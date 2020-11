Hiába törölte a Facebook az egyik ismert magyar vírustagadó, az álorvos, Gődény György több oldalát, később hagyta, hogy gond nélkül újraszervezhesse virtuális birodalmát. Olyannyira, hogy a Gődény-hálózat jelenleg minden eddiginél erőszakosabb: az ország összes megyéjében és a fővárosban is van vírustagadó csoportosulás, sőt, az álorvos létrehozott egy világ- és egy európai oldalt is. Ezeken olyan képtelenségekről van szó, mint hogy az egész vírus csak kitaláció, vagy senki ne oltassa vagy teszteltesse magát, mert beteg lesz. Mindez nemcsak hazugság, de nagyon veszélyes is abban az időszakban, amikor minden korábbinál jobban kell védekezni a vírus ellen.

Kritikus ponthoz érkezett Európa a koronavírus elleni küzdelemben, hiszen több országban is kimerültek az egészségügyi rendszer kapacitásai. Belgiumban több ezer nyugdíjas halt meg a járványban azért, mert megtagadták tőlük a kórházi kezelést. Szintén rossz a helyzet Németországban, ahol már a koronavírusos orvosokat is munkába állítanának, Bulgáriában pedig kénytelenek bevetni a nyugdíjas szakembereket. Arról nem is beszélve, hogy sok országban rengetegen kerültek tüdőgyulladással lélegeztetőgépre, amiből sok helyen már most hiány van.

Bár Magyarország európai viszonylatban kifejezetten jól áll, az intenzív osztályok közel harmada betelt. Éppen ezért nem véletlen, hogy a járványügyi szakemberek és az orvosok az előírt szabályok eddiginél is szigorúbb betartását kérik. A vakcina megérkeztéig ugyanis csak egyetlen módon lehet megakadályozni a vírus terjedését: ha mindenki a rendeltetésének megfelelően viseli a maszkot, és betartja az egészségvédelmi szabályokat.

Nehéz a helyzet, mégis vannak olyanok, akik önös érdekből, azaz pénzért, esetleg tájékozatlanságból (fogalmazhatunk így is: ostobaságból) vagy éppen rosszindulatból megtagadják ezeknek az intézkedéseknek a betartását, és ami ennél is rosszabb, másokat is erre buzdítanak. Felelőtlenségüknek komoly következményei vannak, hiszen ezzel életeket tesznek kockára.

Engedi a vírustagadást a Facebook

Több cikkünkben is foglalkoztunk (itt, itt és itt olvasható) a vírustagadók életveszélyes összeesküvés-ostobaságaival, amelyek éppen azt próbálják meg gyengíteni, amire most a leginkább szükség van: a társadalomnak a járvánnyal kapcsolatos fegyelmezett viselkedését.

Ennek a csoportosulásnak egyik legismertebb arca Gődény György, aki "szerényen" csak

Doktor Gődénynek nevezteti magát, pedig nincs is orvosi végzettsége.

Az álorvos elsősorban a virtuális térben, azon belül is a Facebookon terjeszti kártékony elméleteit. Közszereplős profilját több mint százezren kedvelik. Ezenkívül összehozott egy másik, százezres követőbázissal rendelkező oldalt, amit szeptember végén a Facebook betiltott. Erre azért került sor, mert a felületen

az áltudományos hírektől kezdve a hazugságokon át a kamuvideókig hemzsegett minden.

A vírustagadó közszereplői oldalán még aznap bejelentette, hogy folytatja a "harcot", és egyúttal arra kérte követőit, hogy szerveződjenek újra, lépjenek be a lakóhelyük szerinti csoportokba. Arra, hogy pontosan hova is lehet csatlakozni, adott egy hosszú listát. Ez alapján az ország összes megyéjében, és a fővárosban alakult ilyen csoportosulás. Sőt, Gődény létrehozta a "Normális élet Európában" és a "Normális élet a világban" elnevezésű oldalt is, amivel a Magyarországon kívül élőket célozta meg. Azóta a Facebook november elején törölt egy másik, 80 ezres csoportot is, azonban Gődény ezt is újraszervezte. Jelenleg az oldal 25 ezer kedvelésnél tart.

Bár

a Facebook letiltotta Gődény előző vírustagadó oldalát, lassan három hónapja nem avatkozott közbe Gődény új vírustagadó oldalai miatt.

Csoport neve Követők száma Mikortól működik? Normális Életet Akarunk! 25,6 ezer 2020. november 6. Normális élet Magyarországon 1,9 ezer 2020. szeptember 1. Normális élet Budapesten 12 ezer 2020. szeptember 1. Normális élet Bács-Kiskun megyében 2,6 ezer 2020. szeptember 1. Normális élet Baranya megyében 3,9 ezer 2020. szeptember 1. Normális élet Békés megyében 5,1 ezer 2020. szeptember 1. Normális élet Borsod megyében 3,3 ezer 2020. szeptember 1. Normális élet Csongrád megyében 2,2 ezer 2020. szeptember 1. Normális élet Fejér megyében 3,2 ezer 2020. szeptember 1. Normális élet Győr-Sopron megyében 2,9 ezer 2020. szeptember 1. Normális élet Hajdú-Bihar megyében 3 ezer 2020. szeptember 1. Normális élet Heves megyében 1,7 ezer 2020. szeptember 1. Normális élet Komárom-Esztergom megyében 2,2 ezer 2020. szeptember 1. Normális élet Nógrád megyében 1,7 ezer 2020. szeptember 1. Normális élet Pest megyében 4 ezer 2020. szeptember 1. Normális élet Somogy megyében 1,4 ezer 2020. szeptember 1. Normális élet Szabolcs megyében 2,4 ezer 2020. szeptember 1. Normális élet Szolnok megyében 3,2 ezer 2020. szeptember 1. Normális élet Tolna megyében 1,4 ezer 2020. szeptember 1. Normális élet Vas megyében 1,6 ezer 2020. szeptember 1. Normális élet Veszprém megyében 1,9 ezer 2020. szeptember 1. Normális élet Zala megyében 3,6 ezer 2020. szeptember 1. Normális élet Európában 1,6 ezer 2020. szeptember 1. Normális élet a világban 294 2020. szeptember 1.

Elég speciális ez a Facebook-logika: míg a jobboldali véleményformálók rendszerint azonnal büntetést kapnak egy-egy politikailag inkorrektnek tartott (természetesen teljesen jogszerű) mondatukért, addig az emberéleteket veszélyeztető vírusszkeptikusok szabadon garázdálkodhatnak.

Egetverő hazugságok

Gődény tehát újraszervezte oldalait, és minden eddiginél intenzívebb támadást indított a járványügyi intézkedések ellen. Mindezt egy országos kampányra húzta fel, amivel azt célozza, hogy senkit ne lehessen védőoltásra kötelezni. Már a kiindulópont is hazugság, hiszen az, hogy valaki igénybe vesz-e bármilyen egészségügyi szolgáltatást, teljes egészében szabad elhatározás kérdése. Magyarán

nem rendelt el senki kötelező oltást a vírussal összefüggésben.

A kezdeményezés azért rendkívül ártalmas, mert a kormány komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy az emberek éljenek az ingyenes influenza elleni védőoltással, és majd a későbbi koronavírus elleni vakcinával.

Az álorvoshoz köthető "Normális élet" nevű oldalakat összefogja, hogy

azokon egészen képtelen hazugságok jelennek meg, mindenféle kontroll nélkül.

A felületek gyakorlatilag a vírustagadók dühöngőiként funkcionálnak, ahol megállás nélkül hergelik egymást a különféle manipulatív "hírekkel". A leginkább a szektákhoz hasonlítható csoportosulásoknak az az általános gondolatmenete, hogy nincsen semmiféle járvány, azt csak az országok gazdaságait megroppantani akaró háttérhatalmak kreálták a sajtóban. Ebből kifolyólag szerintük nincs szükség maszkra, és nem szabad beadni az oltóanyagokat. Ennek terjesztése érdekében

csak és kizárólag torzított, áltudományos, és a témát egyoldalúan megközelítő álhíreknek adnak helyet.

Köreikben szélsebesen terjed egy videó, amiben egy monoton férfihang olyanokat mond, hogy "a PCR-tesztekből bármit ki lehet hozni pozitívra". Majd helytelen magyarsággal hozzáteszi, hogy a járvány "csak a média által van nyomatva. Nincsen második hullám, mivel nem volt első hullám sem. Nincsen semmilyen pandémia. Ez az egész arról szól, hogy a világ gazdasági rendszerét összeomlasszák. És ez napról napra csak őrültebbé fog válni"

Van olyan csoporttag, aki egyenesen Covid19-halott gyártásról írt, és ezt egy 8 perces videóval próbálta alátámasztani. "Egy újabb összefoglaló a szándékos pánikkeltésről, a számok növeléséről, és ezek relevanciájáról!!!" - tette hozzá.

Egy másik posztoló pedig arról irkált, hogy "a PCR-teszt egy megtévesztés, amit már a politika is elismert". A vírustagadók által terjesztett összeesküvés-baromságokkal összhangban kiemelte, hogy a hatalom "a PCR-teszt eredményeit használja a polgárok szabadságának korlátozására és további önkényes intézkedések megtételére".

De akad olyan álbeszámoló is, ami a tesztvétel borzalmairól szól. A történet szerint egy Franciaországban élő nő elment a fogorvosához, aki azt kérte tőle, csináljon egy tesztet. Nagy nehezen rászánta magát, és állítása szerint a mintavétel után elkezdett szédülni, aztán a jobb arca megdagadt, a feje görcsösen fájt, szédült, hányt. A már elsőre is hihetetlen történet természetesen arra futott ki, hogy senki se menjen el tesztelni, mert rosszul lesz. "Csak szeretném, ha tudnátok, én már rájöttem, hogy mekkorát hibáztam, hogy elmentem a tesztre" - összegzett a kamu-horrortörténet végén. Egyre több a "megtért" vírustagadó Bár a vírustagadók körében a legtöbben hűen követik Gődényt, utólag egyre több szkeptikus belátja, hogy korábban felelőtlenül viselkedett. Bár a vírustagadók körében a legtöbben hűen követik Gődényt, utólag egyre több szkeptikus belátja, hogy korábban felelőtlenül viselkedett. Nemrég még túlzottnak tartotta a koronavírus-fertőzéssel kapcsolatos félelmeket Bankos Barnabás korábbi labdarúgó, jelenlegi futballedző. Nagyot fordult az álláspontja, miután koronavírus-fertőzés miatt kórházba került. A negyvenéves férfi köhögőrohamok közepette számolt be a sajtónak saját esetéről. "Nem vettem komolyan a veszélyt, azt hittem, nem is létezik ez a sz*r. Biztosra vettem, hogy sportolóként nem kaphatom el. Aki könnyebb tünetekkel átvészeli, vagy nem fertőződött meg, annak fogalma sincs, milyen, de senki ne bízzon abban, hogy erős a szervezete, és vele nem történhet meg" - fogalmazott. Megpróbálnak bizonytalanságot kelteni

Az úgynevezett vírustagadók és oltásellenes mozgalmak megalapozott szakmai véleményekkel nem rendelkeznek, és elbizonytalanítják az embereket

Müller Cecília országos tisztifőorvos. Arra kérte ezt a csoportot, hogy ne terjesszék a nézeteiket. - szeptember végén ezt mondta az Operatív Törzs szokásos sajtótájékoztatójánországos tisztifőorvos. Arra kérte ezt a csoportot, hogy ne terjesszék a nézeteiket.

Ócsai Lajos járványügyi szakember, az ÁNTSZ járványügyi főosztálya korábbi vezetője pedig az Origónak nyilatkozott. Azt mondta, "ezek a gondolatok végtelenül károsak. Nagyon sok életet veszélyeztetnek - és soha nem vállalják majd ezért a felelősséget" .



Szintén ezen az állásponton van Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa, aki az Origónak arról beszélt, hogy a vírustagadók akár szimpatikusnak is tűnően levezetik azt, hogy miért nem veszélyes a vírus. Ezzel pedig az a gond, hogy aki hajlamos ezeknek a téveszméknek a befogadására, el is hiszi. Pedig ez valójában egyáltalán nem így van. Az oltásellenesek ugyanilyen károkat okoznak.