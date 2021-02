A kórházi oltópontokon elkezdik alkalmazni az orosz vakcinát is, míg az AstraZeneca vakcinájával elindul a 60 év alatti krónikus betegek oltása is ezen a héten – ismertette György István, az Operatív Törzs oltási munkacsoportjának a vezetője.

Február 10-től új beutazási szabály lép életbe Ausztriában. Ennek értelmében, aki Ausztriába szeretne utazni, annak előzetesen regisztrálnia kell és karanténba kell vonulnia, majd a karantén ötödik napján van lehetőség PCR-teszt elvégzésére - mondta Kiss Róbert.

A hétvégén 610 személlyel szemben intézkedtek a rendőrök, mivel nem vagy nem megfelelően viselték a maszkot – mondta Kiss Róbert. A hétvégén két vendéglátóhely 60 napos bezárásáról döntöttek. 1650 személlyel szemben intézkedtek a kijárási tilalom megszegése miatt. 5977 hatósági házi karantént rendeltek el, és 24 774 esetben ellenőrizték a hatósági házi karanténban tartózkodókat.

Folyamatos az újabb vakcinák szétosztása

A rendelkezésre álló vakcinákkal 32 ezerénél is több idős beteget oltanak be. A múlt héten ezer háziorvosi rendelőbe tudtak eljuttatni egy-egy adag Moderna-vakcinát, ami 10-10 idős beteg beoltására volt elégséges – mondta György István, az oltási munkacsoport vezetője. A héten három vakcinaszállítmányt is várnak. Mivel kevés vakcina érkezik az országba, így sajnos minden háziorvosi rendelőbe nem jut oltóanyag – folytatta.

Ahogy eddig is, a háziorvos és az oltóorvos dönthet arról, hogy a célcsoporton belül ki kaphatja meg az oltást. Egy újabb célcsoport oltása is megnyílik, most már a hatvan év alatti krónikus betegek oltását is elkezdik az AstraZeneca-vakcinával.

A hétvégén beérkezett vakcinák szétosztása a hét közepéig meg fog történni. A háziorvosok a következőkben is telefonon fognak egyeztetni az oltás időpontjáról. Ha az adott időpontra a család nem tudja az oltakozni kívánót elvinni, a háziorvos küldhet érte betegszállítót.

Azt egyelőre nem tudják biztosítani, hogy az oltóponton valaki rámutat a vakcinára, hogy melyikkel szeretné beoltatni magát, és azt kapja. De azt mindenképp biztosítják, hogy mindenki maga dönthesse el, kívánja-e beoltatni magát vagy sem, illetve arról is dönthet, hogy az aktuálisan rendelkezésre álló vakcinákból kívánja-e beoltatni magát vagy vár, amíg újra lesz abból a vakcinából, amivel beoltatná magát – mondta György István.

A cél, hogy minél több vakcina legyen

1160 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 377 655 főre nőtt a hazánkban azonosított fertőzöttek száma. Meghalt 65 többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 13 155 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 281 839 fő, az aktív fertőzöttek száma 82 661 főre csökkent. 3717 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 295-en vannak lélegeztetőgépen. Eddig 289 042 fő kapott oltást, közülük 107 592 fő már a második oltását is megkapta – mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos.

Minden lehetőséget megragadnak, hogy minél több vakcinát szerezzenek – folytatta. Szombaton megérkezett az AstraZeneca vakcinája, ezt az oltóanyagot is két dózisban adják be. Ennek a vakcinának az előnye, hogy nem igényel különleges tartási szabályokat, tárolása például 5-8 fokon is lehetséges. Az AstraZeneca javaslata szerint vakcinájának első és második beadása között 4-12 hétnek kell eltelnie. Az oltási csoport ezért úgy döntött, hogy Magyarországon 4 hetet hagynak a két adag vakcina között. Ezzel a 18-60 éves krónikus betegeket fogják oltani.

Az uniós átlag előtt vagyunk

Szputnyik V vakcina leírásában szerepel, hogy bizonyos krónikus betegségek esetén nem ajánlott, ezért döntöttek úgy, hogy egyelőre a listán szereplő krónikus betegeket nem ezzel oltják. Még akkor sem, ha Oroszországból semmilyen oltási szövődményről nem tudnak.



A KSH legfrissebb kutatása is azt bizonyítja, hogy a magyarok bizalma egyre nő a vakcinával szemben.

Magyarország lakosságának 3 százaléka van már beoltva, az unióban az átoltottsági arány mindössze 2,7 százalék.

A transzplantáltak mindenképpen védendő csoportba tartoznak, de minden esetben a kezelő és az oltóorvossal kell konzultálni az oltás előtt - mondta kérdésre Müller Cecília. Az oltások többségének nincs felső határa, de mindig az oltóorvos mérlegeli a kockázatokat. Általában az oltás felvétele kevesebb kockázatot hordoz, mint maga a fertőzés veszélye – mondta egy másik kérdésre.

Visszafelé haladnak majd a krónikus betegek között a korcsoportok alapján, de nem kizárólagos az életkor, hanem a megbetegedés súlyossága is számít – mondta Müller Cecília. A háziorvosok megkapják a listákat, és a két szempont alapján tudnak majd dönteni – tette hozzá.