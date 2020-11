Az egyik legnagyobb budapesti bevásárlóközpont boltjainak alkalmazottai közül sokan nem törődnek az új típusú koronavírus elleni szabályok betartásával. Az Origo olvasója küldött be több képet a hatodik kerületi üzletből. Azt írta, húsz olyan helyen járt, ahol szabálytalanságot tapasztalt. A képeken látszik, hogy több boltban ki van írva, hogy a vásárlóknak maszkot kell viselniük, de az eladók ezt nem tartják be. Lefotózott olyat, aki az állán viselte a maszkot, olyat, akinek a füléről lógott le, de olyan fotókat is kaptunk, amelyeken az látszik, hogy egy adott üzlet eladóján egyáltalán nincs is maszk.