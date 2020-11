A vírustagadók a járvány felbukkanása óta erőszakosan terjesztik nézeteiket, aminek sajnos sokan bedőlnek. Időről időre azonban kibukik az igazság, megmutatva, hogy minden szakmai alapot nélkülöző elméleteik nem többek szimpla hazugságnál. Az elmúlt hónapokban többször is előfordult, hogy egy vírustagadó, miután elkapta a betegséget, mindent átértékelt magában. Ezek az esetek tanulságul szolgálhatnak valamennyiünk számára, ezért az Origo a főszereplők személyes történetén keresztül összegyűjtötte a legdrámaibb történeteket.

Pataky Attila Magyarország egyik legismertebb és legnagyobb rajongótáborral rendelkező rocksztárja, azonban néhány megnyilvánulása időként megosztja a hazai közvéleményt. Tavasz elején azzal került be a hírekbe, hogy bagatellizálta a koronavírus-járványt, amit a háttérhatalom és annak vezetőinek spekulációjaként értékelt. Az Edda énekese többek között olyan meghökkentő gondolatokat osztott meg a nyilvánossággal, miszerint nincs is pandémia, a kitalációval a világ urai csak sakkban akarják tartani az embereket.

"Meggyőződésem, hogy a koronavírus-hisztériát a háttérhatalom és a világ vezetői terjesztik azért, hogy kipróbálják, mennyire lehet megijeszteni az embereket, és talán arra is jó ez az egész, hogy elleplezzenek valami fontosat, amiről nem akarják, hogy tudjunk" - jelentette ki a Ripostnak adott márciusi interjújában, és hogy a pandémia "egy orbitális műhiszti". Tegyük azért hozzá: Pataky Attila egyszerűen azt mondta, amit akkor gondolt, de például a Gődény nevű áldoktorral szemben nem pénzért csinálta, és kétségtelenül még akkor mondta, amikor az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nem minősítette világjárványnak a Kínából érkező kórt.

Később azonban elkapta a betegséget, aminek következtében teljesen megváltozott a véleménye. A vírustagadó énekes, miután szeptemberben súlyos koronavírusos tünetekkel kórházba került, egy rádiós műsorban megrendülten nyilatkozott arról, hogy nagyon nehezen élte meg a betegséget.

Alázatosan jelentem, nagyon erősen megtanított a sors, hogy kicsit halkabban, nem kell annyira harsánykodni, nem kell annyira véleményeskedni

- kért elnézést mindenkitől, amiért korábban mást mondott. Pataky Attila szervezete az átlagosnál is rosszabbul reagált a kórra, elmondása szerint mintegy 7-8 kilót fogyott betegsége ideje alatt.

"Nem gondoltam veszélyesnek a koronavírust, hiszen nem voltam sosem beteg. Makkegészséges voltam világéletemben, fociztam, futballista vagyok. Körülbelül tizenöt éve voltam utoljára orvosnál, sosem volt igazán komoly bajom. Voltak ismerőseim, akik karanténba kerültek, és olyanok is voltak, akik miután elkapták a kórt, lázasak lettek és tüsszögtek, de nem igazán hittem ebben a koronavírusban" - nyilatkozta megrendülten a Tényeknek Bankos Barnabás focista, aki korábban vírustagadó nézeteket vallott.

Csakhogy ő is nagyon beteg lett. A tökéletes fizikai állapotban lévő egykori focista váratlanul kórházba került, ahol pokoli fájdalmakat élt át, élete legrosszabb napjai voltak ezek.

Az első két nap olyan volt, mintha ördög lett volna a szervezetemben, minden porcikám fájt, egyik pillanatban a csontom fájt, aztán úgy éreztem, az agyam leszakad, aztán a hátam fájt, a tüdőm, a vesém

- mondta a Blikknek a 40 éves sportoló, aki sosem gondolta volna, hogy ez vele megtörténhet. "Az első napokban a sírás kerülgetett, felhívtam a volt páromat, azt hittem, nem fogom megélni a másnapot. Én fitt vagyok, sportolok, futok, kondizom naponta, sosem vagyok beteg, erős a szervezetem, mégis azt éreztem, hogy egyre megy ki az erő a testemből, mintha adná fel a szervezetem" - számolt be élményeiről. A Tényeknek mindezt kiegészítette azzal, hogy az első napokban a lábai és a kezei is zsibbadtak, a haja és a koponyája is őrjítően fájt.

Bankos összesen kilenc napot töltött a fertőző osztályon, végül sikeresen leküzdötte a vírust. Esete tökéletes példája annak, hogy a vírus nem válogat, mindenkire komoly veszélyt jelent.

Bár egy ideje már túl van a nehézségeken, a mai napig élénken foglalkoztatja betegségének története. A napokban egy érdekes posztban számolt be arról, hogyan teltek napjai a kórházban. Elmondása szerint volt olyan időszak, amikor éjjelente nem tudott úgy feküdni az ágyában, hogy ne fájjon valamije.

"Én voltam az egyik szószólója annak, hogy a coviddal kapcsolatos hírek kamu! Hát nem az! Elkaptam! Borzasztó érzés! Vigyázzatok magatokra, tartsátok be szabályokat, higgyétek el nekem, hogy nagyon megéri!" - így vallott közösségi oldalán egy 65 éves csömöri férfi arról, hogy betegsége előtt a vírustagadók nézeteit vallotta. Az összeesküvés-ostobaságokat olyan szinten terjesztette, hogy a hatóságok tavasszal előállították álhírterjesztésért.

Miután megfertőződött, minden szavát megbánta és bocsánatot kért mindenkitől. Családja tíz nappal a fent idézett poszt után közölte a férfi halálhírét. "Legyengült teste nem volt képes tovább harcolni a betegséggel. Fájdalommal búcsúzunk tőle. Emléke szívünkben örökké él" - írták. Sokat elmond a Gődény György által manipulált vírustagadók hozzáállásáról, hogy a kommentfelületen többen is kételkedtek a férfi halálának okában.

A vírustagadók táborát erősítette Dmitriy Stuzhuk, 33 éves testépítő is, aki törökországi útja során fertőződött meg. A 33 éves ukrán testépítő egészen megbetegedéséig nem hitt a koronavírus létezésében, a nyilvánosság előtt többször is beszélt erről.

Azonban miután elkapta a vírust, arra figyelmeztette az egymilliós követőtáborát, hogy vegyék komolyan a pandémiát. Álláspontja azért változott meg radikálisan, mert állapota súlyos lett. Egyik Instagram-posztjában arról számolt be: egy darabig azt hitte, csak azért köhög, mert megfázott a légkondi miatt. Miután hazatért Törökországból, sokkolták a kórházi körülmények. Az influenszer-testépítőt végül hazaengedték, azonban állapota rosszabbra fordult. Annyira, hogy a mentők eszméletlen állapotban vitték vissza a kórházba, ahol már nem tudták megmenteni az életét.

Mint később kiderült, Stuzhuknak volt alapbetegsége, szív- és érrendszeri problémákkal küzdött, ezt a koronavírus felerősítette.

"Erre nem lett volna felhatalmazása. Ha paranoiás vagy amiatt, hogy megbetegedhetsz, egyszerűen ne menj ki. De nem szabad, hogy ez akadályozza az életünket. Az őrületnek megálljt kell parancsolni" - márciusban így kommentálta John McDaniel, 60 éves ohiói férfi, hogy Mike DeWine republikánus kormányzó a járvány megfékezése érdekében bezáratta az éttermeket és a bárokat. Később egészen odáig ment, hogy politikai trükközésnek minősítette a világjárványt. "Kinek lesz végre mersze kimondani, hogy a Covid-19 csupán a politikai trükközés eszköze?" - tette fel a kérdést a vírustagadó férfi.

Nem sokkal később megfertőződött koronavírussal, majd miután állapota válságos lett, a colombusi kórházba került, ahol belehalt a betegségbe. Ezzel McDaniel lett Marion megye egyik településének első halálos áldozata. Felesége és két gyereke halálát követően törölték Facebook-bejegyzéseit.

"Nem gondoltam volna, hogy életveszélybe kerülhetek a vírus miatt" - így kommentálta a magyar–kanadai Paul, hogy napokig élet-halál között volt. Párjával luxushajóval járta a világot, azonban a koronavírus miatt törölték az utakat.

Hazaérve, a karantén első napján megjelentek nála a koronavírus első tünetei. Egy hét után állapota annyira rosszra fordult, hogy a mentők bevitték a Szent Imre Kórházba, ahol már másnap lélegeztetőgépre került. Az egészségügyi intézményben tizenhét napig volt lélegeztetőgépre kötve, erre az időszakra gyakorlatilag egyáltalán nem emlékszik.

Bár mindene az utazás, egy ideig nem terveznek külföldi utat.