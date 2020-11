Elképesztő tömeg volt a budapesti 4-6-os villamoson és a megállókban a péntek délutáni csúcsforgalomban - sőt, már kora délután is. Az Origo fotósa a körúti megállóknál is azt látta, hogy tömve volt a megálló és a villamos is, ami a járványhelyzet idején nagyon veszélyes. A kormány döntött november elején, hogy a járvány elleni védekezésért sűríteni kell a tömegközlekedési járatokat, de a főváros baloldali vezetése - talán felelőtlenségből, talán valamilyen rosszul értelmezett, meglehetősen kártékony politikai megfontolásból ezt nem hajtotta végre.