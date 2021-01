Hamarosan megkezdődhet a 89 év felettiek oltása, majd a lakosság tömeges oltása is, ezért az országos tisztifőorvos fontos információs csomagot küld a háziorvosoknak - derült ki az Operatív Törzs csütörtöki tájékoztatójából. Müller Cecília arról is beszélt, hogy a jelenlegi védőoltások nem okoznak súlyos mellékhatást, az OGYÉI az AstraZeneca- és a Szputnyik V vakcinák ideiglenes forgalmazását engedélyezte, mely 6 hónapra szól, és egyszer meghosszabbítható. A magyar fejlesztésű oltóanyag esetében jelentős előrelépés történt.

Kiss Róbert rendőr alezredes elmondta, maszkviselési kötelezettségek megszegése miatt 145 emberrel szemben intézkedtek, eddig összesen 20618 ilyen rendőri intézkedés történt. Közterületi maszkviselési hiányosság miatt 127 esetben intézkedtek, 46 személy helyszíni bírságot kapott. Az elmúlt 24 órában 273 emberrel szemben intézkedtek a kijárási tilalom megszegése miatt, eddig összesen 27 645 rendőri intézkedés történt.

A nyitvatartási szabályok miatt eddig 751 intézkedés történt, 201 esetben az üzemeltető vagy tulajdonos felelősségét állapították meg.

A kijárási tilalmat az elmúlt 24 órában 273 esetben szegték meg. Eddig összesen 27 645 esetben kellett intézkedni. Hatósági házi karantént 8962 esetben ellenőriztek, 2297 az új házi karanténok száma, összesen 19 932.

Müller Cecília országos tisztifőorvos elmondta, az elmúlt 24 órában 1410 fővel nőtt az új fertőzöttek száma Magyarországon, meghalt 98 beteg. 4049 beteget ápolnak kórházban, közülük 286-an vannak lélegeztetőgépen. Az országos tisztifőorvos arról beszélt, továbbra sem lehet lazítani a korlátozásokon. Ugyan javulnak a hazai járványügyi adatok, azonban megjelent a vírus mutáns, fertőzőbb változata is. Kérdés, hogy a jelenlegi vakcinák megfelelően védenek-e az új vírusvariánsok ellen. A brit változat esetében megmarad a szervezet védettsége, ez jó hír - mondta Müller Cecília.

Alig érkezik hír a különböző mellékhatásokról az eddigi vakcinákkal kapcsolatban, de ezek sem súlyosak. Eddig összesen 134 554 fő kapta meg a védőoltást, 4030 fő pedig már a második oltásán is túl van. Müller Cecília hangsúlyozta, szükséges a védőoltások beadásának felgyorsítása, ezért üdvözölte, hogy a magyar hatóság engedélyezte az AstraZeneca- és a Szputnyik vakcinák alkalmazását Magyarországon. Ez ideiglenes engedély, vagyis hat hónapra szól, valamint egyszer meghosszabbítható. Az NNK laboratóriuma minden vakcinaszállítmányt megvizsgál, ezután adhatók be ezek az oltások - mondta el az országos tisztifőorvos.

Müller Cecília arról is beszélt, a háziorvosoknak egy információcsomagot juttat el, benne egy oktatófilmmel, mivel nemsokára megkezdik a 89 év felettiek oltását, amit jellemzően a háziorvosok végeznek majd el. Minden tudnivalót és a jelentkezők listáját is megkapják a háziorvosok. Az országos tisztifőorvos hozzátette, sok háziorvos, gyerekorvos önként jelentkezett arra, hogy részt vegyen a tömeges oltásban.

Müller Cecília arról is beszélt, hogy az NNK központjában korábban már kimutatták a brit mutánst, ugyanígy a Pécsi Egyetem tudósai, Jakab Ferenc vezetésével szintén kimutatták ezt a vírust, azonban most sikerült tenyészteniük is a referencialaboratóriumukban. Ez amiatt jelentős, mert fejlesztik a magyar vakcinát is, a vírusnak a tanulmányozásával egy újabb jelentős lépést lehet tenni abba az irányba, hogy a magyar vakcina leginkább a magyar populációra adaptált legyen

- hangsúlyozta az országos tisztifőorvos.

Korábban írtuk:

1410 fővel nőtt az új fertőzöttek száma Magyarországon, meghalt 98, többségében idős, krónikus beteg - derül ki az Operatív Törzs csütörtök reggel közzétett tájékoztatójából. Így az azonosított fertőzöttek száma 355 662 főre nőtt, a halálos áldozatok száma pedig 11 713 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 235 276 fő. Az aktív fertőzöttek száma 108 673 főre csökkent.

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón elmondta, az európai uniós vakcinabeszerzés lassúsága miatt a kormány kénytelen saját vakcinabeszerzési forrásokat szerezni. Csak olyan oltóanyagot kívánnak beszerezni, amellyel már több millió embert beoltottak, és amelyet a magyar hatóságok biztonságosnak és hatékonynak ítélnek. A jelenleg érvényben lévő korlátozásokat ugyanis csak akkor lehet feloldani, ha megkezdődik a tömeges oltás, vagy jelentős mértékben csökken az új megbetegedések száma. Az oltóanyagok közül mindenki kiválaszthatja magának azt, amelyikben megbízik - tette hozzá a Miniszterelnökséget vezető miniszter. A kormány döntött arról is, hogy egy védettséget igazoló okiratot is bevezetnek, ami egy plasztikkártya lesz. A háziorvosi praxisok működése, eredményessége nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az egészségügyi rendszer jól működjön, ezért a kormány úgy döntött, hogy a béremelésből a háziorvosok is részesülnek.