A legfőbb cél most, hogy úgy fékezzék a vírus terjedését, hogy közben működjön a gazdaság, ezért is szigorított a maszkviselési és távolságtartási szabályokon a kormány. Mostantól kezdve a sporteseményeken, és egyéb rendezvényeken is kötelező lesz az arcot eltakarni, aki ezt nem tartja be, azt ki kell vezetni a rendezvényről. Orbán Viktor miniszterelnök korábban arról beszélt, hogy a "maszkviselés a védekezés alapja. Ha nem tartjuk be, bajt hozunk a fejünkre" – tette hozzá. Egészségügyi szakemberek szerint is minden szabály közül a legfontosabb, hogy használjuk a maszkot.