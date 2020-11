Amikor szavazatokkal kellett volna megtámogatni a védekezést, akkor egyszer sem lehetett számítani a baloldalra. Mindezek mellett álhíreket terjesztettek a parlament bezárásáról is - hangsúlyozta Dömötör Csaba az Országgyűlés hétfői ülésén. A Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára szerint a baloldal a második hullámban sem támogatta a maszkviselési szabályok szigorítását. Az Országgyűlésben mindezek mellett az is szóba került, hogy a baloldali vezetésű városokban durva megszorítások történtek.

Bajban ismeri meg az ember a barátot, de sajnos az elmúlt időszakban világosan kiderült, hogy a baloldalra nem lehet számítani - mondta napirend előtt Kósa Lajos. A Fidesz frakcióvezető-helyettese felidézte, hogy Karácsony embere, Jávor Benedek korábban azt mondta, hogy ez a mostani járvány egyáltalán nem lesz veszélyes. Amikor pedig nyilvánvaló lett, hogy a mostani járvány komoly dolog, akkor a főváros első számú vezetője bevezette a BKV-járatok sűrűségének csökkentését, így növelve a tömeget. A kormánynak kellett meglépnie az ingyenes parkolás bevezetését is - mondta Kósa. Mindezek mellett hazugságokat terjesztettek az országról. Nem támogatták azokat a kulcsfontosságú intézkedéseket, amik kellettek a sikeres járványkezeléshez - tette hozzá. Kósa szerint amikor most arról beszélt az ellenzék, hogy szigorítani kell, akkor nem szavazták meg a szigorításokat, sőt Gyurcsány Ferenc maszk nélkül ölelkezett és puszilkodott.

Zsigó Róbert, a családokért felelős tárca nélküli miniszter parlamenti államtitkára válaszában elmondta, hogy a 2008-09-es válság során is csak a megszorításokban tudott gondolkozni a baloldal. Ezzel szemben most a magyar családokat és vállalkozásokat segíti a kabinet, így visszaépül a 13. havi nyugdíj is. Szólt arról is, hogy a családokat segíti a lakásfelújítási támogatás, az áfamentesség, valamint az illetékmentesség új lakás vásárlása esetén.

A baloldal gátolja a védekezést

Miskolc baloldali vezetése nemcsak a lakbért, hanem a temetési költségeket is megemelte, és mindez világosan mutatja, hogy a baloldal hátráltatja a védekezést - mondta Simicskó István. A KDNP frakcióvezetője napirend előtt kijelentette, hogy a baloldal minden szinten akadályozza a védekezés hatékonyságát. Budapesten Karácsony Gergely a vállalkozások adóját emelné, miközben a VII. kerületben az építményadót emelik - tette hozzá. Kispesten a piaci árusokat sarcolják, Ózdon pedig csökkentették az óvónők fizetését. A baloldal nem segít, hanem hátráltatja a védekezést - mondta Simicskó.

Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára válaszában azt mondta, hogy a baloldal minden kritikája álságos, mivel amikor lehetőségük volt arra, hogy segítsenek, akkor a csőd szélére juttatták az országot. Ezzel szemben az elmúlt évtized megmutatta, hogy a magyar emberek munkából tudnak és akarnak megélni, a mostani kormány pedig bebizonyította, hogy tud munkahelyeket teremteni - tette hozzá.

"Jakab Péter egy szélsőséges provokatőr"

A gond azzal van, hogy Ön egy parlamenti szabotőr és egy szélsőséges provokatőr - így reagált Orbán Balázs Jakab Péter (Jobbik) felszólalására. Ez egyébként egy munkahely is, és Ön évek óta tudatosan nem tesz eleget annak, hogy viselkedjen - tette hozzá a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára. Ön el tudja képzelni, hogy a vitázó orvosok krumplikat dobáljanak egymásra? Orbán Balázs felhívta a figyelmet, hogy saját baloldali szövetségesei vallották be, hogy tavasszal összevissza hazudoztak az Országgyűlésben az ellenzéki képviselők. Felhívta a figyelmet arra, az ellenzék felelőssége, hogy felelősen gondolkozzon az ország jövőjéről, míg a kormány feladata, hogy a meghozott intézkedéseket betartassák.

Fő cél a működőképesség megőrzése

Több kórházat bezártak, 16 ezer aktív ágyat megszüntettek, hatezer egészségügyi dolgozót elbocsátottak, és 600 milliárdot kivontak az ágazatból a kormányzásuk idején - így reagált Fülöp Attila Tóth Bertalan (MSZP) felszólalására. Az Emmi államtitkára szerint a mostani járvány terjedése nem függetleníthető Európától, és ahhoz képest jól védekezünk. Egymillió lakosra vetítve a magyar adat 2,5-szer jobb, mint az uniós átlag - tette hozzá. A magyar kormány márciustól kezdve mindent megtesz, hogy az embereket minél kevésbé érintse a járvány, miközben az ország működőképessége is megmaradjon - mondta Fülöp Attila.

Mikor kérnek ezért bocsánatot?

Két alapvető feltétele van annak, hogy növekedjenek a bérek: csökkenteni kell a munkát terhelő adókat és a munkának becsülete legyen - így reagált Dömötör Csaba Vadai Ágnes (DK) felszólalására. Mi megdupláztuk a minimálbért, miközben a baloldal csak 23 ezer forinttal emelt - mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára. A baloldal ehhez képest rekordmagas adókat, utcára tett százezreket és egyhavi elvett bért tud felmutatni - hangoztatta. Az államtitkár közölte, a foglalkoztatásért felelős brüsszeli biztos is egyértelművé tette, nem ígérik azt, hogy minden európainak ugyanakkora lesz a minimálbér, csak egy javaslatról van szó. Ne terjesszenek valótlanságokat! - kérte a DK-s képviselőt. Szólt arról is, hogy Dobrev Klára, Gyurcsány Ferenc felesége olcsónak és tanulatlannak nevezte a magyar munkavállalókat, amely miatt bocsánatot kell kérnie.

Kitért a koronavírus-járvány miatti egészségügyi védekezésről. Bírálta, hogy az ellenzék a halottak számával kampányol. Majd azt kérdezte, hol volt az ellenzék, amikor a védekezést erősítő döntésekről kellett határozni. Hozzátette: a múlt héten egyetlenegy baloldali párt sem szavazta meg a karanténszabályok szigorítását. Lépéseket követelnek a gazdaság és az egészségügy területén is, de minden alkalommal bedugják a botokat a küllők közé - fogalmazott. Elmondta, az ellenzék megtagadta a járvány elleni védekezésben a részvételt és ez így is marad.

Újabb kórházakat nyitnak meg

Az nem érzelmi, hanem ténykérdés, hogy lehetett-e számítani az ellenzékre tavasszal, mivel egyetlen intézkedést sem szavaztak meg – így reagált Fülöp Attila Keresztes László Loránt (LMP) felszólalására. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára szerint a magyar halálozási számok lényegesen jobbak, mint az uniós átlag. A járvány előrehaladásával folyamatosan nőni fog a COVID-ágyak száma – tette hozzá. A mostani helyzetben hat további kórházat vonnak majd be – jelentette be Fülöp Attila.

Álhíreket terjesztett a baloldal

Amikor a magyar egészségügy teljesítményét támadják, akkor nem a kormányt, hanem a frontvonalban harcolókat támadják – így reagált Dömötör Csaba Burány Sándor (Párbeszéd) napirend előtti felszólalására. A Miniszterelnöki Kabinetiroda elmondta, 100 ezer lakosra vetítve Magyarországon 14-en, Svédországban 58-an, az Egyesült Királyságban 67-en, Spanyolországban 74-en, Belgiumban pedig 93 haltak meg.

Szólt arról is, a baloldal javaslatait zárójelbe teszi az a körülmény, hogy amikor szavazatokkal kellett volna támogatni a védekezést, akkor nem lehetett rájuk számítani. Felidézte, hogy a baloldali ellenzék az első hullámban nem szavazta meg a védekezésről szóló törvény gyorsított tárgyalását, magát a törvényt sem, helyette álhíreket terjesztett. Dömötör Csaba közölte, a baloldal a második hullámban is akadályozza a döntéshozatalt: múlt héten nem szavazta meg a karanténszabályok szigorítását. Nem támogatta a Gyurcsány-párt, az LMP, az MSZP vezetői és Karácsony Gergely főpolgármester pártja sem - közölte. "A baloldalra nem lehet számítani, ha baj van" - összegezett.

Kijelentette, a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a gyors döntéshozatalt. Az ellenzéki javaslatok közül felidézte a digitális oktatás és a vásárlási idősáv újbóli bevezetését, illetve a tömegközlekedés használatának korlátozását. Azt firtatta: az ellenzék konzultált-e ezekről a javaslatokról. Nehéz eldönteni, hogy a gáncsoskodásaik vagy a kapkodásuk jelenti a legnagyobb hátrányt a járvány elleni védekezésben - címezte szavait a baloldali frakcióknak, utalva arra, hogy volt olyan javaslat, amelyet az ellenzék visszavont.

Az államtitkár kitért arra, hogy a kormány bértámogatásokat, kedvezményes hitelprogramokat indított, hitelmoratórium lépett életbe, kibővült az otthonteremtési program. Rögzítette, már annyian dolgoznak Magyarországon mint januárban, a járvány előtti időszakban. Elmondta, bár "a vírus erőteljesen oldalba kapta" a magyar gazdaságot, a megtorpanás mértéke az uniós átlag alatt maradt.