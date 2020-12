Most már biztos, hogy összeáll a Gyurcsány Ferenc vezette közös baloldali lista, amire szépen lassan mindenki felkérezkedett, az MSZP-től kezdve a Párbeszéden és az LMP-n át a Momentumig – és ne legyen kétségünk, most jön a Jobbik, amelynek elnöke nyíltan törleszkedik a DK elnökéhez. Gyurcsány közben bejelentette, hogy a feleségét akarja közös ellenzéki miniszterelnök-jelöltnek. Ez a hír persze senkit sem lephet meg, Gyurcsányné már jó ideje kampányol, jelentős részben brüsszeli pénzen. A listára felkérezkedő pártok az általuk befutónak gondolt helyekért cserébe immár teljes egészében feladták korábbi identitásuk maradékait is. Összeállt a Soros-kolbász.