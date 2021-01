„Ha az emberek nem oltatják be magukat, azért Orbán lesz a hibás" – nyilatkozta még december 26-án a Politicónak Krekó Péter baloldali elemző, a Political Capital vezetője, majd a baloldal stratégiáját még egyértelműben kifejezve hozzáfűzve: A tét magas. Ha aláásod az emberek hajlandóságát arra, hogy beoltassák magukat, akkor (Orbánnak) kell viselnie a politikai következményeket – fejtette ki álláspontját a brüsszeli baloldali lapnak az ellenzéki elemző.

A gondolatmenet szerint tehát a Gyurcsány által egyesített baloldalnak mindössze az a dolga, hogy elbizonytalanítsa az embereket a koronavírus-vakcinákkal kapcsolatban. A Magyar Nemzet ezt úgy értékelte, hogy ha a baloldal megfogadja az elemző tanácsát, akkor olyan dologra készülnek, amelyre 1956 óta nem volt példa: magyarokat áldoznak fel, hogy hatalomra kerüljenek. Az, hogy hány ember halhat meg az oltásellenes kampányuk miatt, a baloldalt kicsit sem érdekli.

A koronavírus-járvány baloldali átpolitizálása

Magyarországon az immunizálási törekvések a vakcina átpolitizáltságától függenek – olvasható a Politico cikkének címében. Az írásban számos megszólalót független szakemberként tüntetnek fel, miközben korábbi szerepvállalásaikat egyáltalán nem említik. Falus Ferencnek, a baloldal bukott főpolgármester-jelöltjének például kizárólag korábbi országos tisztifőorvosi beosztását tüntették fel, azt, hogy újabban a Gyurcsány-párt álszakértője, nem szerepel a cikkben.

Kökény Mihállyal kapcsolatban mindössze annyit említ a Politico, hogy korábban egészségügyi miniszter volt, de az nem derült ki, hogy az MSZP–SZDSZ-kormányok alatt, 1971 és 1989 közötti MSZMP-tagsága pedig szintén említésre sem méltó. Krekó Péterről szintén csak annyit ír a brüsszeli baloldali lap, hogy a PC vezetője, azt a hamis látszatot keltve, mintha egy független elemzőközpontról lenne szó, és nem a korábbi baloldali kormányok által adófizetői pénzekkel kitömött szervezetről.

Az írásban igyekeznek úgy bemutatni a vakcina kérdését, mint amelyet a kormány „átpolitizált". Kökény Mihály szerint például az a tény, hogy Magyarország – a cikkben is ígéretesnek nevezett – orosz vakcinából is szeretne vásárolni, azt mutatja, hogy a miniszterelnök kifejezte „lojalitását" az orosz elnök irányába. A valóságban azonban mindössze annyi történt, hogy a kabinet – a józan ész szerint – igyekszik minél több forrásból vásárolni az oltóanyagot, hogy a lakosság oltása minél hamarabb megtörténhessen, és véget érhessenek a korlátozások. Ráadásul minden oltóanyagnak át kell esnie a hazai, szigorú vizsgálatokon – ám ezt sem találták említésre méltónak a baloldali lapnak nyilatkozó baloldali közszereplők.

Az efféle elfogult badarságok – függetlennek látszó szakértők szájából – uralják az egész cikket, a kormánytól mindössze két (!) mondatot idézett a Politico.

Gyurcsány, Soros és a Political Capital

Krekó Péter, a Political Capital elemzője és vezetője sokadszor jelenik meg úgy a nemzetközi baloldali sajtóban mint független szakember, ám ezzel szemben érdemes kiemelni: 2006 és 2010 között a PC, amelynek akkoriban elemzője, majd vezető elemzője volt Krekó, 432,2 milliós megbízást kapott a Gyurcsány-kormánytól.

Az összegből 190 millió forint arra ment, hogy új arculatot tervezzenek az Alkotmányvédelmi Hivatal elődjének, a Nemzetbiztonsági Hivatalnak, amely többek között azt a tanácsot kapta tőlük, hogy a nyilvánosságban keveset mutatkozó vezetője országos turné keretében mutassa be a szervezetet.

A Political Capital Soros Györgytől is kapott pénzt, a milliárdos Nyílt Társadalom Alapítványa a nyilvános adatok szerint 2018-ban majdnem 50 ezer dollárt adományozott a PC-nek.

A védekezés aláásása

A kérdés, hogy Krekó Péter elszólta-e magát a baloldal stratégiájával kapcsolatban? A válasz: aligha lehet más következtetésre jutni az elmúlt évben történtek fényében. (Esetleg dicsekedni akart Brüsszelben, hogy ő mintegy stratégaként is nyilatkozhat.) Az európai szinten kiváló magyarországi védekezés kapcsán például kijelenthető, hogy a baloldal mindent megtett annak szabotálására. Az események láncolata kezdődött azzal, hogy tavasszal nem szavazták meg a rendkívüli jogrendet, amely a kormánynak többletjogosítványokat adott volna a védekezéshez. A kérdést ráadásul átpolitizálták, amikor demokráciakérdésként mutatták be az egyébként nem is létező problémát.

A baloldalra átállt Jobbik egyenesen a miniszterelnök „királyságáról" beszélt. A hazai baloldal pedig elterjesztette külföldön, hogy a rendkívüli jogrend idején az Országgyűlés sem ülésezik, illetve a veszélyhelyzet „örök időkre szól", ám ezekkel a hazugságokkal is hamar lebuktak.

Azt az érvrendszert tökéletesen alátámasztja, hogy a tavaszi védekezést a DK-s Arató Gergely úgy összegezte az ATV műsorában, hogy az ellenzék szempontjából <<sajnos>> túl kevesen haltak meg a járványban.

A brüsszeli baloldali lap szerint túl korán oltott Magyarország

A Politico cikkében megjegyezte, hogy mivel az első oltásokat Magyarországon már múlt szombaton (december 26-án) beadták, hazánk „aláásta az uniós oltási tervet". Ám eközben a hazai híradásokban egyáltalán nem volt hangsúlyos, hogy az elsők között kezdtük meg a vakcinációt. A Reuters és a Bloomberg hírügynökségek, valamint a brit baloldali The Guardian lehozta. A nemzetközi baloldali sajtóorgánumok és hazai társaik azonban nem hangsúlyozták, hogy december 26-án nem kizárólag Magyarország kezdte meg az oltást, hanem Szlovákia és Németország is. Akkor vajon Németország is „aláásta az uniós oltási tervet?" – tevődik fel a költői kérdés.

Orbán Viktor is elítélte a baloldal oltásellenes kampányát

A Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorának adott, január 3-i interjújában Orbán Viktor miniszterelnök is reagált Krekó Péter Politico-beli nyilatkozatára. A téma kapcsán a miniszterelnöktől a következőt kérdezte a műsorvezető: ha már az oltásról beszéltünk, akkor hadd kérdezzem meg a véleményét egy baloldalhoz köthető intézmény vezetőjének a nyilatkozatáról. Krekó Péter nyilatkozta azt a brüsszeli Politicónak, szó szerint idézem: <<ha aláásod az emberek hajlandóságát arra, hogy beoltassák magukat, akkor elérhető, hogy Orbán Viktor viselje ennek politikai következményeit>>. A kormányfő erre azt felelte: a gonoszságnak sincsenek határai, nemcsak a fantáziának, ennél gonoszabb mondatot azért ritkán hal az ember. Mindenesetre azt tudjuk mondani, hogy a magyar egészségügy – amit állandóan leírnak, leszólnak, leminősítenek, néha még becsmérelnek is – ebben a hosszú, kéthullámos járványban sokkal jobban helytállt, mint számos Magyarországnál előkelőbb helyre értékelt ország egészségügyi rendszere. Itt nem haltak meg azért, mert nem volt kórházi ellátás, férőhely vagy lélegeztetőgép – mondta Orbán Viktor.

A kormány feladata annak biztosítása, hogy ha a világ bármely pontján biztonságos vakcinát fejlesztenek ki, akkor az minél gyorsabban a magyar emberek rendelkezésére álljon – írta a közösségi oldalán Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere.

Szijjártó Péter szerint ennek jegyében állapodtak meg az orosz egészségügyi miniszterrel arról, hogy magyar orvosok és járványügyi szakemberek a helyszínen tanulmányozhatták az orosz vakcina fejlesztésének és gyártásának folyamatát. Az orosz laboratóriumok meglátogatását követően a küldöttség tagjai a legmodernebb technológiai színvonalról és a legmagasabb szintű szakmai hozzáértésről számoltak be – írta.

Sajnos azonban baloldali politikusok kétségbe vonják a magyar orvosok és járványügyi szakemberek szakmai álláspontját, politikai kérdést akarnak csinálni az Oroszországban gyártott oltóanyagok ügyéből. Ez rendkívül felelőtlen dolog – állapítja meg Szijjártó Péter.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára is úgy értékelte Krekó nyilatkozatát, hogy a baloldal ezúttal az oltási programot akarja ellehetetleníteni. „2020-ban végig álhírgalacsinokat dobált a nyilvánosságba, a baloldal most az oltási programot torpedózná. Most már arról is megdöbbentő nyíltsággal beszélnek, hogy miért. Azt reméltük, legalább az emberélet számít valamit nekik. Nem először csalódtunk" – közölte álláspontját Dömötör Csaba.

A koronavírus elleni vakcináról tudatosan terjesztett tévhitekkel és álhírekkel kapcsolatosan Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere is megszólalt, cáfolva ezeket. Az erről készült videót december 30-án vették fel és január 2-án közölték.

Mindezek ellenére a baloldal igyekszik folyamatosan napirenden tartani a témát. Szintén január 2-án jelezte az MSZP utolsó megmaradt EP-képviselője, Ujhelyi István, hogy ő sem szeretne kimaradni az oltásellenességre rájátszó baloldali kampányból. Ujhelyi a Facebook-oldalán tartott online sajtótájékoztatóján azt a hamis látszatot igyekezett kelteni, mintha Magyarországnak nem lenne oltási stratégiája. Éppen ezért az MSZP – szokásához híven – Brüsszelhez fordult, hogy az Európai Bizottság elnökétől próbáljon információit szerezni. Azaz, a szokásos baloldali feljelentgetés külföldön.

A szocialista EP-képviselő ezt követően azzal próbálta meg támadni a kormányt, hogy azok vezetői a veszélyeztetett csoportokat megkerülve nem próbáltak meg saját maguk számára mielőbbi oltást kieszközölni, így felrúgva a legtöbb állam által elfogadott oltási tervet, amelynek a lényege, hogy előbb az egészségügyi dolgozók, aztán a szociális intézmények munkatársai, majd a krónikus betegek és az idősek, legvégül pedig a többi önként jelentkező kapja meg a vakcinát.

Ha viszont Orbán Viktor és a kormány más tagjai magukat mindenki elé helyezve már kérték volna az oltást, akkor a baloldali politikusok – köztük Ujhelyi – azzal támadnák a kormányt, hogy a rendelkezésre álló kevés vakcinát is „elveszik" a veszélyeztetett csoportok elől, kockáztatva ezáltal azok egészségét, sőt mi több, az életét.

Az eddigi megnyilvánulásokból arra következtethetünk, hogy a baloldal stratégiája a koronavírus elleni oltás kapcsán meglehetősen egyszerű: egyre nagyobb bizalmatlanságot kell kelteni az emberekben a vakcina iránt, hogy ne oltassák be magukat, így minél többen betegedjenek és majd - sajnos ezt kell feltételeznünk - haljanak meg, hogy a baloldal szerintük esetleg könnyebben hatalomra kerülhessen 2022-ben.

Ennek érdekében a baloldal, és külön kiemelve a Political Capital, már sok energiát fektetett az oltásellenes kampányába. Krekó intézete volt ugyanis az első, amely befolyási kísérleti jelleggel a közbeszédbe próbálta emelni ezt a problémát.

Egy augusztus 25-én, a honlapjukon közzétett, elemzésnek álcázott propagandaanyagban (amelynek a társszerzője Krekó Péter) azt állapították meg, hogy „Magyarország szigetnek számít az oltásellenes tengerben", de kérdéses, hogy meddig.

Egy 2019 júniusában közzétett, 2018-as adatfelvételre hivatkozó felmérés alapján azt írták, hogy Magyarországon az emberek 77 százaléka általánosságban véve biztonságosnak tekinti a védőoltásokat. Ezt követően szemlézték az Eurobarometer 2020 május-július között végzett felmérését, amely értelmében egy akkor még nem létező koronavírus-vakcinával a magyarok 55 százaléka oltatná be magát. Ebből pedig megállapították Krekóék, hogy szerintük növekszik az oltásellenesek aránya Magyarországon.

Szeptember 2-án ugyanerről beszélt Krekó az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. (Ebben az időszakban egyébként Franciaországban például az 50 százalékot sem érte el az oltást támogatók aránya.)

Ugyanakkor az intézete közösségi oldalán, december 29-én, a baloldali elemző próbálta cáfolni, hogy az oltásellenességre játszana rá, szerinte ő nem ellenez minden koronavírus elleni védőoltást, „csupán" az oroszt és a kínait. (Ellenez Krekó Péter ilyen vagy olyan oltást, itt azért érdemes megállni egy pillanatra: természetesen Krekó Péter nem orvos, nem biológus, nem biokémikus, még csak nem virológus, hanem bölcsész.)

Mivel a Political Capital munkatársai az utóbbi időben egyre gyakrabban hangoztatják, hogy Magyarországon nő az oltásellenesség – mégpedig a kormány hibájából – ez arra enged következtetni, hogy a vakcina elutasításáról akarják meggyőzni a magyar embereket, hiszen azt ők is látják, hogyha valami katasztrófa nem történik az országban, akkor nekik meglehetősen kevés esélyük van arra, hogy 2022-ben hatalomra kerüljenek. Az pedig egy kicsit sem zavarja őket, hogy az oltásellenességre rájátszó kampányuk miatt emberek halhatnak meg.

Bayer Zsolt petíciót indított

A kijelentés gyalázat, a szó minden értelmében. Eltelt egy hét, de egyetlen ember sem akadt sem a magyarországi baloldalon, sem liberális értelmiségükből, aki kikérte volna magának Krekó Péter gazemberségét, aljasságát, elhatárolódott volna mindettől, és bocsánatot kért volna ezért a mindenen túlmutató bárdolatlanságért – írta Bayer Zsolt, a Magyar Nemzet publicistája, aki petíciót indított, amelynek aláírásával, ahogy fogalmazott, azt fejezhetik ki az emberek, hogy ez nem férhet bele sem a politikai küzdelmekbe, sem a szabad vélemény- és szólásszabadság kereteibe.

A petíciót itt lehet aláírni.