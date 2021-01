2020 szeptemberétől van polgári forgalomban az orosz fejlesztésű Szputnyik V elnevezésű koronavírus elleni vakcina, mellyel természetesen először Oroszországban kezdték oltani az embereket, de mostanában az Európai Unió figyelmét is felkeltette, főleg azok után, hogy Brüsszel elrontotta a vírus elleni vakcinák beszerzését. Oroszország februárban fogja kérni hivatalosan, hogy az Európai Gyógyszerügynökség engedélyezze vakcináját, melyet jelenleg már hét országban gyártanak. A vakcinával például Argentínában és Szerbiában is oltanak már Oroszországon kívül. Az elmúlt napokban Angela Merkel német kancellár is arról győzködte az orosz elnököt, hogy az oroszok kérjék a vakcina engedélyezését, és az Európai Gyógyszerügynökség is tárgyalásokat folytatott erről az orosz állami alappal, amely a Szputnyik V előállítását finanszírozta. Brüsszel óriási kudarcot vallott a koronavírus-vakcinák beszerzésében, túl kevés oltóanyagot kötöttek le a Pfizer-BioNtech-nél, német sajtóhírek szerint azért, mert az Unió soros elnökeként Angela Merkel a franciáknak akart gesztust tenni azzal, hogy a francia Sanofi oltóanyagából is rendel - az azonban sehol nincs, és lehet, hogy már nem is lesz. Így most Brüsszel és a németek is kétségbeesetten keresik a megoldást. Kérdés, hogy az eddig az orosz vakcinát a nyugati gyártók üzleti érdekei miatt szidó brüsszeli bürokrácia és a nekik mindenben megfelelni akaró magyarországi baloldal mit szól majd, amikor az Európai Bizottság engedélyezi majd az orosz vakcinát.

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter az idei év első kormányinfóján is elmondta, amit a kormány folyamatosan hangsúlyoz, hogy minden lehetőséget meg szeretnének ragadni annak érdekében, hogy legyen koronavírus elleni vakcina Magyarországon. Ahhoz ugyanis, hogy újrainduljon a korlátozások nélküli élet, nélkülözhetetlen, hogy a lakosság többsége be legyen oltva a vírus ellen. A magyar kormány ezért a kínai és az orosz vakcináról is tárgyalt több másik nyugati fejlesztésű mellett. Erre azért is van szükség, mert ahogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter fogalmazott, botrányosan lassú az EU-vakcina beszerzése.

Oroszország a saját fejlesztésű Szputnyik V vakcinájáról az elmúlt időszakban sorra állapodott meg EU-n kívüli országokkal, például Szerbiával (ahol a házelnök és a belügyminiszter is beoltatta már magát vele), Bosznia-Hercegovinával, Venezuelával vagy Argentínával. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy egyelőre a Szputnyik V-ből nem lehet előállítani elegendő mennyiséget, ezért rövid távon a magyar kormány sem számolt vele.

Oroszország augusztus közepén engedélyezte a Szputnyik V oltóanyag használatát, azóta azonban már egy másik vakcinát is jóváhagyott az orosz gyógyszerfelügyelet. Az oltási kampány december elején indult az országban.

Az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca gyógyszergyár már december 8-a óta tárgyal az együttműködésről az orosz vakcina gyártójával.

Utóbbi gyógyszergyár vakcinájával már tömegesen oltanak az Egyesült Királyságban. A Szputnyik V és az AstraZeneca fejlesztői korábban azt is bejelentették, hogy közösen tesztelik a vírus ellen általuk kifejlesztett védőoltások kombinált változatát - vagyis azt, hogy első oltásként az AstraZenecáét, másodikként a Szputnyik V-t kapják meg az emberek. Ennek egyik oka, hogy egyelőre az AstraZenecának sem áll rendelkezésére megfelelő gyártókapacitás.

Az Európai Unió oltóanyag-beszerzése azért kudarc, mert míg más országok már nyáron szerződést kötöttek a Pfizerrel, addig az EU csak novemberben, tehát jóval később. Ráadásul jóval kevesebb vakcinát kötöttek le, mint kellett volna, miközben gyakorlatilag megtiltotta Brüsszel, hogy a tagállamok saját hatáskörben járjanak el. Menczer Tamás külügyi államtitkár ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy nemcsak késve, hanem rossz, a tagországok számára nem előnyös feltételek mellett állapodott meg az EU. Emiatt egyre több ország bírálta Brüsszelt.

A Magyar Nemzet már egy héttel korábban arról írt az egyik brit lap alapján, hogy összeomlott Brüsszel vakcinastratégiája, és az egyik fő felelősnek pont az Európai Bizottság elnökét, Ursula von der Leyent tartják. Fontos tényező, hogy több német lap szerint a németek nyomására az Európai Bizottság engedett Franciaország akaratának, és azért nem vásárolt be a Pfizer és BioNTech oltóanyagából, hogy a francia-brit Sanofi-GSK terméke ne maradjon le a vásárlásokról, utóbbi vakcina azonban időközben megbukott, sehol nem tart az engedélyezés.

A német Focus szerint a franciákat a velük általában szövetséges belgák is támogatták, egészen elképesztő érvekkel: a legvadabb oltásellenes összeesküvés-elméletekbe kapaszkodva sokáig megakasztották az engedélyeztetést, arra hivatkozva, hogy a Pfizer-BioNTech modern vakcinája nem elég biztonságos.

Az orosz vakcina felé fordulva

Angela Merkel német kancellár több mint egy héttel ezelőtt jelentette be, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a koronavírus elleni vakcina közös előállításának kilátásairól egyeztetett. Csütörtöki hírek szerint pedig Oroszország hivatalosan fogja kérni az Európai Gyógyszerügynökségtől (EMA) vakcinája engedélyeztetését. Sajtóhírek szerint erről Angela Merkel is győzködte Putyint, illetve az Európai Bizottság a napokban ismerte el, hogy az EMA előzetes tárgyalásokat folytatott a koronavírus elleni orosz vakcina gyártójával, és arra ösztönözte őket, hogy nyújtsanak be kérelmet.

Kirill Dmitrijev, az orosz oltóanyagok kifejlesztését finanszírozó Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezérigazgatója arról tájékoztatott, hogy a Szputnyik V engedélyeztetésének folyamatát még október végén kezdeményezték az Európai Gyógyszerügynökségnél.

A magyarországi baloldal ezzel is riogatni próbált

Mint ahogy arról az Origo is nap mint nap beszámol, a koronavírusnak drukkoló baloldal a kezdettől fogva támadja a magyar kormány járványügyi intézkedéseit, miközben tények és adatok igazolják, hogy hazánk sok nyugati országnál jobban kezeli a járványt. A támadás egyik része az, hogy a magyar kormány miért akar Keletről, főleg Oroszországból vakcinát behozni, amikor szerintük az nem biztonságos.

Komáromi Zoltán, a DK egészségpolitikusa korábban azt nyilatkozta az ATV-n, hogy emberkísérlet az orosz vakcina magyarországi tesztelése. Azt is hozzátette, hogy fél év alatt hatmillió embert kellene beoltani, amire a kormány nem készült fel. Arra nem tért ki, hogy honnan lehetne előszedni az ehhez szükséges 12 millió vakcinát, ha a Pfizer-BioNTech-hel kötött módosított és megemelt mennyiségről szóló szerződés alapján is csak mintegy 1,4 millió embernek elegendő oltóanyag érkezik az első félévben. Az orosz vakcina egyébként hatósági vizsgálatra érkezett az országba, és nem azért, hogy azonnal oltsanak vele. Mivel egyelőre nincs elég kapacitás az orosz oltóanyag gyártására, így egyelőre ezzel a magyar kormány nem is számol - ha azonban az unió engedélyezi, és több uniós ország (az orosz licenc birtokában) gyártani kezdi a vakcinát, ez könnyen változhat.

A Gyurcsány-párt szóvivője, Barkóczi Balázs december végi online sajtótájékoztatóján is azzal próbált hisztériát kelteni, hogy azt mondta: a kormány "ne riogassa tovább az embereket az orosz vakcinával".

A DK Demokratikus Lendület nevű ifjúsági szervezete egyenesen azt hazudta szintén egy Facebook-videóban, hogy az orosz vakcinát az orosz nép és az orosz szakemberek sem adatnák be maguknak.

Rónai Sándor, Gyurcsány európai parlamenti képviselője azt nyilatkozta még novemberben, hogy az orosz vakcina magyar tesztelése csak aláássa a vakcinákba vetett bizalmat, és az Európai Bizottsághoz fordult azért, hogy akadályozzák meg a magyar kormányt abban, hogy tesztelje a vakcinát.

Donáth Anna momentumos európai parlamenti képviselő még egy héttel ezelőtt is azzal mentegette Krekó Pétert, aki a Politicónak nyilatkozva cinikusan azt mondta, hogy ha aláássák az emberek hajlandóságát arra, hogy beoltassák magukat, akkor a magyar kormánynak kell viselnie a politikai következményeket - vagyis hogy az ellenzéknek az az érdeke, hogy az emberek ne higgyenek az oltásokban - , hogy (szó szerinti idézet Donáthtól): "Orbán Viktor orosz és kínai vakcinák melletti kampánya csak elbizonytalanítja a lakosságot az oltásokkal kapcsolatban."

Márpedig az Európai Unió gyógyszerügynöksége várhatóan februárban vagy márciusban engedélyezni fogja az Oroszországban kifejlesztett Szputnyik V koronavírus elleni vakcinát, mellyel már több mint másfélmillió embert beoltottak. Vajon mit mondanak majd akkor az eddig a brüsszeli politikai és gazdasági érdekeket kritika nélkül kiszolgáló magyarországi baloldali politikusok, amikor az EU engedélyezi az orosz oltást?

Amint arról korábban az Origo is beszámolt, december 26-tól zajlik az egészségügyi dolgozók oltása Magyarországon, a vakcinák folyamatosan érkeznek az országba. Első körben a Pfizer/BioNTech oltóanyagával kezdték oltani az embereket az oltási tervnek megfelelően, majd kedden az amerikai Moderna cég első szállítmánya is megérkezett az országba.

A védőoltásra Magyarországon eddig 1,3 millió ember regisztrált.