A hazai oltási folyamat mérföldkőhöz ért, hiszen elkezdődött a háziorvosi praxisokban is az idősek oltása – mondta el Békássy Szabolcs, vezető háziorvos. Elmondta, hogy több mint tízezer idős beteg beoltása történt meg a praxisokban, és több mint 30 ezer idős számára szervezték meg az oltást egy-egy oltóponton.

A múlt héttel ellentétben ezen a héten már nem lesz olyan praxis, ahová nem jut vakcina. Ezen a héten a fővárosi háziorvosok öt beteg oltását szervezhetik meg egy-egy oltóponton, itt majd az orosz Szputnyik V vakcinát fogják beadni nekik.

Békássy Szabolcs arra kérte az időseket, hogy várják meg, amíg a háziorvos telefonon felhívja és tájékoztatja őket az oltás időpontjáról. Az időseknek nem kell betelefonálniuk, ugyanis amint rájuk kerül a sor, azonnal értesítik majd őket a háziorvosok. A regisztráltak friss listáját minden hét elején fogják megkapni a háziorvosok – mondta.

Rossz hírek

A háziorvosi praxisok a járvány kezdete óta őrszemként funkcionálnak, tőlük indulnak ki a tesztelések. Elmondta, hogy több praxisból is azt a rossz hírt kapták, hogy egyre több pozitív esetet regisztrálnak. Éppen ezért arra kéri az állampolgárokat, hogy továbbra is legyenek óvatosak, legyenek türelmesek és tartsák be a védelmi intézkedéseket.

Kiss Róbert rendőr alezredes, az ORFK szóvivője beszámolt arról, hogy 166 személlyel szemben intézkedtek a rendőrök, mivel nem, vagy nem megfelelően viselték a szájmaszkot. A kijárási tilalom megszegése miatt 324 személlyel szemben intézkedtek az elmúlt 24 órában, közülük két személyt azért büntettek meg, mivel megszegték a kutyasétáltatás szabályait. Eddig 3389 hatósági házi karantént rendeltek el, és 8311 esetben ellenőrizték a hatósági házi karanténban tartózkodókat – tette hozzá.

A szabályokat továbbra is be kell tartani

Az országos tisztifőorvos elmondta: körülbelül tíz napja nem figyelhető meg csökkenés a járványgörbében, stagnálás állt be a fertőzöttek számát tekintve. Az elmúlt napon 1279 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 380 013 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 98, többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 13 347 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 285 022 fő, az aktív fertőzöttek száma 81 644 főre csökkent. 3747 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 296-an vannak lélegeztetőgépen – mondta.

A stagnálás okát egyelőre vizsgálják – szögezte le az országos tisztifőorvos. Azt gondolják, ennek az egyik oka a brit mutánsvírus megjelenése, amely gyorsabban terjed, mint várták. Ennek függvényében az elkövetkező napokban, hetekben további emelkedésnek is a tanúi lehetünk. Éppen ezért most mindennél fontosabb, hogy betartsuk a védelmi és higiénés szabályokat – figyelmeztetett Müller Cecília.

Jelenleg is zajlik a hazánkba érkezett oltóanyagok kiszállítása az orvosi praxisokba. A Pfizer/BioNTech-vakcinával oltanak a háziorvosi praxisokban, az AstraZeneca szerével a krónikus betegeket fogják oltani, a Szputnyik V vakcinákkal pedig a fővárosi oltópontokon – részletezte Müller Cecília. Még ezen a héten várnak újabb vakcinákat az AstraZenecától és a Modernától is a csütörtöki napon. Bár folyamatosan érkeznek a vakcinák, ezek száma még mindig nem elegendő – mondta.

Továbbra is emelkedik a szennyvízben a koronavírus koncentrációja, főként Budapest északi részén, illetve Győrben és Miskolcon. Ha valaki már megkapta mindkét oltást, és kialakult a védettség, de találkozik olyan személlyel, aki megfertőződött, a védett személynek már nem kell karanténba vonulnia – jelentette ki Müller Cecília.

Keresik az okokat

Elmondta, hogy Kínában a WHO szakemberei vizsgálják, hogy hogyan terjedhetett el a vírus. Felhívta a figyelmet, hogy a koronavírus már régóta jelen van, és enyhébb influenzát okozott. Azonban jelenlegi tudásunk szerint márciusban úgy mutálódott, hogy a SARS-Cov-2 vírustörzs már komoly megbetegedést okoz.A Vuhanban vizsgálódó szakemberek már kizárták azt, hogy egy kínai laboratóriumból származna a vírus. Éppen ezért továbbra is keresik a köztes vírusgazdát.

Elmondta továbbá, hogy az orosz Szputnyik V vakcinát benyújtották engedélyezésre az Európai Gyógyszerügynökséghez (EMA). Abban reménykednek, hogy minél hamarabb megkapja a használati engedélyt az uniós szervtől is.

Az országos tisztifőorvos újságírói kérdésre válaszolva felhívta a figyelmet, hogy egyetlen város, település számára sem javasolja még a legkisebb lazítást sem. Bármilyen lazítás még túl korai lenne, mivel még nincs kellő számú állampolgár beoltva.

Ők is kaphatnak oltást

Három hónapja léptek életbe a jelenlegi védelmi intézkedések, és azt tapasztalják a hatóságok, hogy nincsenek kimagasló értékek a szabályszegések területén - mondta kérdésre Kiss Róbert.

A daganatos és autoimmun betegek is kaphatnak oltást, de természetesen ezek a betegségek különböző stádiumban zajlanak le, és azokhoz kell alkalmazkodni az oltás során - mondta kérdésre Müller Cecília. Mindig a kezelőorvos dönt az oltásról.