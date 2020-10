Az Operatív Törzs szerdai online tájékoztatóján Müller Cecília beszámolt róla, hogy az előző 24 órában 920 újabb magyar állampolgár szervezetében mutatták ki a koronavírus jelenlétét, ezzel 40 782 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 27 idős krónikus beteg, ezzel ezer felé, 1023 főre emelkedett a járvány áldozatainak száma, 12 164-en azonban már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 27 595 fő, és 1538 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 156-an vannak lélegeztetőgépen. Az országos tisztifőorvos elmondta, hogy a meghaltak életkora 64 és 94 év között volt és valamennyiüknél kimutatható volt valamilyen, jellemzően szív- és érrendszeri társbetegség, öt főnél a közvetlen halálok tüdőgyulladás volt. A krónikus betegek vagy az életkoruk miatt veszélyeztetettek feltétlenül keressék házi-, illetve kezelőorvosukat, hogy karban legyen tartva az alapbetegségük.

Minél többen éljenek ezzel a lehetőséggel

A héten, legkésőbb október 20-áig minden praxisba megérkezik az influenza elleni védőoltás, a tisztifőorvos kéri, hogy minél többen éljenek ezzel a lehetőséggel. Müller Cecília közölte, a járvány lefolyásához nagyban hozzájárul, hogy az emberek miként tartják be a védelmi intézkedéseket.

A tisztifőorvos elmondta: rendkívül fontos a járvány kezelésében, hogy a lakosság betartsa az előírt szabályok mellett a különböző ajánlásokat is, hiszen a közösségi terjedés időszakában bárki hordozó lehet. Október 23-a kapcsán Müller Cecília elmondta: a zászlófelvonás és a díjátadók kivételével nem lesznek központi ünnepségek, és ennek figyelembevételét az önkormányzatoknak és egyéb szervezeteknek is ajánlotta. A tisztifőorvos arra is kitért, hogy a megfelelő számú szakember rendelkezésre áll a pandémia kezelésére, és az alapellátás is zavartalanul működik.

Az országos tisztifőorvos úgy fogalmazott: már nem szorulunk importra, megkezdődött a Remdesivir nevű készítmény hazai gyártása a Richter gyógyszergyárban, a szer klinikai tesztelése pedig a négy orvosképző egyetem klinikáján, valamint a Korányi kórházban zajlik.

Ennyien nem viseltek maszkot

Kiss Róbert, az operatív törzs műveleti központjának vezetőhelyettese arról tájékoztatott, hogy a rendőrség kedden 75 esetben intézkedett a védelmi intézkedések megszegőivel szemben. Nyolc esetben azért történt rendőri intézkedés, mert a tömegközlekedési eszközön utazók nem, vagy nem megfelelően viselték a maszkot, 67 alkalommal pedig azért, mert kereskedelmi üzletekben, közintézményekben, illetve a jogszabályban meghatározott egyéb helyeken szegték meg a védelmi intézkedések szabályait. Hozzátette, a kormányrendelet szeptember 21-ei hatályba lépése óta összesen 1240 rendőri intézkedés történt, ezek zömében figyelmeztetéssel végződtek. Jelezte azt is, hogy tegnap 30 esetben intézkedtek a hazánkon áthaladó tranzitforgalom szabályainak megsértése miatt. A rendőr alezredes hozzátette, jelenleg 23 815 személy van hatósági házi karanténban, ennek elektronikus ellenőrzését 1104 személy tette lehetővé. Közölte azt is, hogy a teljes schengeni belső határszakasz ellenőrzése október 31-éig hatályban marad.

Kiss Róbert arról is beszámolt, hogy Magyarország államhatárainál zökkenőmentesen lehet belépni. A teherforgalomban 3 órás várakozásra lehet számítani Röszkénél, Tompánál és Beregsuránynál, a személyforgalomban ez az idő pedig 2 óra.

Nem kell félniük a kismamáknak

Müller Cecília újságírói kérdésre elmondta: sem a pandémia első, tavaszi hullámában, sem pedig ősszel nem volt arra példa, hogy a koronavírussal fertőzött édesanyák a várandósság alatt, vagy a szoptatás során az anyatejjel Covid-19-cel megfertőzték volna a csecsemőjüket. Hozzátette: cseppfertőzéssel viszont a csecsemők is elkaphatják a betegséget, ezért fontos ügyelni a kézmosásra és a maszk megfelelő viselésére, akár szoptatás alatt is.

1600 szociális intézményből 52-ben van jelen a koronavírus, 641 fertőzöttet tartanak nyilván: 0,6 százalék a fertőzöttségi arány – mondta Müller Cecília.

Ez nagyon sokat segít

Rendkívül hatékony módja a kezelésnek a vérplazma-terápia. Ha középsúlyos állapotú a beteg, akkor el lehet vele kerülni azt, hogy intenzív osztályra kerüljön. Ha már rosszabb az állapota, akkor kiegészítő gyógyszerekre is szükség van a hatékonysághoz

– mondta kérdésre Müller Cecília. Van elegendő vérplazma, de az emelkedő esetszám miatt továbbra is gyűjti a vérplazmát az Országos Vérellátó Szolgálat. Akinek antitest lehet a szervezetében, jelentkezzen donornak – tette hozzá.

Vannak kijelölt intézmények, és akik nem ott dolgoznak, őket vezényelhetik át ezekbe a kórházakba, de arra ügyelnek, hogy a rendes ellátás ne sérüljön. Körülbelül ezer fő kirendelésére került már sor – mondta Müller Cecília. A fő cél, hogy a fertőzött beteg a legmagasabb szintű ellátást kapja meg.