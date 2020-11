A baloldal ugyanazt csinálja, mint tavasszal, a koronavírus-járvány első hulláma alatt: konkrét hazugságokkal próbálja megakadályozni a sikeres járványkezelést. Hiába kérte most is tőlük a kormány, hogy a sikeres védekezés érdekében tegyék félre politikai ambícióikat, jövőbeni terveiket, és fenntartásaikat, jól láthatóan, ezt nem voltak hajlandóak megtenni. Míg tavasszal kamuvideóval, most egy végtelenül ostoba kamuhírrel próbálják a kabinet munkáját nehezíteni. A baloldal ismét megmutatta, hogy a hatalom (és persze a pénz) megszerzésének reményében mindenre képesek, még az álhírgyártás is belefér nekik.