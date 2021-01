A magyar egészségügy felkészült a koronavírus elleni oltások beadására, nem emiatt nem tudnak több embert beoltani, hanem azért, mert nincs elég vakcina, mondta Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában. A legfontosabbnak azt nevezte, hogy az ország vakcinát tudjon szerezni, mert a brüsszeli vakcinabeszerzés lassan halad, csak nyár végén, ősszel lehetne feloldani a korlátozásokat. Hozzátette, ha a magyar hatóságok biztonságosnak találják a kínai oltóanyagot, akkor egy hétvége alatt be tudnák oltani azokat, akik regisztráltak.

Az Operatív Törzs üléséről érkezve Orbán Viktor elmondta, 105 728 embert oltottak be Magyarországon, az oltókapacitás jóval nagyobb, mint amennyi vakcina van. Nem azért nem halad gyorsabban az oltás, mert a magyar egészségügy nem képes gyorsabb haladásra, hanem mert nincs elég vakcina - mondta. A miniszterelnök szerint ez felveti a kérdést, hogy jó döntést hoztak-e az uniós állam- és kormányfők a közös vakcinabeszerzéssel kapcsolatban, mert Nagy-Britannia és Izrael előrébb jár. Rámutatott, hogy az Európai Unióból kilépett Nagy-Britannia eddig a lakossága mintegy 4 százalékát oltotta be, míg az EU-ban ez 1 százalék alatt van, mert az unióban nincs elég oltóanyag. Szerinte azonban most a felelősségre vonás helyett a legfontosabb, hogy szerezzünk vakcinát.

A kínai vakcinával kapcsolatban elmondta, ehhez már csak az szükséges, hogy a magyar egészségügyi hatóságok kimondják, hogy biztonságos. Erre szerinte néhány napon belül sor kerülhet. Az Operatív Törzs ülésén elhangzott, hogy nincs kockázata, hogy nagyobb bajt okoz a vakcina, mint a vírus. Körültekintő és gyors döntést vár el a miniszterelnök a hatóságoktól. A kínai vakcinát néhány napon belül az emberek rendelkezésére lehetne fordítani - közölte Orbán Viktor.

A napi adatokkal kapcsolatban elmondta, 111 ember halt meg, 1513 új fertőzöttet azonosítottak, és kétszer többen gyógyulnak meg, mint amennyien elkapják a vírust, ez azt jelenti, hogy kifelé megyünk a második hullámból - emelte ki. Ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy egyre több európai országban romlik a helyzet, például Németországban.

Az oltásokkal kapcsolatban folyamatosan nő a bizalom, mondta Orbán Viktor. Hamarosan végeznek az egészségügyi dolgozók és a szociális otthonok lakóinak oltásával, így nemsokára a 60 év feletti, krónikus betegek is megkaphatják. Ez 1,7 millió embert jelent, őket be lehetne oltani a kínai vakcinával - mondta.

Az oltás sebességével kapcsolatban azt mondta, hogy egy hétvégén akár másfélmillió embert is képes lenne Magyarország beoltani. Tehát, akik eddig jelentkeztek az oltásra, azokat akár egy hétvége alatt is be lehetne oltani. Ugyanakkor kiemelte, hogy nem kapacitáshiány van, hanem nincs elég vakcina.

Azzal kapcsolatban, hogy Sztella Kiriakídisz egészségügyért és élelmiszer-biztonságért felelős uniós biztos arra kérte a tagállamokat, ne tárgyaljanak külön a vakcinagyártókkal, Orbán Viktor azt mondta: meghal minden nap több mint száz magyar ember, "nekem ne mondja meg egy görög biztos, hogy én mit csináljak".

Máshol is vannak miniszterelnökök, akik fontosabbnak tartják a saját állampolgáraiknak a védelmét, mint hogy mit mondanak Brüsszelben - mondta Orbán Viktor. A magyar egészségügyről azt mondta, sokkal jobb állapotban van, mint több nyugat-európai országban, köszönhetően a nagyon felkészült, nagy munkát végző egészségügyi dolgozóknak. A mi egészségügyi rendszerünknek az ütésálló képessége nemzetközi összehasonlításban megállja a helyét - emelte ki.

Amikor lesz vakcina, akkor tudnak felelősséggel időpontot mondani azoknak, akik regisztráltak a vakcinainfo.gov.hu oldalon.

Mindannyian szabadulnánk ettől a nyomorúságtól, vissza akarjuk kapni az életünket, de ha a brüsszeli beszerzésekkel haladunk, akkor nyár vége, ősz, amikor fel lehet oldani a korlátozásokat. Ha engedélyezik a kínai vakcinát, akkor jóval nyár előtt visszakaphatjuk az életünket, emelte ki.

A baloldal járvánnyal kapcsolatos politikájáról és a Hadházy Ákos független képviselő által közzétett, egy halottasházban készített videóról a kormányfő azt mondta:

Az az érzésem, hogy a baloldali pártok számára semmi sem szent - reagált a miniszterelnök a baloldali politikusok akcióira. Szerinte 2020-ban túl messzire ment a baloldal. Nem jó logika azt bizonygatni, hogy ami rossz az országnak, az jó a baloldalnak, főleg válság idején, utalva a baloldali álhírekre és a baloldali kamuvideóra.

Az emberek dolgozni akarnak, ez áll a magyar gazdaság teljesítménye mögött a miniszterelnök szerint. Ha ez nem lenne, akkor nem lennének jó gazdasági eredmények. Egyre jobbak és versenyképesek a magyar vállalkozók is, említette a siker másik okát. Harmadik fontos dolog, hogy kell egy olyan környezet, ahol megéri dolgozni. 2010 előtt adóemelés volt a baloldali kormány idején, de szerinte nem ez, hanem az adócsökkentés az, ami segíti a gazdasági fejlődést. Ezért választott Magyarország más logikát a gazdasági válság kezelésében, mint Nyugat-Európa. A kormány a munkahelymegtartásra és a beruházásokra összpontosító, adócsökkentő gazdasági válságkezelést folytat. Megemlítette: decemberben többen dolgoztak, mint egy évvel korábban.

A központi adókból tavaly 432 milliárd forintot csökkentettek, iparűzési adót is csökkentettek, és 180 milliárd forint maradt a vállalkozásoknál - ismertette, megjegyezve: az iparűzési adó mérsékléséből származó pénzt nem a központi büdzsébe csoportosították át, hanem a vállalkozásoknál lett több pénz.

Ahhoz, hogy ahogy korábban mondták, a kanyarban lehessen előzni, a beruházásokat kell ösztönözni. Budapesti példát említett, csökkentették a kis- és középvállalkozások adóterheit, amely nem a kormányhoz került, hanem az embereknél maradt, tehát ez a pénz Budapesten van. 3000 milliárd forint maradt a családoknál és a vállalkozásoknál a hitelmoratóriummal, tette hozzá.

Kiemelte, megkezdték a 13. havi nyugdíj visszaépítését, amelyet a baloldal elvett a magyar nyugdíjasoktól, a februári borítékban egy heti nyugdíjjal több lesz. A másik fontos gazdasági elem a valaha volt legnagyobb lakásfelújítási program elindítása. Legkésőbb 2022. január elsejétől a 25 év alatti fiataloknak teljes személyi jövedelemadó-mentességet adnának a tervek szerint, de ezen még dolgoznak, mondta a miniszterelnök. Szerinte fontos, hogy a nyugdíjasok mellett a fiatalokat is támogassák, hogy önálló lábra tudjanak állni. A kormányfő közölte: ez körülbelül 130-150 milliárd forintba kerül. Hozzátette, az átlagfizetésekig érdemes megadni a teljes adókedvezményt a fiataloknak. Ha ez sikerül, akkor az egész válságkezelési rendszer kerek lesz - mondta Orbán Viktor.

A miniszterelnök összegzésképpen azt mondta: ha az országot egyszer már sikerült kihúzni egy 2010-es válsághelyzetből, akkor ez miért ne sikerülne a mostani válsághelyzetben is. 2010-ben azt vállalta Orbán Viktor, hogy egymillió új munkahelyet hoz létre, jelenleg 850 ezerrel dolgoznak többen. Most pedig azt, hogy több munkahelyet hoznak létre, mint amennyit a vírus tönkretett. Elmondta, ez nem a saját véleménye, hanem több száz szakértő véleménye.

Az ország ismerete kulcskérdés a válság kezelésében, ezért volt sikeres a 2010-es, és ezért lesz az a mostani is, mondta Orbán Viktor. A kormány döntései mögött van egy népismeret, tudjuk, mi az, amit a magyar ember szeret, mi az, amit nem - fogalmazott.A baloldali politika, amely adót emel, az megfojtja a bizalmat, akkor inkább védekezésre rendezkednek be a magyar családok. Ha adócsökkentés van, akkor az bizalmat kelt az emberekben - mondta.