Nemény András szombathelyi polgármester kampánycsapatának tagja áll a vírustagadók által útjára indított újabb újranyitási kezdeményezés mögött - derítette ki az Origo. A Fekete-Győr András Momentum-elnökkel is fotózkodó Horváth Adrián annak érdekében szervezkedik, hogy országszerte újra kinyissanak az éttermek, kocsmák és szálláshelyek, úgy, hogy ezt a szabályok nem teszik lehetővé. A baloldal bármire képes, hogy a közös védekezés akadályozásán keresztül hatalomhoz jusson. Még az embereket is veszélybe sodorja.

"Nem áll mögöttünk egyetlen párt sem, éppen azért, mert nem szeretnénk, ha politikai színezetet kapna a kezdeményezés" - ezekkel a szavakkal jelentette be Horváth Adrián, hogy a vendéglátósok miatt országos mozgalmat szeretne létrehozni. A 30 éves, szombathelyi fiatalember egykori vendéglátósként mutatta be magát, és még azt is elárulta, hogy egy helyi szállodában dolgozott. Szavaiból kiderült az is, hogy annak érdekében hozta létre az "Én kinyitok" elnevezésű Facebook-csoportot, hogy az éttermek, a kocsmák, és a szállások ismét kinyithassanak.

A jelenleg 111 főt számláló csoport egyébként csatlakozott a Tömeges Üzletnyitás és a Le az Adók 75%-ával Párt által meghirdetett, "Országos nyitás február 1-jén!" elnevezésű kezdeményezéshez, amit a vírustagadók előszeretettel népszerűsítenek a különböző fórumukon.

Nemény, Fekete-Győr

Nem mellékes, hogy a bejelentésről szóló műsort egy vállaltan baloldali portálon, a 168 Óra oldalán lehetett nyomon követni. Az azonban már kifejezetten gyanús volt, hogy Horváthot a beszélgetés során következetesen "politikusjelöltként" tüntették fel, annak ellenére, hogy elmondása szerint távol tartaná kezdeményezését a politikától. Gyorsan kiderült, hogy nem volt véletlen a megjelölés:

Horváth Adrián ugyanis aktívan részt vett Szombathely baloldali polgármesterének 2019-es kampányában.

Mint ismert, Nemény Andrást a baloldali pártok (DK, Momentum, Jobbik, MSZP, LMP, Párbeszéd, MKKP) és az Éljen Szombathely (ÉSZ) támogatásával választották meg városvezetőnek a legutóbbi önkormányzati választáson.

Horváth aktívan kivette a részét Nemény választási győzelméből, ez látszik a közösségi oldalán közzétett képekből. Ezen a felvételen az látható, amint az ÉSZ kampánydzsekijében kampányol a baloldali polgármesterjelöltnek.

Egy másik képen pedig a baloldal egyik helyi jelöltjének, Kelemen Krisztiánnak a választási plakátjával pózol.

Bár húzós volt a kampányidőszak, egy fotó azért belefért Fekete-Győr Andrással, a Momentum elnökével is.

A baloldal mindenre képes

Annyiban nem váratlan, hogy egy baloldali politikus áll az újranyitási kezdeményezés mögött, hogy az elmúlt napokban a baloldalon többen is a korlátozások enyhítéséről beszéltek. Ujhelyi István MSZP-s uniós képviselő egyenesen "a járványügyi korlátozások átgondolt és okos enyhítésének lehetőségeiről" nyilatkozott, külön kitérve a vendéglátóipar helyzetére.

Pedig a kormány részéről Kovács Zoltán társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár világossá tette, hogy enyhítésre csak az után van mód, ha megfelelően halad a vakcináció. Arról nem is beszélve, hogy az Operatív Törzs nap mint nap elmondja ezt.

Többek között ebben a cikkünkben írtunk arról, hogy a baloldal bármire képes, hogy a közös védekezés akadályozásán keresztül hatalomhoz jusson.