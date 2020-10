Továbbra is nagyon komoly veszélyt jelentenek a vírustagadók, különösen, hogy a pandémia újult erővel bukkant fel Európában, több országot is a bezárkózásra kényszerítve. Káros és végtelenül ostoba, ugyanakkor jól jövedelmező összeesküvés-elméleteikkel jelentékteleníteni próbálják a koronavírus-járványt, és annak egészségügyi hatásait. Jól mutatja a helyzet súlyosságát, hogy a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a napokban vizsgálatot indított egy cég ellen, mivel hazug, vírustagadó állításokkal próbálta reklámozni egyik termékét. A járványügyi szakemberek továbbra is azt kérik mindenkitől, hogy ne dőljenek be nekik, tartsák be a kormány által előírt szabályokat, különösen a maszkviselést.