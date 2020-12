„Kedvesek, készségesek, segítőkészek voltak az orvostanhallgatók, akik a szűrést végezték mind a két épületünkben" – mondta Légrádiné Kőházi Tímea, az egri Eszterházy Károly Egyetem Gyakorlóiskolájának intézményvezetője. Hozzátette: minden pedagógus kolléga pozitívan nyilatkozott a tesztelést végző fiatalok hozzáállásáról.

Az intézményvezető szerint megnyugtató a pedagógusok, a szülők és a gyerekek számára is, hogy lehetőség van a tanárok tesztelésére. A vizsgálatot végzők az iskolába jönnek, lényegében ki sem kell mozdulni az intézményből, ráadásul a vizsgálat ingyenes.

„Többen azért fogadták örömmel a tesztelés lehetőségét, mert idősebb szüleik vannak, vagy maguk is az idősebb korosztályhoz tartoznak, esetleg bizonyos alapbetegséggel is küzdenek. Természetesen a járvány kitörése óta mindenki nyugtalan, de most, a tesztelés után a kollégák megnyugodtak. Úgy látom, hogy a szülők számára is megnyugtató a tanárok tömeges szűrése, mert így a gyerekeiket úgy engedhetik el az iskolába, hogy tudják: a tanáraikat tesztelték" – mondta Légrádiné Kőházi Tímea.

A Karcagi Nagykun Református Általános Iskola igazgatója, Földváriné Simon Ilona Anna azt mondta az Origónak, hogy az elmúlt héten kezdődött a tesztelés az intézményben. Napokkal a szűrés előtt kaptak egy levelet, hogy mikor érkeznek a vizsgálatot végző orvostanhallgatók. A megadott időpont előtt néhány perccel meg is érkeztek. Az iskola egy külön helyiséget biztosított a teszteléshez.

„Három fiatal orvostanhallgató érkezett, két fiatalember és egy fiatal hölgy. A szabályoknak megfelelően védőruhába öltöztek, és nagyon rugalmasan, óvatosan, figyelmesen elkezdték a tesztelést. Úgy tapasztaltuk, hogy nagyon felkészültek voltak. Amikor a kollégák átestek a szűrésen, és kijöttek a szobából, kivétel nélkül mindannyian azt mondták, hogy nagyon figyeltek az orvostanhallgatók, hogy ne okozzanak fájdalmat a tesztelés során" – mondta az igazgatónő.

Hozzátette: a pedagógusok nagyon örültek a lehetőségnek, ugyanis a biztonságérzetük erősödött.

„A kollégák véleményét tolmácsolva azt tudom mondani: jó érzés, hogy a kormány gondolt a pedagógusokra. Az is öröm volt, hogy nálunk mindenki negatív lett, így tudjuk, hogy a nevelő szobában a tanárok biztonságban vannak. De a szülők, az iskolavezetés és a diákok számára is megnyugtató a tudat, hogy van lehetőség az ingyenes tesztelésre, és azonnal kiderül, hogy van-e fertőzött a pedagógusok között" – mondta Földváriné Simon Ilona Anna.

A Karcagi Nagykun Református Általános Iskola tantestületének jelentős része élt a tesztelés lehetőségével.

A téli szünetig még két alkalommal jönnek tesztelni, és a legtöbben azt mondták, hogy a jövőben is elvégeztetik a szűrést a tanárok.

Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke, a győri Révai Miklós Gimnázium igazgatója a múlt héten vett részt a szűrésen. Ő is azt mondta, hogy a tesztelést végző orvostanhallgatók kedvesek, szolgálatkések voltak, minden kérdésre szakszerűen válaszoltak, megnyugtatták a kollégákat. Kíméletesen végezték a vizsgálatot, sőt, előtte tanácsokat is adtak.

„Nekem összességében sokkal megnyugtatóbb volt a vizsgálat, mint amit korábban lehetett hallani, hogy mennyi kellemetlenséggel jár" – mondta a Pedagógus Kar elnöke.

Rendkívül fontosnak nevezte az országos tesztelést – több okból.

„Egyrészt azért lényeges, mert az iskolafenntartásban részt vevőknek rendelkezniük kell átfogó adatokkal, hogy a következő időszakban kellő mértékű intézkedéseket tudjanak hozni annak érdekében, hogy a feladatokat minél biztonságosabban és hatékonyan el tudják végezni. Országos adatokra van szükség, hogy lássák, milyen a fertőzöttség mértéke. Ezért minden iskolai, óvodai dolgozót arra buzdítunk, minél többen éljenek a lehetőséggel, mert így kaphatunk képet arról, hogy hány pedagógus fertőződött meg, és milyen beavatkozásokat kell megtenni a biztonság érdekében" - tette hozzá Horváth Péter.

Kiemelte, hogy a helyi közösségek részéről azért lényeges, hogy minél többen részt vegyenek a tesztelésen, mert nagy valószínűséggel megállapítható, hogy ki fertőzött – akár tünetmentesen is. Így a pozitív teszttel rendelkezők nem fertőzik a többi kollégát, és a kezelésük is hamarabb megkezdődhet. Az elnök azt mondta, hogy a kollégák örültek a tesztelésnek, és részt is vettek a szűrésen.

„Fontos, hogy a pedagógusok tesztelése rendszeres legyen, ameddig a járványhelyzet ezt megkívánja. Leginkább azért, hogy ismertek legyenek a fertőzési adatok, így hatékonyabban lehet országos döntéseket hozni" – mondta a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke.