A tárcavezető kifejtette: "ha virtuálisan is, de összeültünk öten, közép-európai külügyminiszterek az osztrák kolléga kezdeményezésére". Ez Ausztriát és annak négy keleti szomszédját: Magyarországot, Szlovéniát, Szlovákiát és Csehországot jelenti, ezt a formátumot korábban bevezették és azóta is fenntartják - emlékeztetett.

Hangsúlyozta: ezúttal nyilvánvalóan a járványhelyzetről beszéltek, mert az egész közép-európai térségre igaz az, hogy a második hullám számait és összetettségét tekintve is rendkívül komoly kihívást jelent minden országnak. Az első hullám alatt "abszolút tragédiaként megélt rekordadatoknak" most a négy-ötszöröse a napi átlaggá vált - mondta. Hozzátette: ez mutatja, hogy a helyzet sokkal súlyosabb, mint tavasszal volt.