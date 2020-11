Az európai átlag a magyar átlag másfélszeresét teszi ki: a fertőzötteket tekintve az EU 27 tagállama között a 11., a meghaltakat tekintve pedig a 15. helyen állunk – hangzott el az Operatív Törzs hétfői tájékoztatóján. Kiderült az is, hogy mostantól kezdve a krónikus beteg tanárok digitálisan is oktathatnak.

Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára az operatív törzs hétfői tájékoztatóján ismertette: 501 kizárólag középiskolai feladatot ellátó köznevelési intézmény tantermen kívüli digitális munkarendben működik múlt szerda óta. 31 iskolában van hétfőn rendkívüli szünet. Ez az 1-8. évfolyamon tanító iskolák 1,2 százaléka.

210 helyszínen van tantermen kívüli digitális munkarend, ami az 1-8. évfolyamon tanító iskolák mintegy 8 százaléka. A digitális átállás 15 esetben érinti a teljes intézményt is. 222 óvodában kellett rendkívüli szünetet elrendelni hétfőre, ez az óvodák 7, 5 százaléka. Hozzátette: ezek az adatok tanévkezdés óta a koronavirus.gov.hu oldalon minden reggel közzé vannak téve.

Az államtitkár arról is szólt, hogy 53 olyan eset van, ahol 10 fő fölé emelkedett a fertőzött diákok száma, ebből 47 esetben gimnáziumokról van szó. A pedagógusok körében az esetek 63 százalékában egyetlen kolléga fertőződött meg. Jelenleg kilenc olyan esetről lehet tudni, ahol több mint 10 pedagógus fertőződött meg.

Digitálisan oktathatnak a krónikus beteg tanárok

Maruzsa Zoltán tudatta, hogy hétfőn kiküldik az iskolákba Kásler Miklósnak, az EMMI miniszterének határozatát arról, hogy a krónikus beteg tanárok digitális módszerrel is oktathatnak, ha ehhez a technikai feltételek biztosítottak, és megoldható a tanulók felügyelete is. Elmondta, az iskolaigazgatók az EESZT-n keresztül napi információkat kapnak a fertőzöttségi adatokról, és hasonló rendszer épül a Kréta rendszerben is. Ugyanitt online órák megtartására alkalmas rendszert is kidolgoznak. Hozzátette, valamennyi intézkedés a védelmet szolgálja.

Európai átlag alatti a magyar fertőzésszám

Európa küzd a járvánnyal, naponta emelkedik a fertőzöttek és a meghaltak száma. Hazánkban egy nap alatt 6495 újabb magyar állampolgár szervezetében mutatták ki a koronavírust, ezzel 147 961 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 93, többségében idős, krónikus beteg, így 3190-re emelkedett a járványhoz köthető áldozatok száma, 34 010-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 110 256 fő, 7236 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 582-en vannak lélegeztetőgépen – ismertette az előző 24 óra járványügyi adatait az országos tisztifőorvos. Müller Cecília beszámolt róla, hogy a laboratóriumi vizsgálatok esetében egy helytelen adatot közöltek hétfő reggel, ezt korrigálni fogják, és még hétfőn közzéteszik a pontos számokat. Az európai átlag a magyar átlag másfélszeresét teszi ki: a fertőzötteket tekintve az EU 27 tagállama között a 11., a meghaltakat tekintve pedig a 15. helyen állunk. Felidézte, a fertőzöttek és a meghaltak számában az uniós középmezőnyben található Magyarország, a legfiatalabb halott most 33 éves volt, a legidősebb 98 éves.

Senki ne halmozzon fel gyógyszereket!

Figyelmeztetett, "nem ismerjük az immunrendszerünket", mindegyikünknek védekeznünk kell, be kell tartanunk a jogszabályokat, ajánlásokat, nagyon nagy az egészségügyi dolgozók leterheltsége. 7000-nél is több fertőzött van kórházban, csaknem 600-an lélegeztetőgépen is vannak. Bejelentette, az őszi szünetben teljeskörűen fertőtlenítettek az iskolában, illetve azt, hogy a katonák már a "hőmérőzésben" is segítenek az egészségügy terheinek csökkentésében.

Már 6 szűrőbusz van szolgálatban, de csak azok számára, akiket a háziorvos odaküld - húzta alá Müller Cecília. Hangsúlyozta azt is, hogy a gyógyszertárak nyitva vannak, de kérte, hogy senki se halmozzon fel gyógyszereket otthon felesleges mennyiségben. "Ugyanígy biztonságos a hozzáférése az egyéb élelmiszercikkeknek is, felesleges a felvásárlási láz Magyarországon" - figyelmeztetett. De azt is elmondta, "nehéz idők előtt állunk", a "fegyelmezett magatartásunkkal segítsük a védekezésben részt vevőket".

Bezárattak egy edzőtermet

Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese elmondta, a maszkellenőrzésekkel kapcsolatban az önkormányzatoké a jog, hogy a közterületeken meghatározzák a szabályokat. "Több mint 900 személlyel szemben intézkedtek a rendőrök a hétvégén" - számolt be róla. 14 üzletet zártak be átmenetileg - hét napra - a hétvégén, ezek közül 11-et Budapesten. Kiemelt egy olyan esetet is, hogy egy cipőboltban reklámfilmet forgattak, oda többször vissza kellett menni a rendőrségnek, ott is 7 napos zárással éltek. Egy edzőtermet is nyitva találtak a hétvégén, 13 edző személlyel.

A jogkövetést ennek ellenére általánosságban megfelelőnek tartja, csak kisebb szabálytalanságok vannak. A gyalogosforgalom éjszakai gyérségével is elégedett. Hétvégén 47 680 házi karanténban tettek látogatást a rendőrök. Mobilon 3424 ember vállalja az ellenőrzést.

Ennyi intézkedés történt

3080 személlyel szemben intézkedtünk, 1644 helyszíni bírságot szabtunk ki, 1099 személy ellen tettünk szabálysértési feljelentést - mondta Kiss Róbert annak kapcsán, hogy a kijárási korlátozást és a kijárási tilalmat hányan szegték meg.

A halottkém állítja ki a halált megállapító dokumentumot. Magyarországon úgy döntöttünk, hogy ha valaki bármikor pozitív személy volt, a koronavírusos halottak közé számítjuk. Azokat is, akiknél nem volt a halál oka a koronavírus. Legtöbbször kísérőbetegség a koronavírus – mondta kérdésre Müller Cecília.