Korózs Lajos, az álmentős és a baloldali kamuvideó

Ahogy arról az Origo már több alkalommal is beszámolt, június 8-án jelent meg egy videófelvétel az MSZP Facebook-oldalán, amelyet Tóth Bertalan akkori pártelnök (most már csak társelnök) is megosztott.

A videóban egy, az MSZP által mentősnek nevezett, Németh Athina nevű nő szerepelt, aki Korózs Lajos országgyűlési képviselő, a népjóléti bizottság elnökének kérdéseire válaszolva azt állította magáról, hogy„FŐÁLLÁSBAN MENTŐTISZT", ILLETVE MÁR „43 ÉVE MENTŐSKÉNT DOLGOZIK".A kórházi ágyak felszabadításával kapcsolatban pedig azt mondta, hogy „10 hazaküldött betegből 9 meghalt".NEMSOKÁRA AZONBAN KIDERÜLT, HOGY NÉMETH ATHINA NEM DOLGOZOTT MENTŐSKÉNT SEM AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLATNÁL, SEM BETEGSZÁLLÍTÓ CÉGEKNÉL, SŐT, A SZAMARITÁNUS MENTŐSZOLGÁLATNÁL SEM, AMIT MUNKAHELYÉNEK MUTATOTT BE.A Hír TV-nek a későbbiekben megszólaló álmentős lánya azt nyilatkozta az anyjáról, hogy

egy beteges hazudozó, akinek nyolc általános végzettsége van, és nem rendelkezik egészségügyi szakképesítéssel. Hozzáfűzte: Németh Athinát a 90-es években sikkasztásért, 2018-ban pedig kuruzslásért ítélték el. A kamuvideó elkészítésében Korózs mellett az MSZP EP-képviselőjének, Ujhelyi Istvánnak a korábban a Népszabadságnál dolgozó munkatársa, Szalay Tamás Lajos is besegített, deA NYILVÁNVALÓ HAZUGSÁGÉRT SENKI SEM VÁLLALTA A FELELŐSSÉGET.Mivel felmerült annak a gyanúja, hogy Ujhelyi munkatársa uniós forrást is felhasználhatott a kamuvideó elkészítésénél, az ügyben elkezdett nyomozni az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF.)

(Megjegyzés: Ez az ügy azért is visszaélésgyanús, mert Ujhelyi alkalmazottja az EU-tól kapja a fizetését, nem az MSZP-től, így munkaidőben, az uniós – köztük a magyar – adófizetők pénzén nem gyárthat pártpropagandát.)

Németh Athina ikertestvérének a „csodamasinája"

A baloldal ezt követően Németh Athina ikertestvérét, Németh Károlyt szerepeltette. Az egyik portáljuk, a Hírklikk július 3-án írt arról, hogyNÉMETH KÁROLY EGY OLYAN CSODAMASINÁT GYÁRTOTT, AMELY 8 PERC ALATT KIMUTATJA A KORONAVÍRUST.... TERMÉSZETESEN EZÉRT AZ ÁLHÍRÉRT SEM VÁLLALTA SENKI A FELELŐSSÉGET A BALOLDALON.

Németh Athina egyébként ezután is folytatta.

A baloldali kamuvideó álmentőse december elsején megosztott egy saját készítésű, meglehetősen ízléstelen mémet a közösségi oldalán, hozzáfűzésként pedig azt írta: KÓRHÁZBAN! Drága Liza nővérke. Úgy kedvelem magát. Ígéri, hogy meglátogat engem, ha kikerülök innen? - Jaj, nem is tudom, Béla. Nem nagyon szeretek a temetőben járkálni. Rá egy napra pedig interjút adott a Ripostnak, amelyben a kamumentős azt állította, hogy rászedte őt a baloldal: politikai céljaikra használtak fel Korózs Lajosék, tudatosan meghamisították a szavaimat, hiszen sosem állítottam, hogy az Országos Mentőszolgálatnál dolgozom. Fogalmam sem volt róla, hogy az OMSZ bekerül majd a videóba.

Elmesélte, hogy Korózs „kávéházi környezetben vette" fel vele az interjút, amit később a tudta nélkül meghamisítottak: én az Országos Mentőszolgálatot az interjúban ki sem ejtettem a számon. De Korózs erőltette, az volt a válasza, hogy hát csak nem harckocsi vitte haza a kórházból a betegeket - avatta be a Ripostot a kamuvideó megszületésének újabb részletébe.

Szóval kimondom nyíltan, szerintem Korózs egy böszme hazudozó. Mondjam magyarul? Tapló - kommentálta a fél évvel ezelőtt történteket. A bábja voltam. Szerintem engem csak fel akart használni a nagy hazudozáshoz. Nemcsak az OMSZ-t akarta buktatni, de még Káslert is. Ezért hamisította meg az interjúmat. Szánalmas, hogy aztán velem akarja elvitetni a balhét. Azóta nem beszéltem vele, nem is kerestük egymást, valószínűleg nem is fogjuk - zárta dühösen mondandóját.

Németh Athina december 28-án egyébként Müller Cecílián és Győrfi Pálon gúnyolódott a közösségi oldalán.

Korózs számmisztikája

November 8-án ismét álhírterjesztésbe fogott Korózs Lajos.

Az MSZP-s politikus a Facebook-oldalán egy álstatisztikát osztott meg, amellyel – saját bevallása alapján – azt akarta bizonyítani, hogy a koronavírus a leggyakoribb halálozási ok Magyarországon.HAMAR KIDERÜLT AZONBAN, HOGY ISMÉT ÁLHÍRT TERJESZT A KORÁBBAN KAMUVIDEÓT KÉSZÍTŐ BALOLDALI POLITIKUS.Korózs közösségi oldalán, a bejegyzés alá az egyik momentumos EP-képviselő, Donáth Anna alkalmazottja, Ceglédi Zoltán baloldali politikai elemző írt egy hozzászólást, rávilágítva a statisztika hibáira: Nagyapám gyomorrákban halt meg. Itt külön van a »daganatok« és a »gyomor, bél, vakbél«. Hova soroljuk? Külön van az »alkohol eredetű«, a »máj« és a »daganatok«. A májrákot hova soroljuk? Hány olyan statisztikát hamisítanak még, ahol önkényesen állapítanak meg betegségcsoportokat, hogy a végén a korona »nyerjen«? Járvány van, ez teljesen világos. Nem kellene hozzá hamisítani semmit. Apropó, influenza! Ha már említetted. Évente ezrek halnak bele, de a fenti grafikonon nem is szerepel. És a kedvencem az alja: »Forrás: Eurostat 2016«. Lajos, egy négy évvel ezelőtti adatsorban mit keres az idei koronavírus?! Szerintem vedd le, mert visszaüt.

RÁ EGY NAPRA KORÓZS ELTÁVOLÍTOTTA A BEJEGYZÉSÉT, DE ADDIGRA MÁR SOKAN ELMENTETTÉK.

A nyilvánvaló álhírgyártás és a kormánypártok többszöri felszólítása ellenére Korózs Lajos nem hajlandó lemondani sem a népjóléti bizottság elnöki tisztségéről, sem az országgyűlési képviselői mandátumáról.

A Korózs-díjas Szabó Tímea álhírkeltése

Az Origo írta meg elsőként, hogy Szabó Tímea, a Karácsony Gergely-féle Párbeszéd társelnöke, frakcióvezetője Korózst is megelőzve mondta vissza Németh Athina minden alap nélküli állításait. „Németh Athina önkéntes mentőápoló a napokban számolt be arról, hogy az általa ápolt 10 hazaküldött betegből 9 meghalt" - jelentette ki a politikus az Országgyűlésben, napirend előtti felszólalásában még április 27-én.

A Korózs-ügyben kifejtett hazugságkampány és álhírterjesztése miatt Szabó Tímea december 15-én Nacsa Lőrinctől, a KDNP szóvivőjétől kamuvideós Korózs-díjat kapott ajándékba.

Gratulálunk, és persze szégyellje magát! – írta Nacsa a közösségi oldalán, miután átadta a baloldali politikusnak a „díját".

A baloldal álhíreivel nemcsak az a gond, hogy ostobaságokat, hamis információkat terjesztenek, hanem hogy ezekkel riadalmat keltenek, az emberek biztonságérzetét rombolják alaptalan dolgokkal. Attól az aljasságtól sem riadtak vissza, hogy úgy próbáljanak népszerűséget szerezni, hogy a kormány, egyébként európai szinten is sikeres járvány elleni védekezését támadták. Azonban amatőrségük és dilletantizmusuk miatt végül teljesen nevetségessé váltak.

Legény Zsolt és az MSZP-s cigarettacsempészési ügy

Az MSZP egykori országgyűlési képviselője, Legény Zsolt december 10-én bukott le a Beregsurány-Asztély határátkelő ukrajnai oldalán, amikor nagy mennyiségű cigarettát próbált átcsempészni Magyarországra.

Az esetről videó is készült.

A lebukásakor a baloldali politikus diplomata-útlevet mutatott fel, és azt hazudta, hogy a beregszászi magyar konzulátus munkatársa. Az ukrán vámosok azonban megkérdezték a konzulátust arról, hogy Legény valóban ott dolgozik-e, így nemsokára kiderült, hogy a baloldali politikus hazudott, mert sem akkor, sem előtte nem volt a beregszászi konzulátus munkatársa. A lebukott politikus ezt követően lemondott az MSZP Országos Etikai és Fegyelmi Ügyek Tanácsának az elnökségéről, kilépett a pártból és visszaadta a diplomata-útlevelét.

A cigarettacsempészet kapcsán számos találgatás felmerült, például, hogy Legénynek lehet-e, vagy a múltban lehetett-e köze az ukrán maffiához, illetve hogy a csempészetből származó pénzek egy része kerülhetett-e az MSZP pártkasszájába? A tisztánlátást nem segítette az a tény, hogy mind Legény, mind az MSZP titkolózásba burkolózott.

Ezt követően az ügyről számos mém látott napvilágot.

Gyurcsány egy mikrofonnal zsonglőrködött, amit négyszer leejtett

December 14-én, az Országgyűlésben Gyurcsány Ferenc bukott miniszterelnök, miközben összefüggéstelenül beszélt az Európai Egyesült Államok víziójáról, négyszer is leejtette a zakójára tűzött mikrofonját. Az erről készült videót Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója osztotta meg a közösségi oldalán.

Jakab Péter, a krumplikirály

A Jobbik Gyurcsány-közeli elnöke, Jakab Péter láthatóan nehezen viseli a vereséget és az ebből fakadó sorozatos megaláztatást. Miután a jobbikos, de a szerencsi időközi választáson összbaloldali színekben induló, „judapestező", antiszemita Bíró László október 11-én meglehetősen egyértelmű vereséget szenvedett a fideszes Koncz Zsófiával szemben, Jakab másnap nem mert bemenni az Országgyűlésbe. Rá egy hétre mégis bemerészkedett az Országgyűlésbe, ahol úgy próbálta feldolgozni a vereségét, hogy egy zsák krumplit próbált meg Orbán Viktor miniszterelnök asztalára tenni, egyébként sikertelenül.

Erről az esetről számos mém készült.

Kövér László házelnök Jakabot a krumplis bohóckodásáért 4,4 millió forintra büntette.

Decemberben aztán – a Momentum és az LMP után – a Jakab vezette Jobbik is felkerült Gyurcsány listájára, erről is több mém született.

A momentumos Berg Dániel kivizsgálta, hogy miért vannak földrengések

A politológusi és kommunikációs képzettséggel rendelkező II. kerületi alpolgármesternek, a momentumos Berg Dánielnek sikerült kivizsgálni, hogy mi okozta a december 29-i, horvátországi (Berg szerint budai) földrengést. A magát geológusnak is képzelő radikális baloldali politikus minderre néhány óra leforgása alatt jött rá, és ezt a Facebook-oldalán (hol máshol?) tudatta is követőivel.

Természetesen erről az esetről is készültek mémek.

Karácsony Gergely botránysorozata

Felsorolni is nehéz lenne, hogy 2020-ban a Karácsony Gergely vezette Budapesten mennyi gyanús ügy, mutyi, botrány és egyéb dolog látott napvilágot.

Karácsony több mint egy év leforgása alatt semmilyen konkrét eredményt nem tudott felmutatni a fővárosban, de ennek ellenére októberben mégis elkezdte bemutatni a Facebook-oldalán, hogy mit „valósított meg".

Mint kiderült, a főpolgármester igazán arra büszke, hogy rovarhoteleket, darázsgarázsokat és méhbarát kerteket kezdtek el telepíteni a fővárosi közparkokba. Karácsony már korábban is lelkesen kiállt a rovarok mellett: azt fejtegette, hogy az utasoknak nem kell aggódniuk a méhtámadásoktól, azok ugyanis nem bántják az embert, ha az ember sem bántja őket. Éppen ezért egyenesen a buszmegállókba telepítette volna őket...

Eközben a Lánchíd rozsdásodik, a főpolgármester legutóbb 2021 tavaszára ígérte a felújítás megkezdését, noha ez már egy éve folyamatban kellene legyen, ráadásul egyre csak drágul a projekt.

A Csömöri úti felüljáróval semmi nem történik, a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került fővárosi vállalkozóknak nem segít az önkormányzat, de erre a méhek, darazsak és egyéb rovarok mellett nyilván nem maradt idő.

Persze kaptak a budapestiek kerékpársávokat is, amelyeket szinte senki sem használ, és nagy bosszúságot okoz az autósoknak, de látszatintézkedésnek elmegy. A Városháza omladozó épületére pedig különböző zászlók kerültek, a szivárványszínűtől a fehéroroszig.

Magától értetődően a Demszky-éra is visszaköszönt, például a kamubuszbotrány kapcsán.

Egy, a Leisztinger Tamás MSZP-közeli oligarchához köthető cég, a CR-FACILITIES Vagyongazdálkodó Zrt. nyerte a BKV busztenderét. A történet leginkább amiatt volt kínos, mert az oligarcha korábban annak a Tüttő Katának (MSZP) volt az élettársa, aki Karácsony főpolgármester-helyetteseként jelenleg felügyeli a budapesti tömegközlekedési cég körüli ügyeket.

A közbeszerzéssel számtalan probléma volt. A CR-FACILITIES többségi tulajdonosa ugyanis egy ciprusi székhellyel bíró offshore cég, az Agrina Holdings tulajdonában van. Arról nem is beszélve, hogy a győztes cég eddig nemhogy buszok bérbeadásával nem foglalkozott, de még csak nem is létezett akkor, amikor a BKV közbeszerzési eljárása elindult.

Szintén nem vet túl jó fényt a budapesti baloldalra, hogy hét nappal az ajánlattételi határidő lejárta előtt jegyezték be a vállalkozást. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a BKV egy, a saját kiírási feltételeik szerint is alkalmatlan céggel nyerette el a közbeszerzést, teljesen jogszabályellenesen. Azóta az is kiderült, hogy még referenciát sem szerzett a CR-FACILITIES, egy svájci vállalat számára kiállított ajánlást igyekezett eladni a sajátjaként. Karácsony később arról beszélt, hogy mégsem köt szerződést az offshore hátterű céggel, de mivel kötbért fizetett a BKV, így az már megtörténtnek minősíthető. A tisztánlátást az ügyben nem segíti, hogy a főpolgármester összevissza beszél, így jelenleg nem tudni, hogy pontosan mi a helyzet a busztenderrel.

Nem ez az egyetlen nagy botrányt okozó ügy a fővárosban.

Üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett csalás, valamint hamis magánokirat felhasználása bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt december közepétől nyomoz a rendőrség Szabó Roland, a Fővárosi Állat- és Növénykert Karácsony Gergelyék által kinevezett főigazgatója ellen.Nemcsak a mutyigyanús ügyek nyertek teret, hanem az ismerősök, a haverok jól fizető pozícióba való beemelése is mindennapos lett.

Ez utóbbinak szimbolikus alakja lett Czeglédy Csaba, az adócsalásért jogerősen elítélt baloldali ügyvéd, aki ügyvédi irodájával sorra nyerte a Gyurcsány-párti vezetésű kerületeknél a milliós megbízásokat.

A László Imre irányította újbudai önkormányzat három alkalommal, több mint 50 millió forintot fizetett ki a börtönből éppen csak szabadult, újabb ügyben gyanúsított Czeglédy irodájának. A Niedermüller Péter vezette erzsébetvárosi kerület pedig négy alkalommal, bruttó 49 millió (nettó 38,6 millió) forint értékben szerződött Czeglédy ügyvédi irodájával.

Karácsony Gergely igazi demokrataként és szociális érzékenységgel megáldott, jó baloldali politikus módjára karácsonyi meglepetésről is gondoskodott.

A koronavírus miatti veszélyhelyzetet kihasználva, az egyébként baloldali többségű Fővárosi Közgyűlést kizárva, egy személyben döntött Budapest 2021-es költségvetéséről, majd december 18-án kihirdette azt.

Karácsony döntése értelmében JÖVŐRE 10 SZÁZALÉKKAL MEGEMELIK A GYERMEKÉTKEZTETÉS DÍJÁT A FŐVÁROS TULAJDONÁBAN ÁLLÓ INGATLANOKBAN MŰKÖDŐ ÓVODÁKBAN ÉS ISKOLÁKBAN.A diktatórikus módon meghozott gyermekétkeztetési díjemelés hátterében valójában azonban az állhat, hogy Budapest baloldali vezetése felélte a főváros tartalékait.