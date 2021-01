Volt MSZP-s háziorvosa tanácsára oltatta be magát soron kívül Hiesz György, Gyöngyös baloldali polgármestere, akinek a felesége is megkapta a vakcinát. Ráadásul rajtuk kívül oltóanyaghoz jutott Hiesz háziorvosának felesége is, aki egyébként a gyöngyösi önkormányzati cég ügyvezetője - derítette ki a Mandiner. A Heves megyei településen oltásmutyi bontakozott ki, jól mutatva, hogyan viszonyul a baloldal a hatalomhoz és az emberekhez.