Magyarországon is megjelent a koronavírus különösen fertőző vírustörzse, három mintában mutatták ki a decemberben Nagy-Britanniában felbukkant vírusvariánst - közölte Müller Cecília az Operatív Törzs szerdai tájékoztatóján. Az országos tisztoifőorvos hozzátette, a vakcinagyártók jelentős része állítja, a kifejlesztett vakcinák alkalmasak az új mutáns ellen. Dr. Csákó Ibolya rendőr alezredes a hamis vakcinákat kínáló csalókra hívta fel a figyelmet, és kiemelte, senki ne dőljön be ezeknek, az interneten ugyanis nem lehet koronavírus elleni oltóanyagot vásárolni. György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára pedig arról számolt be, hogy továbbra is zajlik az egészségügyi dolgozók és a szociális otthonokban élők oltása is. A rendvédelmi dolgozók oltásának előkészítése mellett elkezdődött a 60 év felettiek oltásának előkészítése is.

György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára elmondta, még zajlik az egészségügyi dolgozók oltása, de zajlik a szociális otthonokban élők oltása is. Ismertette, hogy az ország négy legnagyobb idősotthona után hétvégén megtörtént a 150-400 férőhelyes időotthonokban az oltás. Több mint 700 oltást adtak be.

György István azt is elmondta, hogy minden megyében, ahol működik olyan idősotthon, aminek férőhelye 150 és 400 fő közötti, ott oltani fognak. 996 dolgozó és ennél is több ott lakó fogja megkapni a Moderna vakcináját. Több mint 1036 idősotthon van, így az oltás a terv szerint halad – tette hozzá az államtitkár. Amint érkeznek a vakcinák, tovább folytatjuk az idősotthonokban az oltásokat. Mivel a vakcina csak korlátozottan áll rendelkezésre, így továbbra is fontos a fertőzés megelőzése

- mondta.

Január első hétvégéjén ismételten az óvodák és iskolák dolgozóit tesztelték. Ezen a hétvégén a gyermekvédelemben és a szociális intézményekben dolgozóknak biztosítják a tesztelést. Azt is elmondta, hogy a szociális alapszolgáltatásban dolgozók - például a gyermekjólétisek, javítóintézetben dolgozók, családsegítők, szociális munkások - is kérhetik a tesztelésüket 127 mintaponton, január 16-17 között. A vizsgálatok célja a járvány terjedésének lassítása és az az emberek védelme – fogalmazott, hozzátéve, hogy a tesztelést a kormányhivatalok bonyolítják le. Szombaton és vasárnap 8 és 16 óra között lehet menni tesztelni. Arra kért mindenkit, hogy foglaljon időpontot.

Dr. Csákó Ibolya rendőr alezredes, az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság kiemelt főreferense a tájékoztatón felhívta a figyelmet a hamis vakcinákat kínáló csalókra, és kiemelte, senki ne dőljön be ezeknek az internetes csalóknak.

A hamis hirdetések, melyekben nemcsak vakcinát, de a vakcina tárolásához szükséges berendezést is árulják,természetesen mind hamisak. Csákó Ibolya kiemelte, a pandémia alatt megváltoztak a vásárlási szokásaink, egyre inkább az interneten vásárolunk, ezt használják ki a csalók. Hozzátette, semmilyen oltóanyaghoz nem lehet hozzájutni az interneten keresztül, ezek mind hamis vakcinák, amelyek egészségre ártalmas anyagokat is tartalmazhatnak. Meg kell tanulnunk azt is, hogy bizalmatlanok legyünk az internetes vakcinaárusítással. Ne akarjunk a bűnözők áldozatává válni – összegzett.

Kiss Róbert rendőr alezredes ismertette az elmúlt 24 óra legfrissebb adatait. Maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt 184 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök, a jogszabály hatálybalépése óta pedig összesen 19 332 emberrel szemben.

További 15 emberrel szemben azért intézkedtek, mert a tömegközlekedésben nem viseltek maszkot, 18-an pedig bevásárlóközpontban nem, vagy nem megfelelően hordták a védőeszközt.

A boltokra, vendéglátóhelyekre, szálláshelyekre és szabadidős létesítményekre vonatkozó szabályok megszegése miatt eddig 702 rendőri intézkedésre volt szükség. Ebből 196 esetben az üzemeltető vagy a tulajdonos mulasztása volt megállapítható, 506 esetben pedig az üzletek korlátozott nyitva tartására vonatkozó szabályokat nem vették figyelembe.

Közölte: kedden a kijárási tilalommal kapcsolatos szabályok megsértése miatt 311 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök. A november 4-étől hatályos kijárási korlátozás, majd az azt november 11-től felváltó kijárási tilalom alatt már 24 555 esetben kellett intézkedniük a rendőröknek szabályszegőkkel szemben. Az elmúlt napon 10 473 esetben ellenőrizték személyesen a rendőrök a hatósági házi karanténban lévőket. Kedden 3204 ilyen korlátozó intézkedést rendeltek el, jelenleg 28 576-an vannak hatósági házi karanténban.

Müller Cecília elmondta, újabb 1358 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak, jelenleg 4870 embert ápolnak kórházban,339-en vannak lélegeztetőgépen. Kiemelte, továbbra is csökken a kórházban ápoltak, illetve a lélegeztetőgépen lévők száma, és habár a járványügyi adataink napok óta kedvező képet mutatnak, ez nem ok a lazításra. Az elmúlt 24 órában 95 ember halt meg, az országos tisztifőorvos ezzel kapcsolatban elmondta, hogy összességében a halálos áldozatok csupán három százalékának nem volt alapbetegsége.

Minden csoportnak a védőoltását tervezzük. Kizárólag a beérkező vakcinamennyiség, ami határt szab a vakcinációnak – fogalmazott, hozzátéve, hogy kedd estig „eloltottuk" az összes beérkező vakcinát. Ismertette, hogy kedd estig összesen már 86 929 fő kapott oltást, többségében egészségügyi dolgozók, valamint idősotthonban lakók és dolgozók.

Aláhúzta, hogy január 18-án kezdődik egyeseknél a második kör. A tegnap beérkezett mennyiség (Pfizer, és Moderna) további 51 ezer fő beoltását teszi lehetővé – mondta Müller Cecília, aki az egészségügyi dolgozókat arra kérte, oltsák be magukat, mert szeretnének a következő csoportra fókuszálni.

Az elmúlt napon három beteg mintájában azonosították egy kutatás révén azt a brit vírusvariánst, amelyet már a környező országokban is azonosítottak.

Nyilvánvaló volt, hogy Magyarországot sem kerülheti el ez a vírusvariáns – tette hozzá Müller Cecília. Fontos az, hogy mindig kövessük a változásokat. Az országos tisztifőorvos ezzel kapcsolatban elmondta, tavaly év végén bukkant fel ez a vírusvariáns, amely gyorsabban és agresszívabban terjed. A megbetegedítési képessége nagyon magas – összegzett Müller Cecília. Nyomon kell követni a különböző mutációkat, nem csak amiatt mert tudományos jelentősége van – tette hozzá. Ebből az következik, hogy ez a vírus rendkívül változékony – húzta alá.

Egyelőre a vakcinagyártók jelentős része azt állítja, hogy a kifejlesztett vakcinák alkalmasak az új mutáns ellen – emelte ki. Aki oltást kap, annak is be kell tartania az egyéb védelmi intézkedéseket – válaszolt sajtókérdésre Müller Cecília. Még hosszú ideig kell hordanunk a maszkokat, és be kell tartanunk a higiéniás szabályokat – fűzte hozzá.

Az országos tisztifőorvos ismertette, a rendvédelmi dolgozók oltásának előkészítése mellett elkezdődött a 60 év felettiek oltásának előkészítése is. Valamennyi csoport oltására már most készülünk – tette egyértelművé a helyzetet.

Szerda reggeli adatok:

Az elmúlt 24 órában újabb 1358 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak, ezzel 345 710 főre nőtt az itthon azonosított fertőzöttek száma. Meghalt 95, többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 10 948 főre emelkedett. Jelenleg 215 453 fő a gyógyultak száma, az aktív fertőzöttek száma 119 309 főre csökkent. 4870 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 339-en vannak lélegeztetőgépen - olvasható a kormány tájékoztató honlapján.

Kedd estig összesen már 86 929 fő kapott oltást, többségében egészségügyi dolgozók, valamint idősotthonban lakók és dolgozók. Kedden újabb vakcinaszállítmányok érkeztek, amelyek összesen közel 51 ezer ember oltását teszik lehetővé, így folytatódik az egészségügyi dolgozók, valamint az idősotthonok lakóinak és dolgozóinak oltása. Az oltás ütemét, gyorsaságát a vakcinák érkezése határozza meg.