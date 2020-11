Nem egészen érthető, hogy miért kell komolyan venni Soros szavait, ha amerikai állampolgár, és semmilyen befolyása nem lehet európai kérdésekre - mondta a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő arról is beszélt, hogy a koronavírus-járvány elleni védekezésben ki kell tartani. Szólt arról is, hogy várhatóan jövő héttől lehet regisztrálni a koronavírus elleni védőoltásra.

A miniszterelnök csütörtökön a lengyel kormányfővel tárgyalt. Ezzel kapcsolatban kiemelte, a válságkezelésben nem lehet összekötni a politikai megközelítést és a pénzügyi lépéseket, ez egy felelőtlen, rossz álláspont az EU képviselőitől.

Orbán Viktor szerint éket szeretne verni az unió a közép-európai országok szövetsége, együttműködése közé. Magyarország meg fogja védeni nemzeti szolidaritását, szuverenitását, keresztény életmódját, nagy perspektívát lát a közép-európai államok együttműködésében. – Együtt könnyebben válunk erősebbé, ez egy új perspektíva, időt vesz igénybe, de egy új történelmi folyamat a következő tíz évben – közölte a miniszterelnök.

A szabadságunk a tét

Ahhoz, hogy az EU válságkezelő alapja és a költségvetés el legyen fogadva, a magyar és a lengyel szavazat nélkülözhetetlen. Az itthoni pozíciónk beton szilárdságú, nem akarunk kompromisszumot kötni, de a bajba jutott államoknak oda kell adni a pénzt. A Soros-hálózat úgy gondolta, hogy ha nyomást helyeznek ránk, akkor feladjuk az ellenállást, és pénzen megvásárolhatnak, de ezt nem tudják megtenni, ha szabadságról, függetlenségről van szó. A miniszterelnök kiemelte, világossá kell tenni, hogy Sorosnak nem lehet szava európai politikai kérdésekben. – Már öt éve meg akarta büntetni azokat, akik nem engedik be a migránsokat, ezt az elvet Brüsszel is átvette. Aki nem fogad be migránsokat, az szerintük nem lehet jogállam. Mi ezt visszautasítjuk, nem volt helyes, hogy például a németek engedtek ennek a nyomásnak - mondta Orbán Viktor.

Nemet kell mondani a multikulturalizmusra

A kormányfő kiemelte, hogy hazánknak ezeréves történelme van az ügy kapcsán, eddig sem változtatott az álláspontján, ami továbbra is az, hogy Magyarország a magyaroké. „Jobb lett volna, ha Európa az európaiaké marad, de úgy látom, ez nincs így. Magyarországon azonban ez így marad" – mondta Orbán Viktor.

Orbán Viktor szintén aláhúzta, hogy semmiképpen se nyugatosodjunk úgy, hogy átvesszük a multikulturális társadalmat. „Brüsszelben fordítva ülnek a lovon, amikor azt gondolják, hogy a bevándorlás a megoldás. A mi álláspontunk, hogy ez maga a probléma" – fogalmazott. Orbán Viktor szerint a fő kérdés a közép-európai térségben, hogy ne legyünk bevándorlóország.

„Amikor egy országban 8–10 százalék lesz a bevándorló, keresztény kultúrkörön kívül érkezők száma, akkor nem lehet ezt visszafordítani" – fejtette ki.

A nyugat-európai hazafiak úgy érzik, hogy napról napra csúszik ki a talaj a lábuk alól. Nekünk nincs ilyen problémánk, mert nincsenek bevándorlók, és amíg nemzeti kormányok vannak, nem is lesznek.

Nekünk nem az együttélés kérdését kell megoldanunk, hanem azt, hogy miként kerüljük el azt a kényszert, hogy olyanokkal éljünk együtt, akikkel nem akarunk – tette hozzá.

Orbán Viktor annak kapcsán, hogy a Project Syndicate nem hozta le a Sorosnak címzett válaszcikkét, csak annyit mondott: „Ez a baloldali sajtószabadság".

Az egészségügy állni fogja a sarat

Orbán Viktor úgy fogalmazott, két csatatér van most: a kórházak és az iskolák. „A kórházakban életet, az iskolákban a munkahelyeket védjük. A kórházakban nincsenek biztató jelek, most mindenkit kitartásra biztatok, mivel a korlátozásokból még két hét van" - mondta. Összességében egyre többen vannak kórházban, és hamarosan el fogjuk érni a 10 ezres számot is, de az egészségügy állni fogja a sarat - húzta alá a miniszterelnök.

A kormányfő arról is beszélt, hogy az oltási tervet már hetekkel ezelőtt kidolgozták. 13 ezer helyszín lesz, ahol a tömeges oltás megtörténik majd. December-január környékén kell bevezetni azt az oltási tervet, amikor még kevesebb vakcina érkezik majd, mint amennyi az igény. A torlódás elkerülése érdekében előjegyzésbe vehetik majd magukat az emberek, ez a program a jövő héten indulhat. Levélben és interneten lehet majd regisztrálni - mondta a kormányfő. Fontos, hogy csak Magyarországon ellenőrzött és engedélyezett oltóanyag kerülhet forgalomba.

Orbán Viktor a karácsonyi intézkedésekről azt mondta, hogy Nyugaton többen bezárnának a síszezonban. Arra kérte az embereket, hogy ne fizessenek be nyugati síutakra, mert nem fogják tudni beváltani azt, itthon pedig komoly karanténkövetkezményekkel kellene számolni.