott Hadházy Ákosnak, hogy az otthonában betekintsen minden olyan iratba, amibe szeretne, és kérdéseket tegyen fel minden őt érdeklő témában" - tette hozzá.

Elmondása szerint a független képviselő a kampányhajrában ellátogatott Bíró Lászlóhoz, majd húsz perc kérdezősködés után megnyugodva távozott. Kifogásolta, hogy Hadházy mindössze ennyi időre látogatott a választókörzetbe, így egyáltalán nem vett részt a kampányban. "Pedig szükség lett volna rá, hogy – ahogy én – ő is végigjárja a választókörzet összes települését" - fejezte be gondolatmenetét.

Samu Tamás Gergely, a párt Békés megyei képviselője szerint a választás eredménye bebizonyította, hogy a Jobbiknak nem kell mindenkivel közösködnie. "A lényeg viszont, hogy bebizonyosodott: a mindenáron mindenkivel mindig összefogás önmagában egy nagy büdös semmi" - fogalmazott a politikus.

Nehezen viselte a vereséget Hódmezővásárhely baloldali vezetője A Jobbik-közeli Márki-Zay Péter minősíthetetlen kijelentést tett a nagyobbik kormánypártról egy nyilvánosságra került videófelvételen. A városvezetőtől nem áll távol a gyűlölködés: korábban a Fidesz többmilliós szavazótáborát sértegette. A baloldali politikust jól láthatóan kihozta béketűréséből az összefogás vasárnapi kudarca, több bejegyzésben is foglalkozott a témával. Egyikben arról írt, hogy 2022-ben mind a 106 baloldali jelöltnek lesz annyi ügye, mint a céges és antiszemita botrányba keveredő Bírónak volt. Másik posztjában pedig védelmébe vette a baloldal judapestező, tetűcsúszdázó jelöltjét.

MSZP

Beszállt a baloldali vitákba a szocialisták egykori elnöke, Lendvai Ildikó is. Közösségi oldalán azt írta, hogy "soha többé ne tegyék meg velem, velünk, hogy rossz szájízzel kelljen drukkolni a most derekasan helytálló jelöltnek! Hogy az ember kényszerű szájzárat vállaljon, ha nem akar a Fidesznek segíteni. Hogy még a sikernek sem lehetett volna teljes szívvel örülni, így meg csak a rossz szájíz keserűje marad." Bírónak, és a Jobbikot bírálva hozzátette, hogy "természetesen hiszek az emberek változásában, (én is változom), és azt is tudom, hogy egy jobbikosnak sem lenne könnyű lenyelni pl. engem."

Az MSZP politikusa úgy látja, hogy olyan szempontból hasznos volt a vereség, hogy így "még időben le lehet, le kell vonni a tanulságokat." Szerinte a baloldalnak nem lesz ereje ahhoz, hogy mindenütt, 3000 településen előválasztást szervezzen.

Volt jobbikosok

Igencsak aktívak voltak az időközi választás értékelésében a volt jobbikosok. Természetesen dühösek, hiszen semmi hasznuk nem származott abból, hogy a Gyurcsány-koalíció részévé váltak. A vereség után egy majdani külön listáról is elkezdtek beszélni, de természetesen mindenki pontosan tudja: úgyis összeállnak, hiszen úgyis Gyurcsány Ferenc dönt mindenről.

Készül a bukta 2022-re, ami nem narancsos, hanem vegyes gyümölcs ízű lesz - így értékelte Sneider Tamás, korábbi Jobbik-elnök a baloldal választási vereségét. Szerinte "minden valamire való politológus, választási szakember és persze politikus tudja, hogy ez az ellenzéki eredmény egy országos választáson még kevesebb szavazatot jelentene, mint ezen az időközin."

Varga-Damm Andrea hosszas okfejtésében arra jutott, hogy "nincs mégsem annyi ellenzéki szavazó, aki elfogadja az elvtelen, önfeladó, egymásba olvadó, értékrend nélküli ellenzéki politikát." Értékelésében azt is írta, a baloldal "színtelen, szagtalan, vízió és koncepció nélküli volt. Harsányság és trágárság annál inkább. A keménykedő kommunikáció, amint látjuk, inkább taszítja az embereket, mint vonzaná." Végül aláhúzta, a választók világosan azt üzenték, hogy "nem kell az egy lista."

Bana Tibor független parlamenti képviselő szerint "az összefogás nem csodafegyver, az egysíkú kormányellenesség önmagában nem elegendő." Kitérve volt párttársának, Bíró Lászlónak a személyére, azt írta, innentől "nagyobb hangsúlyt helyezni a felvállalhatósági, morális kérdésekre is, amelyeknek – ahogy frissen tapasztalhattuk – nem lebecsülhető jelentőségük van." Egyértelműen az antiszemita politikusra utalva hozzátette, hogy "ne vegyen a hátára olyan jelöltet az ellenzék, akinek a politikai és törvényességgel szembeni előélete (szélsőséges kijelentéseket tett, volt már büntetve) hitelességi deficitet okoz".

Hasonlóan vélekedett a Jobbikból szintén kilépett Bencsik János. "Borsodban egy egyhangú és egyszínű ellenzék szenvedett vereséget. 2022-ben csak egy többhangú és többszínű ellenzék tud győzni" - írta. Bencsik úgy látja, "eljött a teljes újratervezés és a cselekvés ideje."

Magyarán, mindketten a több lista mellett éveltek, akárcsak a Jobbik egykori házi újságírója, Balogh Gábor is. "Két hete írtam arról, hogy ellenzéki együttműködés választechnikai szükségszerűség, és nem vudu varázsige. Ha pedig annak tekintjük, abból összefogás helyett összefogyás is lehet. Rohadtul mérges vagyok, hogy igazam lett." - írta bosszankodva a momentumos Déri Tibor által vezetett Újpesten főszerkesztősködő Balogh. Szerinte "még van idő újragondolni, van idő új varázsigéget kitalálni, mert önmagában a hozzáadott érték, vízió és mondanivaló nélküli összefogás-ráolvasás láthatóan nem működik."